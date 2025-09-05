Presidente hace cambios en los mandos de la Armada de la RD

imagen

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader hizo cambios en los mandos de la Armada de la República Dominicana.

Juan B. Crisóstomo Martínez

El contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez fue ascendido al rango de vicealmirante y designado comandante general de la institución.

El contralmirante Anthony Manuel Tadeo Jiminián Objío fue nombrado subcomandante general, mientras que el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu asumió el cargo de inspector general de la institución.

El vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez fue designado viceministro para asuntos navales y costeros, en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, quien fue colocado en «honrosa situación de retiro» y nombrado asesor especial del presidente de la República.

