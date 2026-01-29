Presidente entrega la bandera dominicana a Leones Escogido

El presidente Luis Abinder mientras entregaba la bandera nacional al conjunto escarlata, quienes se coronaron bicampeones en el torneo de otoño-invernal.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader recibió este jueves en el Palacio Nac ional a los Leones del Escogido, campeones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) en la temporada 2025-2026, quienes representarán al país en la 68.ª edición de la Serie del Caribe, a celebrarse del 1 al 6 de febrero en Jalisco, México.

Durante el acto, realizado en el salón de Embajadores del Palacio Nacional, el Mandatario, con camiseta del Escogido, entregó la bandera nacional al conjunto escarlata, como símbolo del honor ante su responsabilidad de representar a la República Dominicana en el principal evento del béisbol caribeño.

El Jefe de Estado destacó el orgullo que genera la conquista del bicampeonato nacional y exhortó al equipo dominicano a competir con disciplina, entrega y compromiso patriótico en suelo mexicano.

Señaló que, más allá de las rivalidades propias del béisbol invernal, los Leones del Escogido cuentan con el respaldo de todo el país.

El gobernante valoró el talento del equipo y animó de manera especial al lanzador Jeffry Yan, conocido como La Sentencia, a imponer su dominio desde el montículo en México, reiterando que la representación escarlata no solo contará con el apoyo de su fanaticada, sino de toda la nación.

RESALTAN RESPALDO INSTITUCIONAL

De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, valoró el respaldo del presidente Abinader al béisbol como expresión del orgullo nacional y reconoció el trabajo conjunto de las instituciones que fortalecen el torneo profesional . Felicitó a los directivos, cuerpo técnico y jugadores de los Leones del Escogido por la obtención de su título número 18 y reiteró el compromiso del Ministerio de Deportes de apoyar al equipo en su participación internacional.

Por su parte, el presidente del equipo, Eduardo Najri, destacó que el actual período de gobierno ha coincidido con una etapa exitosa para la franquicia. Reconoció el apoyo del Banco de Reservas y de su presidente, Leonardo Aguilera, así como la entrega del cuerpo técnico y los jugadores, asumiendo el compromiso de representar dignamente al país en la Serie del Caribe.

En tanto, el presidente de Lidom, Vitellio Mejía, resaltó el respaldo institucional al béisbol profesional dominicano y la unidad entre el Estado, los directivos y las organizaciones deportivas para fortalecer esta disciplina, considerada parte esencial de la identidad nacional. Indicó que los jugadores viajarán a Guadalajara con orgullo, compromiso y sentido patriótico para representar dignamente a la República Dominicana.

Al acto asistieron el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; el director del equipo Leones del Escogido, José Miguel Bonetti; los jugadores Junior Lake, Alcides Escobar, Henry Sosa, Jeffry Yan, Sócrates Brito, Jimmy Paredes y Elier Hernández, así como miembros del cuerpo técnico y otras personalidades.

