Banreservas entrega la copa de campeones a Leones Escogido

Alieska Díaz, vicepresidente ejecutivo senior Administrativa, levanta la Copa Banreservas en la celebración del campeonato conquistado por los Leones del Escogido en presencia de Héctor Romero, asesor de comunicaciones de Banreservas; el presidente de la Liga Dominicana de Beisbol, Vitelio Mejía; así como de ejecutivos y jugadores del equipo bicampeón del torneo de pelota.

SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas entregó la copa de campeones a los Leones del Escogido, ganadores de la Serie Final del Torneo de Béisbol Otoño-Invierno Dominicano (LIDOM) 2025-2026, reafirmando así su respaldo al principal pasatiempo de los dominicanos y al desarrollo del deporte nacional.

La copa fue entregada por la ingeniera Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa de Banreservas, en representación del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la institución, al concluir la serie disputada entre los Leones del Escogido y los Toros del Este.

La serie final se definió en el quinto juego, en un enfrentamiento que mantuvo en alto la emoción del béisbol dominicano y que puso fin al torneo, dedicado este año al miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Juan Marichal.

Durante el acto, Díaz agradeció a la fanaticada por el respaldo brindado durante toda la temporada y felicitó a los jugadores de ambos equipos por su entrega y el espectáculo ofrecido al país.

“Felicitamos a los dueños, ejecutivos, jugadores y muy especialmente a los fanáticos, quienes con sus buenas vibras impregnan a los jugadores de la sed de competir con el corazón y ganar campeonatos”, expresó Díaz.

La ejecutiva de Banreservas también felicitó a Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), y a todo su equipo, por la excelente organización del torneo que cada año despierta tanta pasión en los dominicanos.

Al reafirmar el compromiso de la institución financiera con la LIDOM y el deporte a nivel nacional, Alieska expresó: “A partir de este momento somos un solo equipo y un solo país para lograr la corona de la Serie del Caribe, donde ya hemos demostrado que somos los más duros en este deporte. Vamos por otra corona dominicana”.

Banreservas mantiene un respaldo firme al Torneo de Béisbol Otoño-Invierno Dominicano como parte de su compromiso con el desarrollo deportivo, cultural y social de la República Dominicana.

of-am