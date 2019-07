Presidente destituye a Isidoro Santana como ministro de Economía de la RD

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina destituyó este miércoles en la tarde al licenciado Isidoro Santana del cargo de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana.

En su lugar designó al licenciado Juan Ariel Jiménez Núñez, quien era hasta este martes viceministro de la Presidencia.

El 7 de junio último Santana aseguró a periodistas que el presidente Medina no se aventurararía a modificar la Constitución y «manchar su nombre después de haber hecho una de las mejores gestiones de Gobierno en el país».

«Una eventual modificación a la Constitución de la República no es correcta, y no es el momento para ello. Entiendo que el presidente Danilo Medina después de haber hecho una de las mejores gestiones de Gobierno en el país en la época moderna no va a manchar su nombre frente a la historia embarcándose en una cosa de esa naturaleza”.

En esa oportunidad Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, pidió a Santana que guardara silencio. Igual pedido le hizo al ministro de Energía, Antonio Isa Conde, quien también se expresó en contra de una modificación constitucional para hacer posible la repostulación del Presidente Medina.

Santana respondió que no sabía que un ministro tenía la potestad mediante ley de poder mandar a silenciar a otro funcionario de su misma categoría.

