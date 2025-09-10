Presidente Banreservas recibe visita de ejecutivos del BHD

Desde la izquierda, Steven Puig, presidente del Banco Hipotecario Dominicano (BHD), Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD; Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; José Luis Alonso, presidente ejecutivo de Seguros y Pensiones BHD; y Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del BHD, durante el encuentro sostenido en la seda principal del Banco de Reservas.

SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, recibió en la sede de la institución a los principales ejecutivos del Banco Hipotecario Dominicano (BHD) y otras empresas de ese grupo financiero, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y contribuir a la estabilidad del sistema financiero nacional.

En la visita también estuvieron Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD; Steven Puig, presidente del Banco BHD; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo de la entidad bancaria; y José Luis Alonso, presidente ejecutivo de Seguros y Pensiones BHD.

Durante el encuentro, los ejecutivos bancarios conversaron sobre el entorno de la banca, en el contexto actual de la economía, además del compromiso de sus líderes para potenciar de manera conjunta el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Banreservas tiene una historia financiera de 84 años en la sociedad dominicana y es el líder del sistema financiero del país, con presencia en toda la geografía nacional y oficinas de representación en España, New York y Miami.

Mientras que el BHD, más de cuatro décadas de historia, cuenta con casi un millón de clientes, más de 4,000 colaboradores, y oficinas de atención en veintidós provincias del país.

