Presentan a BHD avances del desarrollo Ciudad Juan Bosch

SANTO DOMINGO ESTE. – Representantes del Fideicomiso VBC-RD y del Banco BHD sostuvieron una reunión en el Parque Temático de Energía y Minas de Ciudad Juan Bosch, con el objetivo de evaluar nuevas alianzas de inversión.

Estas iniciativas están orientadas a fortalecer el desarrollo integral y el bienestar de las familias residentes en la comunidad.

La cita fue encabezada por Camel Curi Lora, director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, quien destacó que “el proceso de transformación permitió reactivar un territorio con alto potencial, convirtiéndolo en una ciudad autosustentable, dinámica y en constante crecimiento”.

Desde el 2015, el Banco BHD es un aliado importante del proyecto Ciudad Juan Bosch, participando en el financiamiento de RD$5,147 millones en 19 planes, y 7,096 viviendas construidas.

Ciudad Juan Bosch (…) es una ciudad completa, con infraestructura educativa, de salud, seguridad, espacios públicos y obras de ingeniería.

¨Este encuentro con el BHD reafirma el interés del sector financiero en acompañar iniciativas de inversión con alto impacto social que contribuyan (…) al crecimiento ordenado y sostenible de República Dominicana”, afirmó Curi Lora.

VIVIENDAS EN TIEMPO RÉCORD

Por el Banco BHD, también participaron en la visita, su presidente, Steven Puig; Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Negocios Digitales, Susana Reid, vicepresidenta de Infraestructura y Proyectos Inmobiliarios y Construcción, y Giselle Sánchez, segunda vicepresidenta de Infraestructura y PIC, entre otros representantes de la entidad financiera. El encuentro finalizó con un recorrido por el Anfiteatro La Gaviota, el recién inaugurado espacio artístico y cultural.

Esa comunidad cuenta con 14,531 viviendas, construidas en un tiempo récord gracias a las alianzas público-privadas, en las que participan constructoras expertas.

Mediante el Fideicomiso VBC-RD, se han ejecutado RD$3,237 millones en obras con recursos propios.

“Nuestra propuesta de valor del Centro Financiero BHD tiene un abordaje completo de manera transversal, que incluye la creación del fideicomiso con Fiduciaria BHD, el manejo de cuentas con recaudos referenciados y pagos electrónicos.

¨También la estructuración y aprobación del crédito interino, entre otros beneficios¨, refirió.

Ciudad Juan Bosch también posee estancias infantiles, centros de formación técnica, y un sistema integrado de salud, entre otras facilidades.

