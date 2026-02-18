Preocupa a diputado PRD falta respuesta oficial desaparecidos

Ramón Raposo.

SANTO DOMINGO.- El diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ramón Raposo, expresó preocupación por la cantidad de personas reportadas desaparecidas y la falta de respuesta de las autoridades.

El legislador manifestó que especialistas proyectan que en el país unas cuatro personas son reportadas desaparecidas cada día y que muchos de estos casos no reciben una respuesta efectiva de las autoridades.

Raposo indicó que en los próximos días depositará un proyecto de ley que establezca un protocolo de atención y pronta búsqueda para personas desaparecidas, con el objetivo de que las autoridades puedan ofrecer una respuesta efectiva a los casos.

SOLO HAY RESPUESTAS EN CASOS SONOROS EN MEDIOS

Indicó que lo que la sociedad puede observar en este momento es que en los casos de desaparición que acaparan notoriedad pública se activan todos los organismos del Estado y hasta entidades internacionales, mientras que en los sucesos que no acaparan la opinión pública no se observa la misma respuesta.

Instó a los congresistas a asumir como prioridad el proyecto de ley que crea el sistema de Alerta Amber, un mecanismo de prevención y respuesta rápida para, mediante la tecnología, contribuir con la localización de menores de edad y personas vulnerables desaparecidas.

