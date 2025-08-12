Precandidato presidencial PLD luchará por el sector agrícola

El exsecretario general del PLD también destacó la importancia de apoyar al agricultor nacional para fortalecer la economía

SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, reafirmó su compromiso con el sector agrícola del país durante el inicio de su recorrido de campaña electoral.

Mariotti visitó San José de Ocoa, la “madre de los invernaderos” en República Dominicana.

“Si hay un compromiso serio que puedo asumir con el pueblo dominicano, es que trabajaré para que el suelo, el sudor del hombre y la mujer del campo vuelvan a tener valor”, expresó Mariotti.

Durante un encuentro con productores y líderes comunitarios, el precandidato también destacó la importancia del apoyo al agricultor nacional para que la economía sea fortalecida y garantice la seguridad alimentaria.

El también exsecretario general del PLD prometió darle un impulso a las políticas públicas que reconozcan y dignifiquen el esfuerzo de quienes trabajan la tierra.

“Este es solo el primer paso de una agenda que pondrá al campo en el centro del desarrollo nacional”, aseguró Mariotti, quien buscará la nominación presidencial de su partido en las próximas elecciones.

