PRD advierte precios alimentos continuarán aumentando en RD

Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD.

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) advirtió que los precios de los alimentos continuarán aumentando en las próximas semanas debido a la combinación de problemas estructurales en la producción agrícola y los daños ocasionados por la tormenta Melissa.

El vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, explicó que los precios de las hortalizas, víveres, aguacates el café y otros productos esenciales para la alimentación se han disparado y que la situación tiende a agravarse por la falta de mano de obra, la pérdida de cosechas y las afectaciones en los caminos vecinales.

Dijo que antes del paso de la tormenta Melissa ya se registraban dificultades por la escasez de trabajadores agrícolas, tanto para el cultivo de hortalizas como del café y otros productos agropecuarios y que el fenómeno empeoró las condiciones en las zonas productivas.

Indicó que muchos invernaderos fueron impactados, el café maduro se perdió en el suelo y muchos caminos rurales quedaron intransitables.

El dirigente perredeísta relató que en San José de Ocoa, comunidades como La Colonia, perteneciente a Rancho Arriba tuvieron que abrir los caminos por su cuenta para permitir el paso hacia las escuelas y otras áreas, mientras que en El Naranjal y Sabana Larga aún persisten daños que mantienen comunidades aisladas.

Advirtió que si el Gobierno no interviene con acciones urgentes en estos lugares y otras provincias afectadas , la escasez de productos se agravará y los precios, incluidos los del plátano, podrían dispararse hasta alcanzar hasta 40 y 50 pesos por unidad.

an/am