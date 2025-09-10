Polonia dice que derribó drones rusos violaron su espacio aéreo

VARSOVIA, 10 Sep. – Las autoridades de Polonia dijeron que neuralizaron en la madrugada de este miércoles drones de Rusia que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, el cual definieron como «una violación sin precedentes».

«Las fuerzas polacas y aliadas han monitoreado docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas polacas ha decidido neutralizarlos», explicó este mismo organismo en un comunicado en la red social X, donde ha confirmado que «algunos de los drones que invadieron nuestro espacio aéreo han sido derribados».

Tras ello, las autoridades están centrando sus esfuerzos en localizar posibles lugares donde estos artefactos hayan impactado, mientras se mantienen los «procedimientos defensivos».

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado que informó de la situación así como de las medidas empleadas al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien permanece en contacto «constante» así como con el presidente y el ministro de Defensa del país.

Historial de amenazas