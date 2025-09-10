Polonia dice que derribó drones rusos violaron su espacio aéreo
VARSOVIA, 10 Sep. – Las autoridades de Polonia dijeron que neuralizaron en la madrugada de este miércoles drones de Rusia que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, el cual definieron como «una violación sin precedentes».
«Las fuerzas polacas y aliadas han monitoreado docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas polacas ha decidido neutralizarlos», explicó este mismo organismo en un comunicado en la red social X, donde ha confirmado que «algunos de los drones que invadieron nuestro espacio aéreo han sido derribados».
Tras ello, las autoridades están centrando sus esfuerzos en localizar posibles lugares donde estos artefactos hayan impactado, mientras se mantienen los «procedimientos defensivos».
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado que informó de la situación así como de las medidas empleadas al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien permanece en contacto «constante» así como con el presidente y el ministro de Defensa del país.
Historial de amenazas
No es la primera vez que Varsovia y sus aliados de la OTAN se ponen en alerta ante la perspectiva de ser afectados por la invasión rusa a Ucrania.
En noviembre de 2022, dos misiles de fabricación rusa cayeron en una zona rural cerca de la localidad de Przewodow, causando la muerte de dos personas y provocando una reunión de emergencia de la alianza atlántica para analizar el supuesto ataque, que finalmente fue atribuido por el entonces presidente Andrzej Duda a un «incidente desafortunado» de la defensa aérea ucraniana.
En marzo de 2024, radares en Polonia detectaron que un misil de crucero ruso permaneció por 39 segundos dentro de su espacio aéreo, lo que llevó al gobierno a desplegar cazas F-16 de la Fuerza Aérea.
