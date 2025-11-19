Policía promete cerrar capítulo de la historia criminal de Haití

Puerto Príncipe, 19 nov.- La Policía Nacional de Haití (PNH) prometió cerrar este capítulo de la historia criminal del país, donde hoy el orden es inexistente pero regresará sin concesiones.

En un comunicado la PNH advirtió que no conversaría, ni negociará con los pandilleros, y aplastaría todas sus bases.

«Cualquiera que levante la mano contra el pueblo haitiano recibirá una respuesta muy rápida e implacable, con toda nuestra fuerza legítima. El mundo del terror se ha acabado. Es hora de que el sistema judicial hable», subraya el texto.

Avanzamos y neutralizamos. No hay dónde esconderse. Vamos a atacar el corazón de su fuerza, y destruiremos su estructura. Esto no es una promesa, es una realidad que se está desplegando ante nuestros ojos.

Su reinado -en referencia a los pandilleros- está llegando a su fin, concluye el comunicado de la PNH.

of-am