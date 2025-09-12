Policía dice ocupó 17 armas de fuego en operativos de dos días

Santo Domingo, 11 sep (EFE).- La Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional informó este jueves que en los dos últimos días logró sacar de circulación un total de 17 armas de fuego ilegales durante operativos y allanamientos realizados en distintas provincias del país.

Los operativos permitieron ocupar 2 escopetas en la Subdirección Puerto Plata; 2 revólveres y 1 pistola en Baní; 1 escopeta y 3 pistolas en San Francisco de Macorís; 1 revólver en Santo Domingo Norte, y 1 revólver en Santo Domingo Oeste.

De igual manera, se ocuparon 1 pistola en La Vega; 1 revólver y 1 pistola en Santiago; 2 revólveres en San Pedro de Macorís, y 1 pistola en Mao, para un total general de 17 armas ilegales retiradas de las calles.

La Dirección Central de Inteligencia reiteró que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de la Policía Nacional para combatir la criminalidad, reducir la violencia armada y fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.EFE

