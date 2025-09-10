PLD critica que desvíen fondos para cubrir el déficit de SENASA

Winston Santos.

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación porque, según dijo, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó el uso de RD$6,000 millones del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) para cubrir el déficit del Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Winston Santos, secretario de Seguridad Social del PLD, opinó que esta medida plantea serios cuestionamientos en materia de gobernanza fiscal, planificación presupuestaria y responsabilidad institucional.

Dijo que la decisión fue tomada amparada en un “informe técnico actuarial” de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) que también sugiere destinar otros RD$5,000 millones para el régimen contributivo y RD$1,500 millones para subsidios por enfermedad común, maternidad y lactancia.

«Si bien reconocemos la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud, la transferencia de 5 mil millones al régimen contributivo muestra la falta de criterio con que se ha estado manejando la cuenta cuidado de la salud de las personas», manifestó.

PUNTOS CRÍTICOS QUE DEMANDA EL PLD

Origen y disponibilidad real de los fondos:

Exigimos una auditoría pública inmediata sobre los ingresos y egresos del IDOPPRIL, incluidos los fondos que ahora se redireccionan.

Control y fiscalización del uso de los recursos:

Aunque se instruyó a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones dar seguimiento y presentar informes al pleno del CNSS, es vital que estos informes sean públicos y accesibles para la ciudadanía.

Instamos a que la Cámara de Diputados ejerza su rol de control político, convocando a comparecer a los responsables de SISALRIL, CNSS, IDOPPRIL, para que den una explicación.

Responsabilidad institucional frente a la corrupción:

El recurso destinado se presenta como respuesta a “denuncias de actos de corrupción en la administración de los recursos de la ARS estatal”.

El PLD exige que las investigaciones sobre la red corrupta que operó en SENASA —que involucraría funcionarios, exfuncionarios, médicos, familiares y allegados del director sean completas, transparentes, con publicación de resultados y sanciones ejemplares.

Protección de los usuarios de SENASA:

Es inadmisible que, mientras se resuelven estos déficits, los más de 7.5 millones de afiliados (71.2% del mercado de ARS estatal) queden en situación de vulnerabilidad.

El PLD demanda que no se reduzcan servicios, protocolos de atención, autorizaciones médicas ni entregas de medicamentos. Una solución técnica no puede ser a costa de la salud de la población.

an/am