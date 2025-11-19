PLD opina se ha desplomado la economía y afectado miPymes

Rueda de prensa del PLD este martes 18 nov, 2025

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana considera que se ha desplomado la economía de la República Dominicana y que ello ha golpeado a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) , afectando a decenas de miles de miembros de este sector.

La denuncia fue hecha en la rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD durante dirigentes de esta entidad, encabezados por su vicepresidenta Zoraima Cuello,Melanio Paredes, Elías Cornelio, Ramón Pepín, Aristipo Vidal, . Carlos Martí Maceo, Junior Herrera, Mercedes Laurencio y Valentín Guerrero.

Cuello dijo que desde finales de 2024 la economía dominicana empezó a mostrar señales claras de enfriamiento y durante 2025 esta tendencia se ha profundizado, reflejándose en un crecimiento económico insuficiente, que apenas alcanza el 2.2 % en los primeros 9 meses del año.

RECAUDACIONES ITBIS SÓLO CRECIERON 2.8%

Según datos de la Dirección de Impuestos Internos (DGII) las recaudaciones por ITBIS solo crecieron un 2.8 % entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. “Esto significa que, al descontar la inflación, se registra una caída real de 1.4 %, evidenciando lo que sienten todos los sectores productivos: el consumo está estancado y la economía no avanza al ritmo que necesita la gente”, agregó.

Explicó que el comportamiento de las importaciones, un termómetro directo de la demanda, confirma este deterioro, de forma tal que en los primeros diez meses de 2025 las importaciones despachadas para consumo apenas crecieron 0.3 % respecto al año anterior.

“Más aún, cuando se observan productos esenciales para las MIPYMES, las cifras son claras: las importaciones de televisores cayeron en 4.8 millones de dólares; las de computadoras en 13.1 millones de dólares; las de neveras en 3.7 millones de dólares, y las de vehículos disminuyeron en 22.7 millones de dólares, agregó.

