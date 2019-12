Playa Juanillo vibró con el espectáculo The Paradise Music

PUNTA CANA, Repúbllica Dominicana.- La playa Juanillo fue el escenario ideal para un memorable The Paradise Music and Arts, con la participación de Trending Tropics con una propuesta musical de ritmos alternativos.

Esta emblemática agrupación, luego de interpretar varios de sus éxitos dejaron el escenario para Riccie Oriach, que puso al público loco con sus temas.

Mientras que el Dj Omar Andino prendió los motores desde temprano con icónicos temas y una mezcla increíble que dejó a todos con las pilas puestas y llenos de energía. Para finalizar el Dj subió encima de la tornamesa y saludo al público.

Cazzu subió al escenario entre una multitud eufórica que la esperaba, la suramericana encendió el escenario en fuego con su tema “Mucha Data”, “Loca”, “Nada” y “Tumbando el Clon”, entre otras.

En medio de su presentación una lluvia inesperada obligó a los músicos a detener el Show, pero Cazzu siguió cantando junto a cientos de personas.

El espectáculo se detuvo por 30 minutos a causa de la fuerte lluvia, minutos en que parecía que la fiesta había quedado arruinada.

Luego del mal tiempo El dj brasileño Alok encendió su tornamesa y la pista del Dance Stage se llenó de gente que empezaron a mover el esqueleto con sus mezclas de Deep house y Dupstep.

Entre los temas mezclados estaban “The Rythim of the night” “Its my life” “One more Time” y una mezcla de ritmos que subieron la adrenalina hasta el cielo.

En el live Stage Cultura Profética y su música alternativa hizo que todo el público corriera hacia el escenario principal para verlo sin importar el estado de desaliñe que tuvieran o el frío sobre la ropa húmeda.

La banda tocó varios éxitos entre ellos “Complicidad” “Baja la tensión” y “Comunicación”.

