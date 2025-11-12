PHD elegirá nuevas autoridades por 4 años el 21 de diciembre

El presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, junto a un grupo de dirigentes que participaron en la asamblea.

SANTO DOMINGO.- El Partido Humanista Dominicano (PHD) aprobó la realización de la VII Asamblea Nacional para elegir a los nuevos miembros del Comité Político y del Comité Ejecutivo Nacional, en el marco de una asamblea a la que asistieron dirigentes de todas las provincias del país.

El presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, dijo que el evento para elegir a los nuevos directivos del partido fue fijado para el 21 de diciembre de 2025 bajo la modalidad de convención de padrón cerrado y voto secreto con la asistencia de la Junta Central Electoral (JCE).

Informó, asimismo, que los asambleístas eligieron de inmediato una Comisión Electoral para dirigir el proceso interno.

VERIFICACION DE COMITES A NIVEL NACIONAL

Igualmente, se aprobó la realización de una jornada de verificación de los más de 140 comités del PHD que se encuentran diseminados en municipios y provincias del país.

“Los dirigentes de comités municipales, distritos municipales y de circunscripciones se congregarán en La Romana, Baní, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo para elegir de manera democrática a las nuevas autoridades para los próximos cuatro años”, agregó.

Goris indicó que la recién celebrada asamblea del Comité Ejecutivo Nacional contó con la presencia mayoritaria de sus miembros, entre los que se encontraba el pleno del Comité Político.

CELEBRAN 35 AÑOS DE FUNDACION DEL PHD

En la reunión celebrada en la Casa Nacional de esa entidad política, ubicada en el sector de Gazcue, también se celebró los 35 años de fundación de la organización política.

Goris dijo que en la actividad se realizó una eucaristía en acción de gracias por los 35 años del PHD, la cual fue oficiada por el sacerdote Luis María Hernández.

Recordó que el PHD fue fundado el 11 de noviembre de 1990 por un grupo de dirigentes cristianos que aspiran a la instauración “de un gobierno donde prevalezcan los principios y valores del humanismo Cristiano Integral”.