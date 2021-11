Petán, acordeonista envejece y estremece escenarios (OPINION) 

Un artista no es sólo ese que pinta cuadros para abastecer una casa y subastar su arte entre las fuentes conservadoras que se encuadran con exclusivismo para coleccionar obras de interés con fines estrictamente comerciales. No, esa no es la definición que nos confiere, cuando nos referimos en sentido común y generalizado, porque según nuestros conocimientos:» Un artista (Wikipedia) es una persona que ejercita las artes y produce obras artísticas. … Del latín ARS, el arte consiste en la expresión de sensaciones, emociones e ideas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.