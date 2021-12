Permitir el festival Aventura ha sido una insensatez (OPINION)

EL AUTOR es empresario. Reside en Santo Domingo.

No tengo manera de desear bendición y buen calificativo para el gobierno y su gabinete de salud: permitir el festival Aventura ha sido una insensatez, un desnudo de su falta de integridad y seriedad, pues 2 dosis en el esquema engañoso que nos tienen, no es protección.

Hablan de tres y hasta de 7 están insinuando que es bueno. Miren Israel, Alemania, Australia…NY. Y así quieren tener a 1/2 población esclavizada y restringida, jóvenes sin escuelas ni universidad, negocios cerrados y todo tipo de restricciones selectiva; para unos sí, para otros no, eso es abusar de la autoridad delegada. No está el caso de Israel y otros, que con tres dosis están “llenos de COVID”.

Falsedades y mentiras. Así se atreverán prohibir la Batalla de la Fe del Pastor Ezequiel Molina. La causa de la tiranía “sanitaria” nada tiene que ver con salud. Una vez más queda evidenciado en el festival de “Aventura”. Allí no hubo distanciamiento ni requerimiento efectivo alguno de prevención.

Donde están los médicos y los pro vacunas que no han protestado por la celebración del festival “Aventura”? No lo harán pues son parte del engaño y la mentira, si son pagados o no, sobornados o no, amenazados o no, tienen que admitir acritud cobarde, falta de integridad y coraje no llamarle la atención al gobierno.

En el festival de Aventura se dijo: «Hemos llegado al número de vacunados para permitir actividades como ésta». Mentira también. No les da vergüenza hablar con tanta inconsistencia, ser tan descarados?

Suelten la tarjeta de vacunación, para nada sirve, excepto para discriminar, dañar y estorbar la libertad de los demás y el normal desenvolvimiento de muchos negocios. No exasperen y nos lleven a una desobediencia civil debido a la ilegalidad de sus medidas.

JPM