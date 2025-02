Periodista Siddy Roque optará por la presidencia de Instituto

Siddy Roque

SANTO DOMINGO.- La periodista Siddy Roque optará por la presidencia del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) en los venideros comicios del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

“A petición de apreciados colegas e importantes figuras del gremialismo periodístico que así me lo han solicitado, y después de una profunda ponderación sobre el servicio que estoy dispuesta a ofrecer en favor de nuestra clase profesional, me he decidido por buscar la presidencia del IPPP”, aseveró.

Dijo que asumir esta responsabilidad gremial le permitirá seguir sirviendo al sector que representa en un ámbito tan importante como la seguridad y protección de sus miembros.

“Estoy familiarizada con las labores del IPPP; soy en la actualidad su tesorera, y desde fuera siempre he ofrecido ingentes esfuerzos y apoyo a la solución de necesidades de nuestra clase desde los lugares que he ocupado”, aseveró.

Roque presidió el Tribunal Disciplinario del CDP durante dos períodos (2019-2021 y 2021-2023), fue tesorera del IPPP (2023-2025)., tesorera de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (2019-2021) y vicepresidenta 2021-2023.

Laboró 14 años en el periódico Listín Diario, durante casi quince años ha impartido docencia en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad O & M y ha sido relacionista de diversas instituciones y empresas.

sp-am