Periódico homenajea a nutrido grupo dominicanos destacados

SANTO DOMINGO.-Con la presencia de personalidades del mundo empresarial y otros ámbitos de la sociedad dominicana, el Diario Hispaniola homenajeó a un grupo de dominicanos destacados en distintas áreas.

Lo hizo durante el evento que tuvo como lema “Padres Líderes: Herencia de Coraje, Ternura y Propósito”, y que fue celebrado en Izbira Events, con motivo del Mes de los Padres.

Los homenajeados fueron;

1) Julito Hazim

2) Michael Hazim

3) Iván García

4) Lorenzo Sánchez

5) Máximo Mejía

6) Constantino Ramirez

7) Rafael Alvarez

8) Arismendy Estrella

9) Tony Sánchez

10) Iván García Elsevyf

11) José Rubén Gonell Cosme 12) Wilfredo Mallén

13) Aurelio Henriquez

14) Juan Elias Pérez

15) Ignacio Glass

16) Wandy Robles

17)Alberto Bogaert

18) Fernando Pinales

19) Alex Reyes

20) Ramón Saba

21) Waldo Ariel Suero

22) Joaquín Hilario

23) Félix Cueto

24) Porfirio Peralta

25) Gerardo García y

26) Al Horford.

La directora del Diario Hispaniola, Rhina Ibert, dio la bienvenida a los asistentes. Luego cedió el turno a José Gregorio Calderón, gerente de Diario Hospaniola, quien destacó que este encuentro era “una celebración del compromiso cotidiano de los padres”.

Cada año se hace una selección de los padres a ser homenajeados. En esta oportunidad este medio periodístico se enfocó, sobre todo, en lideres gremiales, con valoraciones familiares.

sp-am