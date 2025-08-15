Periódico homenajea a nutrido grupo dominicanos destacados
SANTO DOMINGO.-Con la presencia de personalidades del mundo empresarial y otros ámbitos de la sociedad dominicana, el Diario Hispaniola homenajeó a un grupo de dominicanos destacados en distintas áreas.
Lo hizo durante el evento que tuvo como lema “Padres Líderes: Herencia de Coraje, Ternura y Propósito”, y que fue celebrado en Izbira Events, con motivo del Mes de los Padres.
Los homenajeados fueron;
1) Julito Hazim
2) Michael Hazim
3) Iván García
4) Lorenzo Sánchez
5) Máximo Mejía
6) Constantino Ramirez
7) Rafael Alvarez
8) Arismendy Estrella
9) Tony Sánchez
10) Iván García Elsevyf
11) José Rubén Gonell Cosme 12) Wilfredo Mallén
13) Aurelio Henriquez
14) Juan Elias Pérez
15) Ignacio Glass
16) Wandy Robles
17)Alberto Bogaert
18) Fernando Pinales
19) Alex Reyes
20) Ramón Saba
21) Waldo Ariel Suero
22) Joaquín Hilario
23) Félix Cueto
24) Porfirio Peralta
25) Gerardo García y
26) Al Horford.
La directora del Diario Hispaniola, Rhina Ibert, dio la bienvenida a los asistentes. Luego cedió el turno a José Gregorio Calderón, gerente de Diario Hospaniola, quien destacó que este encuentro era “una celebración del compromiso cotidiano de los padres”.
Cada año se hace una selección de los padres a ser homenajeados. En esta oportunidad este medio periodístico se enfocó, sobre todo, en lideres gremiales, con valoraciones familiares.
