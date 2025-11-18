Peña pide indexar trabajadores con recursos recibirían partidos

Carlos Peña conversa con periodistas..

SANTO DOMINGO.-El aspirante presidencial por el Partido Generación de Servidores (GenS) propuso que los 10,000 millones de pesos que serían distribuidos a las organizaciones políticas en los próximos cuatro años, sean utilizados para indexar los salarios de los trabajadores.

Carlos Peña dijo que la medida sería mientras se identifican otras fuentes que no generen desequilibrio en el desenvolvimiento de las finanzas públicas y hasta cubrir el 100% de ese beneficio tributario establecido en ley.

Llamó a los partidos, en especial a los denominados mayoritarios, a asumir un sacrificio visible, real y sincero en favor de la clase trabajadora, que ha visto su salario disminuirse ante la ola inflacionaria que vive la República Dominicana.

SITUACIÓN SE DEBE A POLITICAS DESACERTADAS DEL GOBIERNO

Atribuyó la situación a políticas económicas «desacertadas» del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Opinó que los partidos deben renunciar a esos fondos públicos de la misma manera que lo ha hecho el GenS.

Peña saludó que su propuesta de reducción de impuestos presentada durante la campaña presidencial pasada, haya sido asumida por sectores políticos con representación parlamentaria, aunque solo se han limitado a la eliminación del impuesto sobre la renta que pagan os trabajadores.

