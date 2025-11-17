Pelota dominicana vuelve a la acción tras pausa fin de semana

Santo Domingo, 17 nov.- La serie de la pelota invernal dominicana retoma su calendario hoy, tras la pausa del fin de semana por el encuentro entre los equipos de Quisqueya y de Puerto Rico de béisbol profesional en el Citi Field, de Nueva York.

En la jornada de este lunes las Estrellas Orientales (9-12) visitan a los Gigantes del Cibao (7-10) en el Estadio Julián Javier a las 19:00, hora local, en un duelo clave para ambos conjuntos en la lucha por escalar en la tabla de posiciones.

Más tarde, las Águilas Cibaeñas (14-3), líderes del campeonato hasta el momento, se enfrentarán a los Tigres del Licey (8-10) en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 19:30, hora local.

A la misma hora, los Leones del Escogido (8-11) se medirán a los Toros del Este (9-9) en el Estadio Francisco Micheli, en La Romana, en un choque que promete intensidad por la cercanía de ambos equipos en la clasificación.

Los tres partidos abren una semana decisiva para los seis clubes, tras la pausa del fin de semana por el histórico duelo entre estrellas dominicanas y puertorriqueñas en Nueva York, un juego en el que los locales superaron 6-2 a la escuadra boricua frente a más de 20 mil fanáticos que acudieron al Citi Field para presenciar el homenaje a Robinson Canó.

of-am