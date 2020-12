Pelegrín Castillo se guaya contra Cuba, Venezuela y la Nicaragua

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

Mis lectores, permítanme externar mi regocijo por el accionar de la justicia dominicana de hoy, tendiente a juzgar y a llevar a la cárcel a las escorias humanas que con sus robos han llevado a nuestro país al casi colapso económico, social, político, moral, ecológico y migratorio. Es grandioso este paso que está dando la justicia de nuestro país. En hora buena. Con gran alegría en el corazón y en el alma, saludamos esta iniciativa. Gloria a Dios en las alturas.

Desarrollo del tema de hoy

1 – En fecha 25/11/2020, fue publicado un artículo del señor Pelegrín Castillo titulado: “Por la libertad de Cuba”. Según él, ese escrito es un “testimonio de solidaridad de dominicanos con la lucha por la libertad, la democracia y el estado de derecho en Cuba. Los dominicanos de hoy – escribe el señor Pelegrín – debemos acompañar a nuestro pueblo hermano en ese proceso difícil de recuperar sus libertades al tiempo que se preserva su soberanía e identidad. A este Pelegrín le restó aclarar, que esa lucha suya es la continuidad de la lucha anticomunista de Trujillo y de todos los dictadores que azotaron a nuestra América hispana contra la revolución cubana y contra todas las revoluciones antimperialistas iniciada muchos titanes, desde antes que Fidel Castro llegara al poder en 1959; que dicho sea de paso, estas dictaduras y tiranías fueron instauradas a sangre y fuego por las elites económicas de los Estados Unidos y sus acólitos.

2 – En su artículo, el señor Castillo reclama la libertad del cantante popular Denis Solís González, perteneciente al Grupo San Isidro (imagino, “el Labrador”, que quita el agua y pone el sol). Pelegrín, en su retorico peregrinaje afirma, que este artista fue apresado porque inició protestas pacíficas contra las políticas del viejo régimen totalitario. También, Pelegrín informa, que a Solís González se le ha arrestado, golpeado, torturado y juzgado sumariamente sin informar a sus familiares, por lo que, 7 de los integrantes del “Grupo San Isidro” han iniciado una huelga de hambre y sed en solidaridad con su compañero prisionero.

3 – El arresto de Denis Solís González violenta una serie de derechos humanos – nos dice el señor Castillo – los cuales son protegidos por la legislación universal de los derechos humanos, y que se agregan a la concatenación de violaciones ejercidas por la dictadura cubana por más de 60 años. Este tipo de acto -externa Castillo – expresan la violencia del régimen en toda la cadena de mando del sistema represivo contra los ciudadanos cubanos y al estar operado en serie y de manera sistemática, se convierten en una operación sistémica de los regímenes totalitarios y esto configura crímenes de lesa humanidad, conforme a la legislación universal de los derechos humanos.

4 – El señor Pelegrín termina su artículo exigiendo, que se resuelva de inmediato la libertad de Dennis y que todos los amantes de la libertad y la democracia de los pueblos difundan la grave y peligrosa situación en que se encuentra el artista Denis Solís González, y que nos sumemos a esta lucha para que logremos la libertad y el derecho a expresarse de este preso político.

Analizando el reclamo de Pelegrín Castillo

5 – Para los que desconocen que los Estados Unidos es un imperialismo, e ignoran lo que es imperialismo y su “modus operandis”, porque no saben de historia, geopolítica y economía política, las revelaciones y reclamos del señor Castillo, al parecer, son justos y loables; Y en el caso que fuera cierto, que Denis Solís González es una mansa e inocente palomita blanca, tal como lo pinta Pelegrín Castillo, y que ha sido arrestado arbitrariamente violando los estatutos de los derechos humanos, yo me sumo a la primera línea, como unos de los soldados que se integran a ese reclamo.

6 – Pero sucede, que el imperialismo tiene sus métodos de lucha, sus guerras no convencionales para combatir a los que ellos han señalado enemigos de sus intereses. ¿Y cuáles son sus enemigos?, simple y llanamente, los gobiernos que se oponen a que los recursos naturales de sus respectivos países sean saqueados por sus transnacionales y hasta por los europeas y canadienses, pero que también se niegan a ser gobernados siguiendo las directrices de las élites guerreristas, las cuales canalizan sus imposiciones a través de sus diferentes instituciones, valga decir: Pentágono, Departamento de Estado, Wall Street, Congreso, embajadas, CIA, USAID, NED, FMI, BM, OMC, transnacionales, Complejo Militar Industrial, bancos, OTAN, Club de Paris, Club Bilderberg, etc.

7 – Ya en ocasiones anteriores he expuesto los métodos de lucha no convencionales del imperio contra quienes ha señalado como sus enemigos. Descaradamente el politólogo imperialista Gene Sharp las plantea así: «La naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado, combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas», y codifica la aplicación de estas armas en cinco etapas, todas tendientes a desarrollar hechos y matrices de opiniones negativas contra el gobierno a derrocar. Para ello se promueven conflictos y malestares en el pueblo de todo tipo; que la gente pase hambre, que carezca de medicamentos y combustible y de los servicios básicos, agua, electricidad y transporte, de modo, que se siembre el descontento y el sufrimiento en la población.

8 – En pos de estas metas macabras, se fomenta la criminalidad, la manipulación del dólar, las huelgas, las denuncias de corrupción, la promoción de intrigas sectarias, la fractura de la unidad, se desarrollan intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, se manipulan los prejuicios anticomunistas y/o socialistas, se acusa de totalitarismo, dictador y corrupto al Gobierno en el poder que se quiere derrocar, se activan las luchas por reivindicaciones políticas y sociales, se manipulan los colectivos obreros y profesionales para que emprendan manifestaciones y protestas callejeras violentas que quemen instituciones y asesinen a personas, se crean plataformas publicitarias, se desarrollan operaciones de guerra psicológica y acciones armadas para justificar medidas represivas, pero también se instrumentan los bloqueos económicos y financieros y de todo tipo.

9 – Ya, en un clima de ingobernabilidad, se impulsan campañas de rumores falsos entre las fuerzas militares y se hace todo lo posible para desmoralizar a los organismos de seguridad de los países, mientras por lo bajo se planifica una guerra civil, y adjunto al aislamiento internacional se prepara el terreno para una intervención militar. Todo esto para lograr la fractura institucional que obligue al Presidente insumiso a renunciar. Derrocado el presidente, entonces, mediante unas elecciones que nosotros manipulamos, llevamos al poder, al presidente que sea de nuestro agrado y conveniencia.

Historia pasada y presente del imperio obviada por el señor Pelegrín Castillo

10 – De la historia de América Latina podemos colegir, que de una u otra manera las élites que gobiernan el imperio norteamericano, siempre se han inventado alguna fórmula política para dominar a nuestra América Latina y al resto del llamado “Tercer Mundo”. Me refiero a la “doctrina Monroe” (América para los “norteamericanos”) a “La Política del Buen Vecino” (del garrote y la zanahoria), de Franklin Delano Roosevelt, y a las políticas de Allan Dulles, Henry Kissinger y de todos los presidentes de Estados Unidos (exceptuando a Jimmy Carter), y ahora a la política de los funcionarios del más alto nivel estadounidense como Mike Pompeo, John Bolton, y de menos nivel como William Brownfield, Marco Rubio, Elliot Abrams y otros.

Para mayor ilustración a mis lectores, de inmediato presento los textos que nos muestran las doctrinas políticas de que hablo anteriormente.

La “doctrina Monroe “América para los americanos”

11 – Con esta doctrina de James Monroe, el naciente imperio norteamericano a partir de 1823 se proponía frenar el colonialismo, expansión e influencia de los europeos en toda América Latina. Con el paso del tiempo, la expresión «América para los americanos», pasó de una consigna, a ser una doctrina que justificaba la intervención estadounidense en los países del hemisferio, tal como lo expresa la intervención en el canal de Panamá, la guerra de Cuba, la anexión de Puerto Rico y las posteriores intervenciones en los países que conforman a Centro América, Sudamérica y el Caribe.

El texto de Allan Dulles

12 – Por la década del 50 y principios de los años 60, Allan Dulles (jefe de la CIA en aquellos tiempos), pautó en su libro «El arte de la inteligencia», las maneras de cómo controlar a Latinoamérica para sangrarla. Cito: «En la dirección de los Estados crearemos el caos y la confusión. De manera imperceptible pero activa y constante propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción y la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en vestigios del pasado. Estados Unidos apoyará y encumbrará por todos los medios a los denominados artistas para que siembren e inculquen en la conciencia humana el culto al sexo, a la violencia, al sadismo y a la traición. Nuestra principal apuesta será la juventud – prosigue Dulles – a ella corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. Debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos. Antes que los portaaviones y los misiles, deben llegar los símbolos, los que venderemos como universales, glamorosos, modernos, heraldos de la eterna juventud y felicidad ilimitada. Nuestro objetivo final es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas al dominio de Estados Unidos, mediante el deslumbramiento, la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico e inquietante en que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos». Estos conceptos son de Allan Dulles, no míos.

La política del “Buen Vecino” (la política de la Zanahoria y el garrote) implementada por Franklin Delano Roosevelt

13 – Esta fue una nueva forma del imperio para relacionarse con los países de Sudamérica, América Central y el Caribe en un intento de mejorar las relaciones cada vez más tensas. Pero todo fue un engaño, pues con el tiempo, esta política devino en ser “la política de la zanahoria y el garrote”. Por lo explícito de la misma, no me avoco en dar mayores explicaciones.

El Corolario Roosevelt

14 – Al comienzo del siglo XX (1904), los Estados Unidos conjugaron la Doctrina Monroe con el “Destino Manifiesto” proclamado por los peregrinos; en consecuencia, el presidente Theodore Roosevelt, aplicando esta combinación, emitió en 1904 lo que ha pasado a la historia con el nombre de Corolario Roosevelt, el cual sustenta: «si un país Americano situado bajo la influencia de los EE.UU., amenaza o pone en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de los EE.UU. está obligado a intervenir en los asuntos internos del país «desquiciado» para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas».

Henry Kissinger “Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200” (National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200), o informe Kissinger.

15 – La tesis básica de este documento es, que el crecimiento de la población en los países menos desarrollados representaba una preocupación de seguridad nacional para los EE.UU., ya que incrementaría el riesgo de disturbios civiles e inestabilidad política en los países que tengan un alto potencial para el desarrollo económico. Este memorando de Kissinger, da «máxima importancia» a las medidas de control poblacional, y a la promoción de la anticoncepción entre países muy poblados, para controlar el rápido crecimiento poblacional, que los EE.UU. considera perjudicial para el crecimiento socio-político y económico de estos países y de los intereses nacionales de EE.UU., ya que la «economía de los EE.UU. requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero». Estos países – asevera Kissinger en este memorando, pueden producir fuerzas desestabilizadoras de oposición en contra de Estados Unidos. El memorando en cuestión recomienda a los líderes de EE.UU. «influir en los líderes nacionales de América Latina» y que «un mejorado apoyo mundial a los esfuerzos relacionados con la población, debe buscarse a través de un mayor énfasis en los medios de comunicación masiva y otros programas de educación y motivación de la población, por la ONU y la USAID.

16 – De ese memorando de Kissinger y de otros, se deriva el planteamiento de cómo deben obrar los Estados Unidos frente a América Latina y el resto del Tercer Mundo, que se concreta con la sentencia siguiente: “Estados Unidos no debe permitir el desarrollo de los países menos desarrollados, pues serían una competencia para nosotros”.

Por otro lado, Kissinger externa respecto al petróleo los criterios siguientes:

17 – “Controla el petróleo y controlarás a las naciones; controla los alimentos y controlarás a los pueblos”.

“Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Ellos las tienen y nosotros las queremos”.

Estoy refiriéndome al Kissinger que participó en el encubrimiento del Apartheid en Sudáfrica, en el encubrimiento de los escuadrones de la muerte en Centroamérica, en deliberados asesinatos de la población civil en Indochina y su implicación en el diseño y aplicación de la siniestra “Operación Cóndor”, y en una larga lista más de acciones abominables cometidas por este hombre llamado “el hombre de las sombras”.

Las políticas para Cuba de Lester Mallory, subsecretario de Estado del gobierno del general Dwight Eisenhower

18 – Este Lester Malloy, emitió de 6 de abril de 1960, un memorando para guiar la política del gobierno de los Estados Unidos de su tiempo y los del porvenir hacia Cuba. Aquel memorando decía: «La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. La única forma posible de que el gobierno pierda el apoyo interno es provocando desilusión y desánimo a través de la insatisfacción económica y las dificultades a la población. Todos los medios deben ser utilizados para reducir los salarios reales y así provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Esta fórmula del Subsecretario Lester Mallory, también la han estado aplicando ahora contra Venezuela, especialmente por el gobierno de Donald Trump y su copiloto Marcos Rubio.

19 – Este Lester Mallory, en sus memorias confiesa: hubo un momento en que Cuba necesitaba comida. Entonces propuse detener todos los envíos de arroz a ese país”. También, a sugerencia de la CIA, autorizó la destrucción de las refinerías cubanas mediante la introducción de agentes químicos en el aceite. Con esta fórmula de Lester Mallory, las actuales autoridades norteamericanas siguen persiguiendo el arroz, el gas doméstico, el petróleo, los medicamentos y hasta la colaboración médica de Cuba en medio de la reciente peor pandemia mundial. Cuentan para estas maldades, con el silencio cómplice de los medios de comunicación, dirigidos por depravados como Jaime Bayly y cientos más como él.

John Bolton y el petróleo de Venezuela

20 – John Bolton admitió públicamente que el objetivo de la Casa Blanca era asegurar que las reservas petroleras de Venezuela estuvieran en manos de empresas estadounidenses. Bajo su tutela, nombraron como enviado especial para Venezuela a Elliott Abrams, un veterano de las guerras sucias en Centroamérica, además de ser un criminal convicto por su rol en el escándalo de Irán-Contra, y por su participación en la matanza del Molote en El Salvador, Abrams también estuvo involucrado en el golpe de estado contra Chávez en el 2002, supervisando la operación y coordinando con la oposición. Su presencia ahora como supervisor/coordinador del plan contra Venezuela es una clara indicación de que la mesa está servida. Trump ha dado luz verde para un cambio de régimen en Venezuela, usando la fuerza militar si fuese necesario.

21 – A diferencia del año 2002, cuando el gobierno de Bush conspiró clandestinamente para promover el golpe contra Chávez, Trump lo está haciendo a plena luz del día. Entonces, si todo lo descrito en esta entrega, lo están haciendo abiertamente, solo podemos imaginar la profundidad de las acciones encubiertas que ya han realizado y que las que están por realizar.

La orden ejecutiva de Barack Obama para Venezuela

22 – Barack Obama, cuando fue presidente de los Estados Unidos, firmó una nueva orden ejecutiva de emergencia nacional, en la que declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los de EE.UU.” En esta ocasión, sobre esta orden ejecutiva, tampoco voy a externar juicios, porque su texto se explica por sí mismo.

La política de William Brownfield para Venezuela

23 – Las palmas de expresión de odio y maldad contra Venezuela se las ha llevado William Brownfield, un diplomático estadounidense que ha sido embajador de los Estados Unidos en Colombia, Venezuela y Chile orquestando mil diabluras contra esos países. En medio de la calamitosa situación que ha originado el coronavirus en el mundo, este William Brownfield ha llegado al colmo de decir que a EEUU y a la oposición venezolana les conviene sobremanera que el COVID-19 se convierta en algo devastador para el pueblo de Venezuela, que le cause mucho dolor y sufrimiento.

24- En aras de este sufrimiento inducido, William Brownfield aboga por que las sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua sean intensificadas, para causarle desabastecimiento de comidas, de medicinas y gasolina. También propone asesinar a dirigentes opositores, causar trastornos en la cadena de mando civil y militar, llevar a cabo ataques con lanzamiento de misiles que se pueden llevar a cabo con precisión desde miles de kilómetros de distancia. Al respecto William Brownfield finaliza diciendo: “por ahora, esas son nuestras armas para liberar a esos países”. Así lo hicieron en Irak, Afganistán Libia, Siria y Checoslovaquia y lo seguirán haciendo en cualquier país, hasta que Dios se apiade de la humanidad.

25 – También el fascista William Brownfield, respalda hacer colapsar a PDVSA para que afecte su capacidad de producir divisas, para que el gobierno presidido por Nicolas Maduro no tenga dinero con que comprar alimentos y medicinas. Y en su maldad pide acelerar el colapso de PDVSA y la economía venezolana con sabotaje sanciones y bloqueo, aunque se produzca un periodo de sufrimiento mayor para el pueblo de meses o quizás de años, hasta tanto se rinda por hambre y otros sufrimientos.

26 – Estoy refiriéndome al William Brownfield, que durante su gestión diplomática en el gobierno de Chávez, – según Wikileaks – participó en varias acciones para «penetrar la base política de Chávez», «dividir al chavismo» y aislar internacionalmente al entonces mandatario, y que confesó que en el siglo XXI las opciones militares incluyen ataques cibernéticos por el Cibercomando de EE.UU. en conjunto con la NASA, el cual está capacitado para ejecutar ataques en defensa de los intereses de Washington, quebrando el mundo cibernético de un país. Esta declaración la dio, casi dos meses después del ataque cibernético y electromagnético que generó varios apagones nacionales y fallas en el servicio de internet y suministro de agua, denunciado por el Gobierno venezolano, en contra de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en Guri, estado Bolívar, que surte de energía al 70 % del territorio venezolano. Por su parte, la oposición y los Estados Unidos atribuyó este colapso a la falta de mantenimiento, a la desinversión e impericia del personal de los técnicos a cargo.

Enlace, Willian Brownfield revela el plan de su nación para rendir al pueblo venezolano de hambre.

https://www.facebook.com/miguel.charun/videos/10217357584228913

27- Con estas doctrinas políticas, Washington ha caído sobre nuestra América Latina con todo su poder militar, económico y tecnológico para apropiarse de todos sus recursos naturales. Para este menester, el imperio ha aplicado en los distintos países de la región, todas las tácticas y estrategias de guerra sucia enumeradas por Gene Sharp y otros, desde invasiones, golpes de Estado, asesinatos, magnicidios, desapariciones, torturas, establecer dictaduras brutales, cometer atrocidades, llevar a cabo persecución política, sabotajes económicos, guerra mediática, subversión, infiltración de paramilitares, terrorismo diplomático, intervención electoral, bloqueos, etc. No ha importado quien gobierna en la Casa Blanca –demócratas o republicanos– estas políticas imperialistas siempre se han mantenido en marcha.

¿Por qué al imperio le “importa tanto” la suerte de Venezuela y los derechos humanos de los venezolanos, más no así de Haití y los haitianos?

28 – Venezuela es el país con las reservas de petróleo certificadas más grandes del mundo (en torno a 300.000 millones de barriles). A esa cantidad de oro negro le se añade el estar entre las 10 principales reservas de gas, la segunda reserva mundial de oro, rica en otros minerales y «tierras raras», como el coltán y una gran biodiversidad.

29 – Por si fuera poco, un barco petrolero que sale de Venezuela tarda menos de una semana en llegar a los principales puertos de la costa este de los Estados Unidos, frente al mes y medio que ese mismo barco tarda en llegar desde el Golfo Pérsico atravesando el Canal de Suez. Estos datos geopolíticos, por sí solos, dan respuesta a la interrogante que plantea, ¿por qué las transnacionales petroleras norteamericanas, se “interesan” tanto por los derechos humanos de los venezolanos?

Pero también, ¿por qué tanto interés con Cuba?

30 – Como es bien sabido, a partir de 1898 la clase gobernante que dirigía a los Estados Unidos de Norteamérica, decidieron mandar sus ejércitos a Cuba dizque para ayudarla en su lucha de independencia contra España. Pero luego esos ejércitos se quedaron hasta que lograron instaurar a un presidente títere.

31 – En esa política, antes de 1959 instauraron al dictador lacayo Fulgencio Batista, otro sátrapa, al igual que Trujillo, rabiosamente anticomunista, pero que los norteamericanos vendían como demócratas y luchadores por la libertad. En el reinado de Batista hubo corrupción, desigualdad social, crímenes horrendos que costó a Cuba los asesinatos de más de 20 mil personas. Igualmente, caracterizaron semejante falsa con los tiranos Trujillo, Duvalier, Somoza, Stroessner, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, y una veintena más de dictadores fascistas que llenaron nuestra América de sangre y miseria a lo largo y ancho de su territorio continental.

32 – En tiempos anteriores y posteriores a 1898, los invasores norteamericanos hicieron en Cuba grandes inversiones en estructuras, concomitantemente apoderándose de los recursos naturales incluyendo las mejores tierras. En este engullir lograron controlar la economía en todas sus áreas, de forma tal, que cuando terminó la guerra de independencia ya los norteamericanos se habían adueñado de la base naval de Guantánamo, que tiene una superficie de 116 kilómetros cuadrados (185,437 mil tareas) mediante un «arriendo» a perpetuidad de lo más simpático. De acuerdo a ese contrato, el gobierno norteamericano pagará al Estado cubano la suma de 2,000.00 dólares anuales, es decir, 167 dólares mensuales, lo que también equivale al pago de un centavo anual por cada tarea de tierra.

33 – En aquel tiempo, las élites norteamericanas se adueñaron de los ferrocarriles, de las minas y los ingenios azucareros. En este saqueo, la United Fruit Company, compró 1 millón 900 mil acres de terreno (6 millones 60 mil tareas) a 20 centavos el acre o sea a menos de 6 centavos la tarea. Esto equivale al pago de menos de 60 dólares por cada 1000 tareas. Las compañías tabacaleras se hicieron de otras tantas, a igual precio. La cuestión es, que en 1959, cuando triunfó la revolución comandada por Fidel Castro, 13 ingenios eran propiedad de norteamericanos con lo que el 47% del total del área azucarera del país, que producían beneficios por encima de los 180 millones de dólares en cada zafra, eran de norteamericanos. Estos beneficios eran posibles, en parte, por los bajos impuestos que pagaban y por el uso de manos de obra casi esclava.

34 – En aquel expolio contra Cuba, también las riquezas del subsuelo (níquel, hierro, cobre, manganeso, cromo, tungsteno, etc.), pasaron a formar parte de las reservas estratégicas de los Estados Unidos, algo sumamente importantes para sus industrias, que se nutren de materias primas baratas, que ya elaboradas las venden sumamente caras al país que le suministraba las materias primas sumamente baratas (casi regaladas).

35 – Desde antes de 1959, los americanos ricos tenían a Cuba como su prostíbulo. En aquel tiempo, un millón y medio de cubanos sufría de desempleo total o parcial, y la mitad de los niños no iba a la escuela. La situación era tal, que Cuba se hizo tan dependiente del mercado estadounidense, que siendo un país tropical con vastísimas llanuras productivas, importaban de Miami, arroz habichuelas, ajo, cebollas, frutas, legumbres, y un sinnúmero de productos agrícolas e industriales. Esta situación de Cuba, como de colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, fue revertida por el gobierno revolucionario del Dr. Fidel Castro, por lo que el establishment le los Estados Unidos respondió con la guerra de cuarta generación, la que ha incluido actos terroristas como explotación de un avión en pleno vuelo, quema de cañaverales, invasiones como la de Bahía de Cochinos, bombardero con virus letales, y hongos y bacterias para producir, plagas a los cultivos, y enfermedades a los humanos y a los animales. La fiebre porcina, el dengue hemorrágico y la conjuntivitis entre otras enfermedades peligrosísimas, fueron introducidos por esa vía.

Después impusieron el consabido bloqueo comercial, que aún después de 60 años, persiste con más ferocidad.

¿Por qué las transnacionales norteamericanas y europeas tienen tanto “interés” por la democracia en Bolivia?

36 – Cuando yo llegué a la presidencia de Bolivia – nos dice Evo Morales – el FMI tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia, desde allí los norteamericanos decidían las políticas económicas y chantajeaban y condicionaban al gobierno. Si necesitábamos dinero, nos los prestaban a cambio de la privatización de los servicios básicos, o por la entrega de los pozos petroleros a las transnacionales, o por privatización de las refinerías. En el 2003 el gobierno no tenía plata para pagar sueldos, EEUU se acercó y ofreció prestar el dinero a cambio de que el Congreso apruebe inmunidad para los funcionarios estadounidenses en Bolivia. Ahora ellos no deciden las políticas económicas. Bolivia ha dejado de depender de los EE.UU. Antes de la nacionalización de nuestro petróleo, Bolivia no tenía derecho a la salud, a la educación y al trabajo, ahora Bolivia puede sufragar los gastos de estos sectores. El neoliberalismo mataba a los bolivianos lentamente. Bolivia era una colonia del FMI y EE.UU. Todas las empresas públicas eran propiedad de los extranjeros.

¿Por qué el imperio tiene tanto interés de que Nicaragua “recupere” la democracia?

37 – Nicaragua es otro país víctima del imperialismo norteamericano. Narrar esa historia de horror, conllevaría todo un libro, o muchos libros, pero por la naturaleza breve de este documento, solo vamos a dar algunas pinceladas.

38 – En Nicaragua, las élites norteamericanas mantuvieron en el poder, a sangre y fuego, y por más de 40 años, a la tiránica, criminal y ladrona dinastía de los Somoza. La misma se inició con Anastasio Somoza García (Tacho), quien resultó un tirano de la peor calaña, igual que Trujillo. En la era de este Somoza se creó la Guardia Nacional. Más tarde, por orden de la embajada norteamericana se asesinó a traición al general de hombres libres, Cesar Augusto Sandino.

39 – A sabiendas de que Somoza era un criminal fascista y un ladrón elevado al cubo, Franklin Delano Roosevelt lo protegió hasta el punto que llegó a decir: “sabemos que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Este Somoza fue asesinado y reemplazado por su hijo Anastasio Somoza Debayle (Tachito), quien también resultó ser otro “hijo de puta” igual que su padre.

40 – Por su libertad, por la defensa de su soberanía y recursos naturales, y para recuperar miles de tareas de tierra en manos de la United Fruit Company, el pueblo de Nicaragua venia librando una ardua lucha de guerras de guerrillas siguiendo la filosofía nacionalista de Cesar Augusto Sandino. En esta guerra, muchos años después (en septiembre de 1980) fue ajusticiado el psicópata Anastasio Somoza Debayle por un escuadrón de guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lo mató en una emboscada tirándole al auto Mercedes Benz en que viajaba, un bazucazo.

41 – Como sabemos, finalmente el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó la guerra y se instaló en el poder en 1981-1984 con una “Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua presidida por el comandante Daniel Ortega. Luego, mediante elecciones libres, pero con Estados Unidos de por medio metiendo zancadillas para que ganara la oposición que ellos apoyaban, Ortega logró ser el presidente constitucional de Nicaragua. Desde que los sandinistas llegaron al poder, los poderosos de Estados Unidos no han cesado en sus pretensiones de desplazar el sandinismo del poder, tal como lo han hecho en Venezuela para eliminar el chavismo y en cuba el castrismo. Las embestidas de Trump contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, se inscriben en la lucha imperialistas para lograr esas pretensiones.

42 – Como vemos, Latinoamérica ha sufrido décadas de explotación y dominación por parte de un Estados Unidos dirigido por una clase angurriosa y desalmada hasta lo indecible, pero también, nuestra América morena cuenta con una historia de resistencia popular exitosa, que pese a la oposición de las elites rapaces que gobiernan a los Estados Unidos, se abre camino hacia su emancipación, rompiendo con el neocolonialismo que nos quieren imponer.

43 – En esta historia, que es recurrente y la misma para todos los países del llamado Tercer Mundo, se ha sufrido de invasiones, guerras de guerrillas, terrorismo de estado, saqueos de recursos naturales, matanzas, destrucción de economías, magnicidios, torturas y encarcelamientos, golpes de estado para la imposición de tiranos, o gobiernos títeres, fraudes electorales, planes para generar desabastecimiento, Plan Cóndor, Escuela de las Américas, Escuadrones de la muerte, asesinatos en masa y selectivos, bloqueos económicos, financieros y bancarios, y un gran etcétera. Con el Plan Cóndor orquestado por Henry Kissinger fue algo terrible lo que padecieron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

44 -Según los llamados archivos del terror, descubiertos en 1992, el plan Cóndor dejó un saldo de 50 mil muertos, alrededor de 30 mil desaparecidos y 400 mil presos. A estos resultados se les suma las torturas, el traslado de detenidos a otros países y el constante seguimiento y vigilancia a los enemigos políticos.

¿Por qué Fidel y el castrismo irrita tanto al imperio?

45- Fidel despertó a nuestra América. Fidel estimuló a los pueblos a liberarse y a librar batallas contra el colonialismo. Fidel inspiró la lucha contra el imperialismo. Fidel despertó a los pueblos oprimidos y explotados. Fidel fue el defensor de la clase obrera y protector de los humildes. Fidel combatió a los tiranos impuestos por los Estados Unidos. Fidel se convirtió en la piedra en el zapato para los planes imperialistas de norteamericanos y europeos. Si no hubiese sido por la lucha de Fidel, aún nuestra América estuviera plagada de dictadores y tiranos ladrones y asesinos impuestos por las codiciosas élites norteamericanas. Fidel fue y sigue siendo el catalizador político de los necesarios procesos sociales que conducirán a nuestra Latinoamérica hacia su plena emancipación y desarrollo.

A manera de Conclusión

A – Como se recordará, en su artículo, titulado, “Por la libertad de Cuba”, el señor Pelegrín Castillo, pide a los dominicanos solidarizarse con la lucha por la libertad, la democracia y el estado de derecho en Cuba y para que ese país hermano preserve su soberanía e identidad; además, pide apoyar al Grupo San Isidro, en su demanda de liberar de la prisión, al cantante popular de su grupo, señor Denis Solís González, porque según Castillo y el Grupo San Isidro, ese artista fue encarcelado injustamente. Al apresamiento de Solís le han añadido, que este hombre ha sido torturado ferozmente.

B – Pero sucede, que días después ha salido a relucir, que el aludido cantante y su grupo, no son más que personas reclutadas por el imperio (pagadas por el imperio), para iniciar una revolución de colores tal como hicieron en Egipto, Siria, Libia, Ucrania y otros países. Tal como ya han escrito otros, se pretende con ello prender una chispa que desemboque en un estallido social al estilo de los ensayados y ya ejecutados en el mundo árabe y Ucrania. Ello se alienta con total cinismo desde las redes sociales digitales, lo mismo que desde el Departamento de Estado y su embajada en La Habana y desde la mafia anexionista de Miami. Y es que con Denis Solís González y el Grupo San Isidro, el imperio está poniendo en marcha los métodos de la guerra no convencional de cuarta generación desglosados por Gene Sharp y presentados en este ensayo en los párrafos 7,8 y 9.

C – Por lo que hemos visto, toda la política terrorista del imperio contra Venezuela (bloqueo económico y financiero, sabotaje a PDVSA y al sistema eléctrico, robar su dinero depositado en el exterior, etc.,) ha sido para hacer colapsar su economía, para que el gobierno chavista no tenga dinero para comprar comida, ni medicamentos, para que la gente pase hambre y produzca en ella el mayor sufrimiento posible, para que la población se rinda por cansancio, ante un gigante que supuestamente no puede ser vencido de ninguna manera. Entonces, queda claro, que aquello de que David venció a Goliat, es puro cuento.

D – Ahora bien, siendo esto así, ¿por qué personas dizque con intelecto, con supuestamente capacidad para pensar, respecto a las vicisitudes que está pasando el pueblo de Venezuela, se la pasan diciendo, ¡mira como el socialismo, como el chavismo, como Nicolas Maduro tiene a los venezolanos pasando hambre!, en vez de razonar, ¡mira como el imperio con su bloqueo tiene a los venezolanos! En vez de decirle al imperio, ustedes están cometiendo un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Ustedes son unos desalmados. Ustedes son ruines y cobardes.

E – El señor Pelegrín Castillo, como todo un “guerrero por la libertad”, está alzando su voz para apoyar a Denis Solís González y el Grupo San Isidro. Esto es loable. Y lo apoyo. Yo creo que a estas alturas del juego a ese joven hay que excarcelarlo y demostrarle que está siendo usado por el imperio para los propósitos de recolonizar a Cuba. Ahora bien, lo extraño del abogado Pelegrín Castillo es, que nunca lo he visto alzar su voz para protestar y defender a los presos políticos y a las víctimas mortales de los gobiernos títeres del imperio.

F – En Colombia, en el gobierno de Iván Duque, están matando por decenas a los dirigentes sociales y a los líderes campesinos, y por montones a los exguerrilleros de la FAR. Y Pelegrín Castillo, de estos asesinatos y arbitrarios encarcelamientos, no se da por enterado.

G – De los muertos, y de los casi 500 tuertos que hubo en Chile cuando el pueblo en masa se lanzó a protestar contra el neoliberalismo, Pelegrín Castillo no dijo nada. Lo pasó por alto.

H – Del fraude que en Honduras hizo Orlando Hernández para quedarse en el poder, de ese hecho, Pelegrín Castillo hizo mutis. De la tragedia represiva por la que hace años viene pasando el pueblo de Honduras, Pelegrín Castillo la ignora, tanto, que de su boca no salió una palabra para condenar el asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres a manos de sicarios de la burguesía hondureña.

Pelegrín Castillo ignoró la abusiva e injusta prisión de la argentina Milagro Sala por parte del gobierno fascista de Mauricio Macri.

I – Pelegrín Castillo, no dijo nada a la oposición venezolana que él apoya, cuanto estos, en guarimbas, quemaron 36 personas vivas porque le parecieron chavistas, pero si alma un reperpero cuando un chavista pellizca a un opositor al chavismo.

J – Por otro lado, es extraño este Castillo. El apoya el imperio al que acusa de promover una agenda LGTB contraria – según él – a sus principios cristianos y que también tiene una agenda para fusionar la isla, pero también apoya al corrupto de Leonel Frankenstein hijo, quien, en un acto antipatriótico, permitió la política de frontera abierta con Haití, para que al país nuestro se lo lleve el diablo con una inmigración indeseada. Tampoco, este “patriota” ha dicho nada en contra del saqueo que de nuestro oro hace la Barrick Gold, ni se ha pronunciado contra los macabros planes de esta empresa para establecer una presa de cola en Yamasá (Monte Plata), que contaminará numerosos ríos, y dañará bosques, personas y animales. El patriotismo de todos los Vincho es extraño, el progenitor fue y sigue siendo un trujillista confeso y militante, y cuando estuvo a cargo de la dirección general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, no hizo nada positivo para frenar la corrupción ni contra el narcotráfico que nos ahoga. Y cuando a su minúsculo Partido se le entregó la Dirección General de Migración, tampoco no hizo nada significativo para frenar la inmigración haitiana ni de otras nacionalidades.

Ahora toca al señor Pelegrín Castillo y a mis lectores, participar en el debate de las ideas. Me gustaría oír sus argumentos en pro o en contra.

Y a los Estados Unidos de América insisto en repetirle: United States of America, it’s time to rectify, before it’s too late

El que tenga oídos, que oiga…

of-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.