Peggy Cabral revela hubo varios intentos de asesinar a Peña Gómez

Peña Gómez y Peggy Cabral.

SANTO DOMINGO.- La presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Peggy Cabral, reveló que el extinto líder, José Francisco Peña Gómez, fue objeto de múltiples intentos de asesinato.

Dijo que no solo ocurrieron en el periodo de los 12 años que encabezó el presidente Joaquín Balaguer, durante el que estuvo exiliado, vivió escondido y pasaba de casa en casa para preservar su vida, sino también, en la etapa más reciente que a ella le tocó vivir como pareja del líder perredeista.

Entrevistada en el programa radial El Gobierno de la Mañana que se produce en la emisora Z-101, agregó que además se atentó contra su vida durante una campaña electoral en una manifestación celebrada en Boca Chica.

“Hubo un intento en la última campaña camino a Boca Chica donde le cayeron a tiros, hubo un intento de matarlo. Eso fue lo más cercano a un intento de asesinato. Las campañas no eran como ahora, eran muy inseguras, uno caminaba en caravana debajo de un puente y había gente y militares desde las ventanas que tiraban, no es lo mismo que ahora que las campañas no tienen esa dosis de peligro”.

Encuentro con Sathya Sai Baba

Cabral dijo que tras el diagnóstico del cáncer maligno que afectaba a su esposo y luego de agotarse todos los recursos científicos para recuperar la salud, visitaron al gurú del sur de la India Sai Baba.

Dijo que a ese encuentro llegaron sin cita en medio de una multitud de hombres y mujeres. Dijo que entre miles de personas el Gurú Indio divisó a Peña Gómez y lo invitó a entrar.

“Empezamos a caminar por el mundo entero y al llegar a ese lugar de la India, Sai Baba mandó a entrar a Peña. Le dijo, usted está muy enfermo, a usted lo enfermaron, yo lo voy a ayudar. ¿Usted quiere que yo le haga un anillo? Peña dijo que sí. Sai Baba empezó a mover los dedos sobre la mano de Peña en donde caía una especie de arena, donde luego apareció un anillo. Salimos de ahí con la promesa de que los voy a ayudar», dijo.

Cabral siguió diciendo: «Cuando Peña murió que estábamos en el Estadio Olímpico, se acercó una persona con una túnica, quien tenía en sus manos un ramo de olivo. Me dijo, este ramo es para ponerlo en las manos a Peña y me entregó una carta, en ella decía: yo prometí ayudarlo y yo lo ayudé a irse más rápido porque estaba sufriendo mucho”.

an/am