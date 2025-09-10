PC pide acciones eficaces para enfrentar crisis sector eléctrico
SANTO DOMINGO.- El movimiento Participación Ciudadana (PC) expresó este miércoles su preocupación ante la crisis del sector eléctrico nacional, y exigió acciones eficaces para enfrentar la situación.
Desde agosto a la fecha, «el país ha sufrido apagones de hasta 12 horas diarias, convirtiendo este verano en un infierno para las familias y la economía popular, generando daños cuantiosos y protestas generalizadas», señaló la entidad en un comunicado.
PC criticó que a pesar de inversiones superiores a 2,000 millones de pesos en subestaciones y las promesas oficiales de resolver el problema antes de finales de este año, «la realidad refleja un deterioro estructural persistente».
Citó datos de Ministerio de Energía y Minas que indican que entre enero y agosto de 2025, el Gobierno dominicano destinó más de 62,000 millones de pesos al subsidio eléctrico, cifra que representa alrededor del 60 % de los subsidios estatales ejecutados en este período.
Esta proporción supera las inversiones en sectores estratégicos como salud y programas sociales.
A pesar de este esfuerzo fiscal masivo, las pérdidas de energía se incrementaron de 36.9 % en 2024 a 37.6 % en 2025.
Esto significa que por cada 100 pesos invertidos, cerca de 38 se pierden debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.
El sector eléctrico enfrenta una crisis estructural que trasciende lo técnico y lo financiero. A septiembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas reportó más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), equivalentes al 25% de los clientes formales.
Aunque a agosto de 2025 esta cifra descendió a 650,000, el número sigue siendo alarmante y representa una de las principales fuentes de pérdidas del sistema.
«Estremece a la opinión pública el conocimiento en detalle de como se han instalado mafias de funcionarios públicos, familiares de políticos y empresas creadas para tales fines, quienes han sustraído miles de millones de pesos y dólares y han sometido a este país al sufrimiento constante de largos apagones y a la economía dominicana a cuantiosas pérdidas por este concepto», añadió PC en el comunicado.
La persistencia cíclica de la crisis eléctrica se debe, además, a la inmensidad de los fraudes en el consumo, tanto de una parte de la población como también de sectores poderosos; la incapacidad de facturar lo servido y fallas graves en los sistemas de control interno, la gobernanza y la transparencia de las empresas distribuidoras (EDES).
Ante este panorama, PC sugirió transparentar a las empresas de electricidad, despolitizar el sector eléctrico, auditorías independientes, revisar los subsidios y luchar contra el fraude.
