Partidos políticos dominicanos rechazan sentencia del TSE
SANTO DOMINGO. – Tres partidos políticos dominicanos solicitaron una revisión de la sentencia y la resolución modificadoras del orden y la distribución presupuestaria en los procesos electorales.
La petición partió de Justicia Social (JS), Partido de Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral (TSE), por los cambios posteriores en los procesos y reglas pactadas previamente.
Según los demandantes, la reciente decisión de la JCE, en respuesta a un fallo del TSE, mediante la Resolución No. 15-2025, introduce cambios significativos en las condiciones que rigen a las organizaciones políticas.
Ello incluye la forma en que se determina su orden y el mecanismo de distribución del financiamiento público, condiciones que ya habían sido definidas al inicio del proceso electoral recién pasado, indicaron.
POSICIÓN CON CLARIDAD
Los partidos JS, PUN y OD hacen pública su posición con claridad: las reglas del juego democrático no pueden ni deben reescribirse después de que el juego haya terminado, a menos de que se trate de nuevas reglas para aplicar en uno próximo, indicaron.
A su vez, exhortan a la JCE y al TSE a la reconsideración de esa decisión, e invitan a la ciudadanía y a todas las organizaciones políticas a sumarse a la defensa del respeto a las normas que sostienen nuestra democracia.
Indican que cualquier cambio debe realizarse con suficiente anticipación y consenso, no de forma retroactiva ni para beneficiar coyunturas particulares.
