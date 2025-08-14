Partidos políticos dominicanos rechazan sentencia del TSE

TSE

SANTO DOMINGO. – Tres partidos políticos dominicanos solicitaron una revisión de la sentencia y la resolución modificadoras del orden y la distribución presupuestaria en los procesos electorales.

La petición partió de Justicia Social (JS), Partido de Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral (TSE), por los cambios posteriores en los procesos y reglas pactadas previamente.

Según los demandantes, la reciente decisión de la JCE, en respuesta a un fallo del TSE, mediante la Resolución No. 15-2025, introduce cambios significativos en las condiciones que rigen a las organizaciones políticas.

Ello incluye la forma en que se determina su orden y el mecanismo de distribución del financiamiento público, condiciones que ya habían sido definidas al inicio del proceso electoral recién pasado, indicaron.

POSICIÓN CON CLARIDAD

Los partidos JS, PUN y OD hacen pública su posición con claridad: las reglas del juego democrático no pueden ni deben reescribirse después de que el juego haya terminado, a menos de que se trate de nuevas reglas para aplicar en uno próximo, indicaron.

A su vez, exhortan a la JCE y al TSE a la reconsideración de esa decisión, e invitan a la ciudadanía y a todas las organizaciones políticas a sumarse a la defensa del respeto a las normas que sostienen nuestra democracia.

Indican que cualquier cambio debe realizarse con suficiente anticipación y consenso, no de forma retroactiva ni para beneficiar coyunturas particulares.

agl/of-am