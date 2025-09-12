Partido Comunista dominicano critica decreto sobre Venezuela

Santo Domingo, 11 sep (Prensa Latina) El Partido Comunista del Trabajo (PCT) de República Dominicana expresó hoy preocupación por la promulgación del Decreto 500-25, mediante el cual el presidente Luis Abinader vincula al denominado Cártel de los Soles con el Gobierno de Venezuela.

La organización política que dirige Manuel Salazar calificó la medida como una muestra de «sumisión» a los intereses de Estados Unidos, y en particular a las políticas impulsadas por el mandatario Donald Trump.

En un comunicado, el PCT exhortó a Abinader a concentrar sus esfuerzos en los problemas internos que afectan a la República Dominicana en lugar de «convertirse en instrumento de agendas externas».

Señaló que, hasta el momento, no existen pruebas que demuestren que el Cártel de los Soles represente una amenaza directa para el país.

«Instamos a priorizar la realidad social y económica de nuestro pueblo y a rechazar toda forma de sumisión y entreguismo a los dictados de los Estados Unidos, que históricamente solo han mirado a la República Dominicana en la medida en que sirve a sus propios intereses», afirmó el PCT.

El 2 de septiembre último el Gobierno dominicano declaró al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista, una medida similar a la adoptada por Washington para justificar la presencia de buques de guerra en el Caribe, próximo a Venezuela.

Mediante el Decreto Ejecutivo 500-25, Abinader instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado adoptar las medidas apropiadas a fin de prevenir las incursiones de este grupo en el territorio nacional, o en contra de intereses dominicanos en el exterior.

Un comunicado de la Presidencia refiere que la decisión obedece a que la Constitución establece como objetivo de alta prioridad «el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país».

En julio pasado, el Gobierno de Trump vinculó al supuesto Cartel de los Soles con el narcotráfico y lo relacionó de forma directa al Gobierno de Venezuela.

El presidente constitucional de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, señaló que el despliegue de embarcaciones y misiles de Estados Unidos en el Caribe, bajo la falsa narrativa de la lucha contra el narcotráfico, atenta contra la paz y la seguridad de la región.

dfm/mpv