Participación Ciudadana respalda la propuesta reducir fondos a partidos

SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, respaldó la propuesta del presidente Luis Abinader de reducir a la mitad en el 2021 la asignación que el Estado entrega a los partidos políticos.

El Consejo Nacional de la entidad considera que esta propuesta ha sido rechazada por varios partidos de oposición y legisladores, pero ha recibido un gran apoyo ciudadano por considerar que, ante la difícil situación económica del país, todos los sectores y sobretodo los más necesitados, han tenido ya enormes sacrificios.

Observa que algunos de los que se oponen argumentan que los partidos son instituciones fundamentales de la democracia y defienden «una asignación desproporcionada que, por demás, no está amparada en ninguna ley».

“Participación Ciudadana recuerda a los políticos y legisladores que por décadas el Estado Dominicano ha violado numerosas leyes que establecen asignaciones presupuestarias fundamentales para toda la población. Para citar solo algunas: la Ley 166-03 que asigna a los ayuntamientos el 10% del presupuesto nacional; la Ley de Educación 66-97 que asigna el 4% para la educación fue violada desde el año 1997 hasta el 2012 por todos los gobiernos de ese periodo; la asignación para salud, que establece la Ley 12-01 de Estrategia Nacional de Desarrollo ha sido permanentemente violada. También lo ha sido el presupuesto de la justicia y del Ministerio Público, para solo mencionar algunas”, declara.

A su juicio, los partidos políticos han sido las instituciones más privilegiadas con la asignación pública, ya que siempre se les ha entregado la totalidad de los fondos públicos que establecía la derogada Ley 275-97 y que fue dejado fuera, tanto en la Ley Electoral 15-19 como en la de Partidos 33-18.

«Desde el año 1998 al 2020 los partidos han recibido más de 17,986 millones de pesos del presupuesto público. Sin embargo, en un análisis publicado en octubre del 2019, Participación Ciudadana mostró que “Los informes financieros de los partidos mayoritarios reflejan fallas contables, imprecisiones, derroche y mala calidad del gasto de los fondos recibidos”, señala.

Agrega que apesar del enorme sacrificio que han hecho los ciudadanos para financiar los partidos, la gran mayoría de ellos no puede afirmar que ha usado este privilegio para el fortalecimiento de la democracia, pues no ha han cumplido con la distribución establecida, no gastan lo necesario en capacitación y no cuentan con sistemas contables.

Señala que paralelamente incurren en gastos oscuros, los fondos son usufructuados por una elite dirigente y pagan enormes cantidades en intereses bancarios por préstamos, entre otras decenas de irregularidades.

