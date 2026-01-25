Parque infantil en Barahona: proyecto controversial

El autor es periodista

La reciente apertura del parque infantil y temático de Barahona ha causado sorpresa y se aprecia como un posible fiasco luego de permanecer por más de 2 años cerrado para un supuesto remozamiento .

Sorpresivamente, hace varios días fue desmantelada la verja de zinc que cubría la plaza recreativa que impedía la vista hacia el interior. Lo novedoso consiste en una pequeña oficina para alojar a la Policía Municipal, varias lámparas pintadas color naranja y la construcción de una nueva verja metálica de seguridad que luce bien construida .

Lo que más preocupa a muchos barahoneros y es la comidilla del momento, el uso de unos 16.4, millones de pesos presupuestados para la ejecución de los trabajos y que al término de la misma no se noten las grandes transformaciones hecha en dicho espacio,



Vista parcial actual del parque infantil

Las autoridades deben ofrecer una explicación a los inquietos ciudadanos barahoneros, si dicho presupuesto de 16.4 millones de pesos se fueron en la construcción de la pequeña oficina, lámparas y una nueva verja protectora, para mayor claridad, lo correcto sería que todas las obras terminadas fueran auditadas .

Hay que esperar hasta el final de entrega por parte de los constructores del remodelado parque temático, que se supone será inaugurado por las autoridades de la ciudad de Barahona, para poder hacer definitivamente una evaluación final de sus costos .

Es bueno recordar que esta plaza infantil temática se había sometido a un proceso de licitación para los trabajos de renovación que fue ganado por la Compañía AW Construcción, bajo la supervisión del ingeniero Andris Castillo .

La construcción original de esta plaza pública data de la década de los 50, para fines de actos y actividades políticas de los allegados al régimen trujillista. En el 1970, se inicia su remodelación para dar paso al parque infantil recreativo y temático, a cargo del arquitecto Tomás Tezanos .



El parque infantil en 1957

Por más encarecidos que resulten los materiales de construcción en estos momentos, resulta casi imposible que los trabajos realizados en dicha plaza se hayan tragado la suma millonaria de 16.4 millones de pesos .

En otras ocasiones se han producidos casos similares como lo fue la construcción del famoso Boulevard del Malecón, donde fueron invertidos unos 350 millones de pesos en su entorno, que no hay manera de justificar y que a poco de su conclusión presentaba vicios de construcción por la supuesta mala calidad de los materiales .



fpichardogalarza@gmail.com

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.