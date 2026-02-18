Panorama de las redes sociales

El autor es profesor universitario. Reside en Santo Domingo Este

POR JOSE DIAZ NIN

Los funcionarios públicos, empresarios y la juventud de hoy no deben olvidar que no estamos en los años 70s y 80s y que hoy se han deteriorado las relaciones humanas como consecuencia de la intromisión de una cultura que el mundo ha decidió acoger como suya.

Hoy no hay respeto a los valores de las personas, a la condición ética y moral y a la felicidad y a la paz a la que se tiene derecho. Ya la existencia de las redes sociales y la inteligencia artificial montan una voz a una persona, un humanoide o robot y con eso te engañan, te difaman, te mienten y proliferan todo tipo de noticias falsas.

Hoy, diferente a los años 70s y 80s, están en manos de personas, escrupulosas e inescrupulosas, celulares y otros dispositivos capaz de extorsionar, engañar y de hacer creer, a todos, especialmente a jóvenes, que con ellos, se puede conseguir fama y dinero en poco tiempo.

Si tu hurga en las redes sociales, encuentras de todo: publicidad falsa, promoción de vicios, todos queremos dar noticias, alertar a la población, hacernos viral, dar números de loterías, opinar de lo que no sabemos, hacernos los locos, extorsionar a los indefensos y escuchar todo género de música creada con propósitos poco claro.

Encontraras allí invitaciones, insinuaciones, una pornografía incontrolada y videos con actuaciones sin ningún filtro para proteger la salud mental o ayudar a los niños en una educación que le permita elegir el mejor camino.

Pero no todo está perdido, las redes sociales también tienen muchos buenos aportes, entre estos, que los funcionarios y empresarios tienen que cuidar sus ejecutorias, muchos jóvenes logran conseguir allí estabilidad económica, mantenerse informado y a estar, cada vez más cerca de la familia sin importar en el lugar donde se encuentren.

