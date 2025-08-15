PANAMA: Dominicana muere en balacera entre bandas

Zuleika Altagracia García

CIUDAD DE PANAMA.- Una nueva noche de violencia sacudió al barrio de Santa Ana, cuando una balacera entre bandas rivales dejó como saldo la muerte de una mujer inocente, identificada como Zuleika Altagracia García, de 41 años y nacionalidad dominicana.

El hecho ocurrió en la calle 15 de Santa Ana, cuando Zuleika, conocida en el sector como «Blondie», transitaba por la zona y quedó atrapada en el fuego cruzado entre dos grupos armados. La víctima recibió múltiples disparos.

Su muerte ha generado consternación en la comunidad, al tratarse de una víctima inocente en medio de una disputa criminal que mantiene en zozobra a los residentes.

“En el tiroteo se llevó la peor parte. Lo más triste es que muchas veces los inocentes en esta guerra son los que pagan las consecuencias. Hay que trabajar tanto por los que no tienen nada que ver, como por los que ya están metidos en este problema”, expresó Boris Valdés, dirigente contra la violencia.

Este hecho no es aislado. Residentes del área han denunciado un aumento preocupante en los tiroteos durante los últimos días. En otro punto del barrio, un taxi quedó con múltiples impactos de bala, producto de otro enfrentamiento entre pandillas, lo que refuerza el sentimiento de inseguridad que se vive en Santa Ana.

La comunidad exige mayor presencia policial y estrategias integrales de prevención que ayuden a contener la violencia y eviten que más vidas inocentes se pierdan por causa de conflictos ajenos.