Pagará gastos Leonel a la FAO y confirme índices alimentación

Abinader trató el tema en La Semanal de este lunes.

Santo Domingo, 18 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader le ofreció este lunes al exgobernante Leonel Fernández pagarle » el pasaje, el alojamiento y los viáticos» para que vaya a «pelear» con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), que ha señalado que el país ha reducido los niveles de pobreza extrema hasta un «histórico» 3.6 %.

«Le he exhortado a que que vaya a discutir con la FAO en Roma (Italia), pero él no ha querido (…) que vaya con guantes de boxeo para que pelee con la FAO», dijo el jefe de Estado durante su encuentro de los lunes con los medios desde el Palacio Nacional.

Aseguró que al término del mandato de Fernández, en 20212, el salario mínimo en el sector privado no sectorizado era de 9,900 pesos, equivalente a 247 dólares a la tasa actual, y que su Gobierno lo ha elevado hasta los 27,988 pesos (unos 450 dólares).

DOMINICANOS COMPRAN MAS POLLO QUE EN GESTION DE FERNANDEZ

Al referirse a una publicación de Fernández publicada hoy, en el sentido de que Abinader ha condenado al país a comer patas y alas de pollo, el presidente dijo que a este lo que le preocupa es que ahora los dominicanos compran más pollo que en su administración.

«No se preocuparon por subir el salario real de los trabajadores, como lo hemos hecho nosotros. Eso significa mayor poder de compra (…) y en 2026 habrá un nuevo aumento entre febrero y junio», agregó.

AÑO ESCOLAR INICIARA EL LUNBES SIN PROBLEMAS

Abinader, por otra parte, refirió que el año escolar comenzará el lunes próximo sin problemas, ya que la situación que se ha presentado en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), cuestionado por proceso de licitación, no impedirá que los alumnos del sector público reciban sus uniformes.

«Hay gente que ha dicho que 300,000 estudiantes no podrán empezar el año escolar, por Dios. A ustedes mismos (medios) los vamos a invitar para que vean cómo inicia el año escolar. Tenemos todo lo necesario y estamos en capacidad de suplir lo que se necesita, en este caso creo que es un asunto sobre los zapatos escolares», expuso en alusión a las irregularidades que detectó en el Inabie la Dirección General de Contrataciones Públicas».

El hasta ayer director del Inabie, Víctor Castro, fue uno de los funcionarios que Abinader removió de sus cargos.