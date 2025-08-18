Pagará gastos Leonel a la FAO y confirme índices alimentación
Santo Domingo, 18 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader le ofreció este lunes al exgobernante Leonel Fernández pagarle » el pasaje, el alojamiento y los viáticos» para que vaya a «pelear» con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), que ha señalado que el país ha reducido los niveles de pobreza extrema hasta un «histórico» 3.6 %.
«Le he exhortado a que que vaya a discutir con la FAO en Roma (Italia), pero él no ha querido (…) que vaya con guantes de boxeo para que pelee con la FAO», dijo el jefe de Estado durante su encuentro de los lunes con los medios desde el Palacio Nacional.
Aseguró que al término del mandato de Fernández, en 20212, el salario mínimo en el sector privado no sectorizado era de 9,900 pesos, equivalente a 247 dólares a la tasa actual, y que su Gobierno lo ha elevado hasta los 27,988 pesos (unos 450 dólares).
DOMINICANOS COMPRAN MAS POLLO QUE EN GESTION DE FERNANDEZ
Al referirse a una publicación de Fernández publicada hoy, en el sentido de que Abinader ha condenado al país a comer patas y alas de pollo, el presidente dijo que a este lo que le preocupa es que ahora los dominicanos compran más pollo que en su administración.
«No se preocuparon por subir el salario real de los trabajadores, como lo hemos hecho nosotros. Eso significa mayor poder de compra (…) y en 2026 habrá un nuevo aumento entre febrero y junio», agregó.
AÑO ESCOLAR INICIARA EL LUNBES SIN PROBLEMAS
Abinader, por otra parte, refirió que el año escolar comenzará el lunes próximo sin problemas, ya que la situación que se ha presentado en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), cuestionado por proceso de licitación, no impedirá que los alumnos del sector público reciban sus uniformes.
«Hay gente que ha dicho que 300,000 estudiantes no podrán empezar el año escolar, por Dios. A ustedes mismos (medios) los vamos a invitar para que vean cómo inicia el año escolar. Tenemos todo lo necesario y estamos en capacidad de suplir lo que se necesita, en este caso creo que es un asunto sobre los zapatos escolares», expuso en alusión a las irregularidades que detectó en el Inabie la Dirección General de Contrataciones Públicas».
El hasta ayer director del Inabie, Víctor Castro, fue uno de los funcionarios que Abinader removió de sus cargos.
Lo que este pobre pueblo ignorante no sabe, es que La FAO se nutre de los datos que les suministran los gobiernos de los diferentes países.
Es lógico que entonces ellos digan que la pobreza extrema ha descendido, pues los perremeosos que estaban «halando aire» ya son ricos.
Mientras tanto, el pinocho está como una mujercita con un dime y te diré.
El pagarle no es el problema, sino que debe hacerlo de su bolsillo para que se vea mas seria la cosa
Sr. Presidente no pierda su tiempo contestandole a ese manipulador de Leonel Fernandez que lo unico que le interesa a él y a los oportunistas y corruptos que lo siguen es llegar de nuevo al poder para hacer lo que siempre han hecho. Leonel, de manera perversa, se deleita tratando de desacreditar a nuestro país.
Definitivamente el estado le quedó grande a Pinocho , todavía está en campaña y el país prendido por las cuatro esquinas , sin luz , sin agua , tapones , inseguridad, todo caro , educación por el suelo , el dólar por las nubes y este señor sigue echándole la culpa a Cristóbal Colón !!!!!
Buenas noches,, señor presidente,, esa jente que usted SEÑALA son señores que devenqa un SALARIO PRESIDENTE,, son asalariados,, que YO QUIERO EXPRESAR que su INFORME siempre esta atado al qobierno de TURNO,, PRESIDENTE,, Que yo quiero expresar .,, este un LLAME,, ESTE un intelectual y este quien este ese informe siempre vas as ser positivo..
Pero hay alqo mas,, cuando un presidente( LLAME) Este de esparda al campo,, al mar y todos que tenqa que ver con LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS,, sucedes los que esta sucediendo en esta aldea diriqida por una PERSONA LEJO DE LA REALIDAD .
Leonel tienes cero en conducta…..