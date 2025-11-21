Pablo Reyes y Bryan De La Cruz llegan acuerdo en beisbol EEUU

Pablo Reyes, Brayan de la Cruz, Elly de la Cruz y Frankie Montás

SANTO DOMINGO.- Los Padres de San Diego llegaron a un acuerdo de Ligas Menores con el utility Pablo Reyes (Gigantes), quien ofrecerá profundidad al conjunto en Triple-A con los Chihuahuas de El Paso.

Reyes, de 32 años, tuvo acción limitada en 2025 con los Yankees, con un OPS de .468 en 24 partidos, pasando gran parte de la campaña en Triple-A con los Mets de Syracuse.

En siete temporadas en MLB, ostenta promedio de .245/.305/.342, destacándose por su versatilidad defensiva.

Mientras tanto, los Phillies de Philadelphia firmaron al jardinero Bryan De La Cruz (Toros) también bajo un pacto de ligas menores.

De La Cruz vio poca acción este año con Atlanta, con OPS de .453 en 16 juegos, y pasó buena parte de la campaña en Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre, en la organización de los Yankees. A sus 29 años, el oriundo de Santo Domingo acumula registro de .251/.295/.402 en cinco temporadas de experiencia en Grandes Ligas.

Elly jugó lesionado gran parte de la temporada

El presidente de operaciones de los Rojos de Cincinnati, Nick Krall, informó que Elly De La Cruz (Licey) jugó desde finales de julio con una distensión en el cuádriceps izquierdo, situación que se mantuvo hasta el final de la temporada.

Tras un primer semestre brillante con .284/.359/.495, 18 jonrones y 25 bases robadas, su producción cayó a .236/.303/.363, con apenas cuatro cuadrangulares y 12 robos. Se espera que esté totalmente recuperado para los entrenamientos primaverales.

Frankie Montás queda libre y se perderá todo 2026

Los Mets de Nueva York dieron de baja oficialmente al lanzador Frankie Montás (Escogido), quien recientemente fue sometido a cirugía Tommy John.

Aunque fue designado para asignación el martes, la salida del equipo se concretó este miércoles. Montás, de 32 años, se perderá toda la temporada 2026, mientras el equipo deberá asumir su salario de 17 millones de dólares pactado para la próxima campaña.

