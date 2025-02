P. RICO: Dominicanos protestan contra redadas Inmigración

Por Alexandra Acosta Vilanova (El Vocero)

SAN JUAN.- La manifestación Un día sin inmigrantes reunió durante a más de un centenar de personas en la Plaza Barceló de Barrio Obrero, para denunciar a coro estribillos como “Vinimos a trabajar. No vinimos a robar”, en contra de las deportaciones de agentes federales a personas con estatus migratorio no definido en la Isla.

Un día sin inmigrantes, movimiento que comenzó en Estados Unidos, insta a las comunidades directamente afectadas por la oleada de arrestos a no asistir al trabajo, a la escuela ni hacer compras, para demostrar su fuerza en la economía del País.

Una lucha a largo plazo

José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, aseguró que “si tenemos que durar los cuatro años en la calle, lo vamos a hacer”, en referencia al tiempo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esta es una primera jornada de tantas. La próxima va a ser una marcha hacia La Fortaleza, no solamente con los comerciantes. Estos son el corazón de la economía dominicana y puertorriqueña. A veces uno de ellos tiene 20 y 25 comercios, un solo centro comercial. Fíjese la magnitud del poder económico de ellos, que hoy (ayer) perdieron el miedo y salieron a la calle, como te decía ahorita. Le quitaron tanto, que le quitaron el miedo porque están cerrados ahora mismo”, estableció Rodríguez, quien agregó que unos 250 negocios se unieron al movimiento.

El líder comunitario estima una pérdida económica de millones de dólares a raíz de las deportaciones, que a su vez motiva la creación de la Asociación de Comerciantes en San Juan en apoyo a negocios afectados.

“Están cerrados, no están vendiendo, no hay consumo. Esto le va a hacer daño a la economía de Puerto Rico, y a la dominicana también, pero si no nos tiramos a la calle no vamos a hacer nada”, sostuvo Rodríguez.

Entre tanto, los manifestantes marcharon a lo largo de la comunidad, donde abundaron cartones que leían “Ningún ser humano es ilegal”, así como banderas de República Dominicana.

La semana pasada, Rebecca González, directora de Homeland Security (HSI) en Puerto Rico, informó que el total de detenidos desde que entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Donald Trump es 77.