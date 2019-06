P. RICO: Abrirán el viernes muestra “Nueva sintaxis de la plástica dominicana”

SAN JUAN.- La Fundación Cortés de Puerto Rico acogerá a partir del próximo 28 de junio una exposición de artistas plásticos la cual tendrá como lema “Tiempo, modo, lugar: Nueva sintaxis de la plástica dominicana”.

Participarán 14 artistas plásticos, nueve de ellos de la República Dominicana y los demás de otras nacionalidades, cuyas obras son inspiradas en este país.

Bajo la dirección de Adlin Ríos e Irene Esteves, la muestra contará con obras de Charlie Quezada, Raquel Paiewonsky, Gerard Ellis, José García Cordero, Hulda Guzmán, Jorge Pineda, Gustavo Peña, Quisqueya Henríquez, Fernando Varela, José Bedia, Ignacio Iturria, Rafael Ferrer, Eugenio Fernández Granell y Jorge Porto.

“En estos momentos, la República Dominicana está inmersa en un optimismo y pujanza dignos de reconocer y de emular en muchos casos. Tiempo, modo, lugar es una mirada a la Quisqueya actual desde la perspectiva de algunos de sus principales artistas contemporáneos”, dijo Ignacio Cortés, presidente de la citada fundación Cortés, en un comunicado de prensa.

Añadió que en las obras que serán exhibidas “se puede palpar una energía creadora que no solo está afincada sólidamente en lo que es ser dominicano, sino que no teme incursionar en referencias e inspiraciones de este mundo globalizado, del cual el arte no escapa”.

La Fundación Cortés es una entidad sin fines de lucro establecida en el 2012 con la misión de educar e inspirar con nuestra pasión por las artes del Caribe.

sp-am