OTAN anuncia plan de defensa del Ártico, con exclusión de EU

DINAMARCA.- La OTAN finalmente ha tomado medidas concretas en respuesta a las continuas amenazas de Donald Trump de invadir Groenlandia: una operación militar denominada «Arctic Sentry». Según un comunicado publicado el 11 de febrero de 2026, «Arctic Sentry» tiene como objetivo mejorar la capacidad de la OTAN para defender la región ártica, incluida Groenlandia.

«Arctic Sentry» contará con tropas de varios países de la OTAN, las cuales recibirán un entrenamiento especial para prepararse para las condiciones del Ártico y la geopolítica específica que ha llevado a los soldados a estar allí. Donald Trump no ha comentado directamente sobre el nuevo proyecto.

CITA A CHINA Y RUSIA COMO AMENAZAS

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no citó las constantes amenazas de Donald Trump como motivo para Arctic Sentry. En su lugar, culpó a China y Rusia, dos países que también han expresado su deseo de poseer tierras en el Ártico. Rusia lleva intentando ampliar su control sobre el Alto Norte desde 2001, y China lleva años buscando expandirse hacia el Ártico. Pekín sigue impulsando una «Ruta de la Seda Polar» bajo el control del Gobierno chino. El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Alexus Grynkewich, calificó el Ártico como una de las zonas más importantes del mundo, así como una de las más singulares desde el punto de vista medioambiental.

REUNION DE EMERGENCIA EN GROENLANDIA

El 22 de enero, los jefes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para celebrar una reunión de emergencia sobre Groenlandia. La reunión se celebró para garantizar la unidad en torno a los principios del derecho internacional y la soberanía nacional, y para asegurar la unidad en el pleno apoyo y solidaridad con Dinamarca y Groenlandia. Según se informa, la reunión se centró en encontrar una forma de satisfacer los deseos de Donald Trump y, al mismo tiempo, garantizar la autonomía de Groenlandia y el control de Dinamarca sobre la nación. Se desconoce si Arctic Sentry fue tema de conversación ese día, pero Donald Trump no asistió a la reunión y, al parecer, no estaba al tanto de la misión Arctic Sentry.

TRUMP QUIERE GROENLANDIA

Aunque Trump ha afirmado que no tomará Groenlandia por la fuerza, también ha proferido una serie de amenazas veladas contra Groenlandia y la OTAN en los últimos tres meses. Trump ha afirmado que si la OTAN cede el control de Groenlandia a Estados Unidos, este país se lo agradecería mucho, pero si la OTAN rechaza los deseos de Trump, Estados Unidos lo recordará. También ha dicho que si decide usar la fuerza, Estados Unidos sería imparable, pero que no quiere usar su fuerza «imparable».

Trump ha estado obsesionado con Groenlandia desde marzo de 2025 y, aunque ha levantado el pie del acelerador con respecto a Groenlandia después de Davos, está lejos de haberse olvidado del país. El deseo de Trump de poseer Groenlandia es un poco confuso. Con frecuencia ha menospreciado a la nación, llamándola «un bloque de hielo», entre otros desaires.

Al mismo tiempo, Trump ha dejado claras sus intenciones de adquirir Groenlandia durante su segundo mandato, y su discurso en Davos en enero confirmó que no está dispuesto a dejar pasar el tema. Trump anunció después del Foro Económico Mundial que había defendido con éxito un marco para un acuerdo sobre Groenlandia, pero el acuerdo no parece dar a Estados Unidos el control sobre Groenlandia.

El acuerdo implica la colaboración de varios países para garantizar la protección del Ártico frente a amenazas externas y, según se informa, otorga a Trump el control sobre algunos minerales groenlandeses. A fecha de 11 de febrero, no existe ningún acuerdo oficial por escrito. Toda la información pública sobre el acuerdo ha sido facilitada a los medios de comunicación por representantes de la OTAN.

LOS PAISES EUROPEOS LIDERAN EL CAMINIO

Durante la reunión de la OTAN del 12 de febrero, el secretario de Estado estadounidense, Pete Hegseth, brilló por su ausencia. Donald Trump ha sido bastante transparente sobre su renuencia a participar en la OTAN y no ha escatimado críticas a los aliados de la OTAN.

Dado que Trump ni siquiera ha hecho ninguna declaración sobre Arctic Sentry, o bien se ha vuelto a quedar dormido en el Despacho Oval, o bien está dando a la OTAN el tratamiento silencioso como un adolescente celoso. Aunque Arctic Sentry no vaya a cambiar precisamente el mundo, Estados Unidos se enorgullecía en su día de liderar los programas y proyectos militares de la OTAN.

Varios países europeos ya han esbozado cómo apoyarán el proyecto Arctic Sentry. El Reino Unido anunció que se comprometería a duplicar el número de tropas británicas en Noruega durante los próximos tres años, pasando de 1000 a 2000. Suecia ha dicho que enviará aviones de combate para vigilar el Ártico, concretamente para patrullar Islandia y Groenlandia.

Francia, Alemania y Dinamarca han dicho que también participarán, pero no han especificado cuántos soldados participarán. Canadá anunció que participaría en la Operación Arctic Sentry, pero el primer ministro Mark Carney no especificó cómo.