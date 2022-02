Orar: clave del éxito

El hombre siempre ha orado en el espíritu o verbal. Este ha tenido a algo a alguien como superior y según él, capaz de resolución a las dificultades que se le presentan. Esto es como un llamado interior a expresar dependencia de algo superior, de ahí que, la oración ha sido una necesidad humana y a la vez, una respuesta satisfactoria. El humano ora porque expresa su incompetencia y en cambio se la atribuye a su ayudador pagano, o a Dios.

Los paganos son aquellos que han inventado sus dioses, a los cuales les atribuyen cualidades extraordinarias, como son: presencias, oyentes, actuantes y pueden discriminar entre hacer lo bueno y hacer lo malo, pero, también les atribuyen que lo hacen en sus creyentes. Es decir, que los que creen en ellos les atribuyen vida, aunque sea un objeto inanimado. En tal virtud, lo mismo que el hombre crea en su pensamiento y lo concretiza, tiene que sostenerlo con atribuirles cosas.

Sin embargo, el paganismo cuando ora a su dios, o dioses recibe una fuerza mental producida por la misma persona, quien llega a creerse que lo que él piensa será realizado, o ha sido realizado por su dios, o ídolos. En consecuencia, como escribiera el apóstol Pablo a los corintios: «Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios» I Cor. 8:3.

Algunos ateos, también usan la oración como una catarsis, pues ellos vacían todo su interior de supuestas energías negativas. Esa forma de expresar sus realidades interiores son oraciones a su yo interno, que no es más que un acto de egolatría, convirtiéndose en sus propios dioses. De ahí que, se atribuyen el éxito en sí mismo. Asimismo, convierten la ciencia en su propio dios del momento, pero a pesar de que la ciencia es capaz de superar o contradecir una verdad anterior, su dios sigue vigente.

La ciencia que más usa la oración es la Sicología, pues enseñan a la persona a hablarle a una silla vacía, a escribir una carta que nunca llegará a su destino, entre otras prácticas donde la persona se cree que está hablando con alguien en con su presencia, como si ese alguien le escuchara. Hablarle a alguien o algo que no tiene la posibilidad de estar presente, es una forma de oración a su dios ántropos. Pero, es posible que el hombre obtenga el éxito buscado psicológicamente.

La clave del éxito humano está en la oración, pero para los cristianos la verdadera y sana oración es la que se hace al verdadero Dios. Pablo escribió: «Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él» I Cor. 8:5, 6.

En la historia de los hombres de Dios, contamos con hombres como el profeta Elías, quien pidió a Dios que no lloviera durante tres años y medio y no llovió, y luego pidió que lloviera y llovió, Stgo. 5:17, 18. Sin embargo, no es el hombre quien hace las cosas, pues Dios puede contestar dando las cosas o no. De ahí que, el fundamento de la oración cristiana está en decir » hágase tu voluntad». El cristiano honesto y sincero, no se atribuye las cosas como una obra de él, sino de Dios.

No existe misterio en la oración, no importa cuál de ellas sea: pagana, psicológica, atea o cristiana. En ella se expresa siempre lo que se desea. De ahí que, la diferencia está en el objeto o sujeto a quien se hace la oración. Sin embargo, aunque se alegue ignorancia unos de otros, no hay tal ignorancia en sí mismo, pues cada quien sustenta su creencia en ciertos conocimientos. De ahí la diversidad de pensamientos y conductas, objetos de creencias particulares.

El cristiano se fundamenta en orar a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, por considerar que esa es la doctrina correcta. Además, reconoce que Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida que lleva al Padre; siendo él, el único mediador entre Dios y los hombres y quien juntamente con el Espíritu Santo, también es intercesor del hombre ante Dios. «La oración eficaz del justo puede mucho».

La oración es la clave del éxito, por tanto, se requiere que se ore mucho a nuestro Dios. Dios oye, y contesta las oraciones. Oremos a Dios por la paz del mundo, para que se haga justicia social, por la concordia entre los humanos y por la salud y la prosperidad de la humanidad. El respondió a las oraciones de millones de creyentes, que pidieron una solución para el Coronavirus, y las vacunas es una de las respuestas.

jpm-am