OPINON: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►La política criolla en NY: Hay problemas entre los partidos políticos dominicano en NY y como escribiera José Martí, luego parafraseada la expresión por Juan Bosch: “En política hay más cosas que no se ven que las que se ven.”

►Dislocamiento del voto o no elecciones exterior: Observadores criollos en NY sostienen que la JCE, al dejar todo para último provocará un dislocamiento en el voto (589,497) del dominicano en el exterior. Alegarán que no hubo tiempo, dinero, la suspensión de las municipales en RD, entre otros problemas y el padrón fue entregado hace 4 días, provisional e incompleto. Después del palo “dao” ni Dios lo quita, dirán al pasar las elecciones, diiicen. Recordaron lo proclamado por el congresista Adriano Espaillat. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=AqU9kaXpNvE Otros, entre periodistas y políticos, alegan que al parecer no se efectuarán. Suspendieron las primarias como primer paso, diiicen, Veamos: Delis Herasme: “Parece que en el exterior no se va a votar” = https://www.youtube.com/watch?v=RrlixH1fv1s “AlPaís-NY: Todo luce mal e incertidumbre predomina proceso electoral exterior” = https://elnacional.com.do/alpais-ny-todo-luce-mal-e-incertidumbre-predomina-proceso-electoral-exterior/ “Peligran elecciones del dominicano en el exterior” = https://almomento.net/opinion-peligran-elecciones-del-dominicano-en-el-exterior/ “Políticos en NY consideran JCE promete y no cumple; sospechan no habrá elecciones en exterior” = https://primicias.com.do/?p=19685 . Esta noticia fue eliminada de varios periódicos que contenía este video. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=o0pnCuZnGlI&feature=emb_title

►Partidos RD-NY propusieron una cosa y la JCE hizo otra: 12 partidos políticos dominicanos en la urbe se reunieron el 15 de enero pasado con el juez de la JCE, Roberto Saladín y 9 de ellos (PRM, FP, PRSC, APD, CR, PHD, AlPaís, BIS y PDI) sometieron la terna de quienes serían los nuevos integrantes de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) en NY. El PLD, PRD y PCR se opusieron. El pasado viernes la JCE-RD cambió la propuesta de la mayoría, violentando lo convenido en la reunión de reestructuración. La mayoría de los partidos objetan nuevamente el organismo electoral porque a quien pusieron de presidente de la OCLLE es del PLD y ni siquiera está empadronado, diiicen. Recordaron el fraude que se cometiera en el 2016, confirmado por el renunciante presidente de la OCLLE, Rafael Tavárez.

Ver: https://elnuevodiario.com.do/renuncia-presidente-oclee-circunscripcion-1-eeuu-dice-hubo-irregularidades-elecciones-2016/

►Lo del PRM en NY: Tres fuentes de credibilidad irrefutable en el PRM-NY coincidieron por separado que el primer candidato a diputado por la circunscripción 1-EEUU le planteó a Luis Abinader que le pidiera la renuncia a una de la fundadora de la entidad en NY, con estructura partidaria amplia, sólida y actual candidata a la segunda posición, Servia Iris Familia, para ser sustituida por un grandulón de un partido pequeñito de la oposición con 14 seguidores y quien también aspira a diputado. Pero el candidato presidencial le contestó “ella fue elegida” eso no lo podemos hacer. Parece que ese candidato está enojado por no haberlo complacido, “no se le ve entre la comunidad, ni siquiera con declaraciones en la prensa, que es muy dado hacerla con exclusivos. Hay conatos de descontento entre perremeistas de la circunscripción 1, diiicen, recordando que ese candidato-empresario antes de ser escogido estuvo en RD visitando, en contacto y hablando con todos, muy elegantemente con su maletín. “Y hay más en el Show del Mediodía”

►Abinader viene a NY en Semana Santa: Las mismas fuentes dentro del PRM-NY señalaron que Luis Abinader vendrá en Semana Santa para NY, a participar de una cena-gala ($$$) en El Bronx y por eso envío la semana pasada una comisión integrada por Leonardo Faña; Alberto Tavárez y el empresario Fernando Paniagua, este último encomendado por el propio Abinader para buscar una solución a la “irreconciliación entre Neftalí Fuerte, Alejandro -Tontón- Rodríguez y Margarito de León. Se consideran 3 islas de poder y nadie da el brazo a torcer, mejor que “entren el mar”, diiicen. No valió que Paniagua hablara y hablara. Antes de regresar a RD manifestó: “le diré a nuestro candidato que en NY no hay la intención, de ninguno de ellos, de buscar solución al problema.” El conflicto se ha complicado más porque el grupo de Fuerte obtuvo el permiso de la ciudad de NY para colocar letreros en 50 autobuses públicos que recorren diariamente cientos de kilómetros, entre los vecindarios de mayor concentración de dominicanos, con diferente$ letrero$ publicitario$ de Abinader. ¡Ay! ¡ay! ¡ay! eso tiene a los otros al borde de un “infarto”, diiicen.

¡Ay! Lo dijo: Los opinólogos y sabiólogos criollos en NY se han desbordados analizando el lapsus mental de la vicepresidente, Margarita Cedeño… de Fernández, ahora candidata a la misma posición con el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, competencia de Leonel Fernández … esposo de ella. Margarita durante una marcha caravana la semana pasada en San Cristóbal, llamó a “sellar” el triunfo del expresidente Leonel, dijo textualmente: “Ese entusiasmo que tiene el pueblo dominicano, San Cristóbal específicamente, que está aquí acompañándonos para sellar el triunfo, la victoria segurita de Leonel… eh, eh de Danilo, de Gonzalo y Margarita, en fin yo creo que es el PLD el que gana.” Ver: https://www.youtube.com/watch?v=KzoVFEGOz18&feature=emb_title Un chusco en el Alto Manhattan cantó una y otra vez: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=2zHhrA40MEg

►Habla del cónsul Castillo: Rodolfo de la Cruz (Ruddy), con más de 45 años en la Gran Manzana, litigante, polemista, versado articulista, combativo comunitario, ex izquierdista (MPD) “embraguetado” en los años 70, luego presidente de la juventud del PRSC y muy de cerca con Balaguer, no baraja pleito con ningún sector y dispara sus “temibles misiles” contra todos cuando lo considera conveniente por el bien de la comunidad, como expresa una cosa expresa la otra, diiicen. Rodolfo plasmó su opinión como forista en la columna pasada, llamándole la atención a varios sabiólogos, todológos y opinólogos. Veamos: Atención no soy peledeista: Pero ningún otro cónsul o diplomático dominicano fuera del país ha tenido más presencia en los asuntos y defensas de los criollos que el actual cónsul Carlos Castillo…No lo conozco, pero cualquier día de estos unos cuantos dominicanos (fuera de partidos políticos), le vamos entregar una placa y flores…Se merece todos los reconocimientos habidos y por haber. El reconocimiento a las buenas acciones llevan alegría y satisfacciones sanas al alma y al corazón…Siga adelante Sr. Cónsul …” Le están ladrando, señales de sus buenas cabalgaduras”… ¡Ah! pobres y mediocres dominicanos … Palo si bogas y si no bogas también… ¡Ah!, también parece ser que usted ha leído el libro “Las 48 Leyes del Poder” …”El necio critica, el sabio sigue aprendiendo de la vida todos los días, así lo veo a usted. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Yomare Polanco será el candidato: Observadores políticos criollos en NY analizando el PLD concluyeron que su derrota es inevitable en las próximas elecciones, debido a la inercia prolongada de sus dirigentes. No tuvieron tiempo, durante tantos años para defender y dar a conocer la obra de gobierno del presidente Medina, no han ayudado la militancia y escasamente se reúnen con ella, tampoco con la comunidad y miran por encima del hombro a los “compañeritos”. Ofrecen, prometen y no cumplen, diiicen. En el 2018, un alto dirigente y miembro del Comité Central (CC), en ese entonces, llamó públicamente a la seccional reunirse y coordinar proselitismo de cara al 2020. Ver: https://elnuevodiario.com.do/morrobel-llama-direccion-pld-ny-a-reunirse-y-coordinar-proselitismo-de-cara-al-2020/ Diiicen que el PLD en la urbe no está peor por la excelente gestión del cónsul Carlos Castillo y el amplio trabajo político del doctor Yomare Polanco, que dicho sea de paso fue escogido como el primer candidato a diputado por la circunscripción 1, pero no por ayuda ni recomendación de ninguno de los “peledeces-NY”, fue por un trabajo político tesonero, de agallas, permanente, gastando mucho dinero de lo de él, grajeándose con miles de quisqueyanos en decenas de estados de los EE.UU. El presidente Medina no come cuento con él, contrario a muchos en NY y Nueva Inglaterra. Ahora les dirán a Polanco “estamos contigo”, “hablamos con el presidente y el Comité Político para que le escogiera”, “vamos a trabajar juntos”. Pero no, una mala gestión del cónsul y una derrota de Polanco es un gran triunfo para aquellos que no pudieron triunfar con el partido en el 2012; 2016 ni ahora en el 2020, diiicen. ¿Se oye o no se oye? Joaquín Balaguer.

►Rubén Luna: Observadores criollos en NY sostienen que el actual diputado, por 9 años en la circunscripción 1-EEUU por el PRD, Rubén Luna, devengando más de RD$300 mil mensual, se fue del partido porque no lo escogieron. Ahora dice que renunció por maltrato y un manejo dictatorial de parte de Miguel Vargas Maldonado. Diiicen que Miguel puso el oído en el corazón de la militancia, debido a que Luna no se reunía ni con la dirigencia y mucho menos con la base del partido. No aportaba nada en la $eccional; él piensa que la base del partido son como las bases en el béisbol, pisarlas y seguir corriendo. Lo de él es la “elite y sangre azul”, exhibir su opulencia, diiicen.

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=sWeZPcxp0mk Es muy difícil verlo en la comunidad. Algunos perredeistas en el Alto Manhattan reconocen que su organización ha tenido 5 grandes acontecimientos: 1) El triunfo a la presidencia de Antonio Guzmán. 2) El triunfo de Jorge Blanco. 3) El triunfo de Hipólito Mejía. 4) El triunfo de Peña Gómez como alcalde de la capital y 5) La ida de Rubén Luna del partido. ¡Uff! Un chusco en el Alto Manhattan dijo: “Se fue del PRSC al PRD y ahora hacia donde se dirige…?

►Sector Externo FP-NY: Sabiólogos criollos en la Gran Manzana han determinado que Geraldo Rosario, ex de los “300 con Leonel” y ahora coordinador general del Sector Externo del partido la Fuerza del Pueblo (FP) en el estado de NY es un fenómeno político, así de callado y humilde. Diiicen que los partidos políticos dominicanos en NY deben imitarlo para que se llenen de gloria. Su trabajo es como la hormiga. Desde hace años cuando se tiró al ruedo político proclamó “Haré política por Leonel y solo por Leonel”. Ha cumplido su palabra y sus encuentros políticos siempre han sido “full”, con su accionar efectivo. Su último paso político fue la reciente inauguración del local “SELFP”, que ningún partido en NY lo tiene, diiicen los observadores. Ver: https://elnuevodiario.com.do/sector-externo-fp-en-ny-inaugura-local-con-estudio-de-tv/

►Dr. Fadul habla del coronavirus: El reconocido profesional de la medicina Dr. Ernesto Fadul declaró hace pocos días sobre el coronavirus y lo que dijo es muy importante saberlo, nos enviaron lo que expresó en su visto programa. Veamos: https://www.youtube.com/watch?v=RXi_uaUhg_w

►Fedacama: La Federación Dominico Americana de Asociaciones de Carga Marítima y Aérea en los EE.UU (Fedacama), que dirige Bertha Marjaris Gil Batista, hace bien con defender a uno de sus miembros al ser apresado en RD después que enviaran a través de su empresa tanques con drogas y armas procedentes de EE.UU. Las autoridades deben investigar bien porque los dueños de agencias no tienen que ver ni ven lo que se envía, que agarren a quien va dirigido dicho envío, diiicen en el Alto Manhattan. También comentan muchos dominicanos que Gil Batista debe investigar y condenar que algunas agencias bajo su dirección llevan furgones con mercancías sin …. para venderlas en Mao. ¡Huumm!

►Datos electorales: La oficina de la JCE que funcionaba en el 5536 de Broadway, esquina la calle 230 en El Bronx, fue trasladada al 369 East de la calle 149, Quinto Piso, en el mismo condado.

►Un valor dominicano en NY: Luis Espinal, oriundo de Santiago de los Caballeros, con cerca de 20 años en la Gran Manzana, es graduado de administración de empresa en una universidad neoyorkina. Labora en el sector privado y ejerce de voluntario desde hace varios años para “New York Care” una organización sin fines de lucro que proporciona comida a las personas necesitadas, ofrece talleres, tutoría, enseñanzas en las diferentes ramas del saber. Se muestra orgulloso de sus raíces dominicanas y así se lo hace saber a quienes ofrece sus servicios, manera de poner en alto la dominicanidad y la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Luis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Alrededor del 30% de la población mundial (2 mil millones de personas) padece obesidad y sobrepeso. Es una amenaza peligrosa para la salud global y puede conducir a una multitud de problemas de salud futuros como diabetes, enfermedades cardíacas, depresión, problemas respiratorios, cáncer y mucho más.

►Turismo en RD: El Acuario Nacional, ubicado en la avenida España (Sans Souci-809-766-1709) es digno de visitar para conocer la naturaleza de cerca. Un guía podrá ampliar conocimientos sobre las especies de ecosistemas acuáticos.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 53.17 y venta 53.66 ►Compra euro 58.06 y venta 61.89 ►Gasolina Premium 221.90 y Regular 204.50 ►Gasoil Premium 173.10 y Regular 161.60 ►Kerosene 148.70 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 93.10 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Para averiguar los requisitos del programa de vivienda “Sección 8 y solicitar los beneficios. Visitar: https://www1.nyc.gov/site/nycha/section-8/applicants.page

►Nuestro idioma: Hado = Divinidad o fuerza desconocida hipotética que rige la vida de una persona.

►Cita histórica: “¡Oh, qué hermosa apariencia tiene la falsedad!” (William Shakespeare fue un escritor y dramaturgo inglés)

►Refrán y significado: A otro perro con ese hueso = A quien quiere engañar a una persona o manipular una situación en su favor a partir de argumentos falsos.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

wj/am