OPINION: ¿Tendría inmunidad Danilo Medina como diputado PARLACEN?

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago de los Caballeros.

Algunos adversarios políticos del expresidente Danilo Medina quieren y desean que sea perseguido legalmente. Es una actitud de odio y revanchismo político, mas que de deseo de justicia verdadera, porque si bien en el gobierno que presidió Medina hubo actos de corrupción e impunidad, no solo en sus dos gobiernos de la Era del PLD se produjeron, faltaría Leonel Fernández y sus exfuncionarios, que de esa época peledeista duro tres periodos como jefe de Estado.

Pero el asunto es que se quiere a Danilo Medina, que tuvo dos gobiernos matizado por la estabilidad macroeconómica, estabilidad social y política.

Los actos de corrupción, que los hubo, habrán de ventilarse en la justicia, serán los tribunales que decidan, incluyendo a Danilo Medina, si es que logran presentar hechos, pruebas y testimonios que los involucren directamente y por los cuales se le habrá un caso judicial.

No creo que Danilo Medina busque impunidad al juramentarse en el Parlacen, como no lo busco Leonel Fernández cuando hizo lo propio, ni lo buscara Luis Abinader cuando salga del solio presidencial.

Es de público conocimiento, que los presidentes de los países que forman parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se convierten en diputados de dicho cuerpo una vez entregan el cargo (artículo 2, inciso “b” del Tratado constitutivo).

Y ciertamente el artículo 27 del Tratado del PARLACEN establece que sus diputados tienen las mismas inmunidades que tienen los diputados de los congresos o asambleas nacionales. Lo que no significa que al acatar ese mandato se busque ese objetivo.

No obstante, se creó mucha confusión al respecto, ya que en redes sociales circularon fragmentos de una conocida sentencia que llegó dictar la Corte de Constitucionalidad (CC) en los expedientes acumulados 12-2004 y 213-2004 donde se declaró la “inconstitucionalidad” de los artículos del Tratado Constitutivo del PARLACEN referentes a la inmunidad de los diputados.

Cabe aclarar que: a) que el Protocolo del PARLACEN se reformó en el año 2008 y la jurisprudencia posterior de la CC ha ido en otro sentido; y b) que en todo caso el órgano encargado de aplicar el Protocolo del PARLACEN es la Corte Centroamericana de Justicia y no los tribunales domésticos.

Reformas al PARLACEN en 2008 y jurisprudencia de la CC

En el 2008 se hicieron reformas al Tratado Constitutivo del PARLACEN las cuales fueron aprobadas por el Congreso de Guatemala mediante Decreto 58-2008. En el año 2012 se planteó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos del Tratado que disponen la incorporación automática de los ex presidentes y ex vicepresidentes de los países miembros.

En aquel fallo, expediente 56-2012 de la CC, se rechazó el planteamiento de inconstitucionalidad aduciendo que el artículo 27 de la Convención de Viena en Materia de Tratados establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación el incumplimiento de un tratado”. En tal sentido, la Corte consideró que no podía declarar inconstitucional el articulado de un tratado internacional porque con ello estaría incumpliendo un compromiso que adquirieron los Estados conforme a las normas del derecho internacional.

Concretamente en el caso de la inmunidad de los diputados al PARLACEN, sirva el caso de Rafael Espada como ejemplo de una continuidad de la jurisprudencia anterior. En 2015 Espada, ya entones ex vicepresidente de Guatemala y por tanto diputado al PARLACEN, presentó un amparo contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que este tribunal afirmaba que no tenía inmunidad por aquella sentencia del año 2004. La CC en expediente 3955-2015 falló a favor de Espada y refirió al expediente 56-2012 dejando muy claro que aquella sentencia del año 2004 no era aplicable por las cuestiones de derecho internacional que explicamos

El caso Portillo y la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia

Según la edad del lector, recordará o no que la discusión de la inmunidad de los diputados al PARLACEN y la incorporación automática de los ex presidentes a dicho parlamento tiene un precedente muy sonado en 2004: Alfonso Portillo. Cuando Portillo culminó su mandato y pasó al PARLACEN, fue acusado penalmente y por virtud de aquel falló de la CC del año 2004, los tribunales guatemaltecos no respetaron su inmunidad.

Portillo acudió a la Corte Centroamericana de Justicia y en sentencia de fecha 5 de mayo de 2008 esta corte resolvió “Declarar no ejecutable la resolucioìn de la Honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala de fecha 20 de julio del dos mil cuatro, contenida en los expedientes acumulados 12-2004 y 213-2004 (…)”. ¿La razón? Por una parte, el propio artículo 27 de la Convención de Viena sobre tratados y, por otra parte, que por el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa estamos bajo la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia y es dicho tribunal el encargado de dirimir las controversias derivadas de los convenios en materia de integración.

¿Conclusión? Danilo Medina tiene inmunidad porque será diputado al PARLACEN.

El reglamento interno del PARLACEN dice en su artículo 19 que: “La Diputada o Diputado Centroamericano Titular que ha sido juramentado, toma posesioìn del cargo a partir de dicho momento, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes.” (resaltado propio).

Esa es la realidad…

(Datos obtenidos gracias Edgar Ortiz de Guatemala, Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación).