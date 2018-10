Special report: Ramfis Trujillo y la Aviación

MIAMI.- Muchos temas relativos a la Era de Trujillo siguen siendo analizados y discutidos más de medio siglo después de la caída de la dictadura y uno de ellos es si Ramfis Trujillo tenía o no las habilidades y la capacidad para ser jefe de la entonces primera unidad militar del país, la Aviación Militar Dominicana (AMD).

¿ Contaba el hijo mayor del generalísimo Rafael L. Trujillo Molina con los conocimientos para desempeñar los importantes cargos de Jefe del Estado Mayor de la Aviación Militar Dominicana (AMD), primero, y de Jefe de Estado Mayor General Conjunto de las Fuerzas Armadas de Aire, Mar y Tierra, después, o por el contrario los ocupó simplemente por decisión y capricho de su progenitor ?.

El teniente coronel retirado Luis José Domínguez Tavera, quien hace dos años publicó en Miami el libro “Piloto Escuadrón de Caza”, en el que cuenta sus vivencias de dieciocho años (1952-1968) como miembro de la AMD (que a partir de 1961 pasó a llamarse Fuerza Aérea Dominicana (FAD), ha emitido recientemente su opinión sobre el tema.

Conversamos con él en el restaurant La Carreta, donde con reposo trató distintos asuntos tocados por él en su libro de 375 páginas.

Domínguez Tavera afirmó que Rafael L. Trujillo Martínez (Ramfis), quien estuvo al frente de la AMD de 1952 a 1958, y luego fue Jefe de Estado Mayor General Conjunto de las Fuerzas Armadas de Aire, Mar y Tierra, dedicó “todo su tiempo y saber a servir a la naciente Institución conduciéndola por una trayectoria de incuestionable superación”.

Y agregó que “se puede decir que él fue el arquitecto del emplazamiento físico y de los elementos que dieron forma y esplendor a la Institución en los años de su hegemonía como comandante”.

Domínguez Tavera, quien reside en Miami desde hace más de 45 años, dijo ser “un convencido de que la AMD fue todo para el General Ramfis, al igual que el General Ramfis fue todo para la AMD”.

Hace año y medio, Domínguez Tavera, esposo con cuatro hijos desde comienzo de la década del 70 de la señora María de los Angeles Trujillo Martínez (Angelita), hermana de Ramfis, presentó en la Universidad del Caribe, de Santo Domingo, su libro “Piloto Escuadrón de Caza”, en el que hace un recuento panorámico de lo que fue la AMD desde que surgió como Destacamento de Aviación el 20 de febrero 1933 hasta 1968, en que él (Domínguez) salió de sus filas.

NO APRENDER A VOLAR.

Apuntó que el 5 de junio de 1952 cuando Trujillo Martínez, el día de su cumpleaños número 23, fue designado jefe de Estado Mayor de la AMD “se inició entonces un proceso evolutivo que marcó el fin de la longeva etapa embrionaria y el comienzo de una dinámica progresista que haría de la joven institución una portentosa, disciplinada y bien organizada fuerza militar, razón por la que hoy se le recuerda como la época de oro de la AMD”.

Añadió que “con la llegada del General Ramfis a la Jefatura podemos señalar, entre los acontecimientos de más relieve, la autonomía institucional que rescindió el cordón umbilical de su nodriza, el tradicional Ejercito Nacional y el estreno de la flamante Base Aérea “Presidente Trujillo”, ubicada en el paraje de San Isidro; considerada entonces como la más moderna del Caribe.

El teniente coronel retirado Domínguez Tavera observó que “al asumir el General Ramfis la Jefatura de la AMD, traía una mentalidad diferente a sus antecesores”. Y destacó que “era un apasionado de la aviación, tenía afición por el arte de volar. De hecho, antes de ser nombrado para comandar la institución aérea, ya el Teniente Juan Antonio Minaya Fernández le había servido como instructor de vuelo para las primeras horas en el avión de entrenamiento primario PT-17, estudios que tuvo que abortar debido a sendas condiciones requeridas por sus padres para ser nombrado Jefe de Estado Mayor de la Institución militar. De parte de su padre: que no debía aprender a volar, y de su madre: terminar los estudios de Doctor en Derecho”.

Haciendo un esfuerzo por recordar sus vivencias en la institución en la época de Trujillo Martínez, Domínguez apuntó que “nombrado jefe de Estado Mayor en 1952, Ramfis por las noches dormía en su dormitorio en la Jefatura. Siendo nosotros cadetes reclutas, fuimos sancionados por ‘bullosos’ que no dejábamos que el General conciliara el sueño. Su horario de trabajo comenzaba a las 8:00 am y a veces por las noches veíamos encendidas las luces de su despacho, claro no quiero decir que minuto a minuto estuviera pegado a su despacho”.

DEDICACION

Resaltó que Ramfis y su familia vivían en la casa para el jefe de Estado Mayor en el barrio de oficiales de la base y que en su despacho había una escalera que conducía a un mirador que permitía observar las actividades en las pistas de vuelo.

Domínguez señala que Ramfis recordaba textos de informes y recomendaciones que se le hacían y que identificaba por su nombre propio a cada uno de los oficiales de la Institución. En caso de promociones y designaciones de oficiales para los diferentes cargos y funciones de la institución, era él, personalmente, quien, hacia los nombramientos, incluyendo los que salían a estudiar al exterior

Llamó la atención al hecho de que en junio de 1958 Trujillo Martínez fue nombrado Jefe de Estado Mayor Conjunto de Ejército, Marina y Aviación, terminando sus funciones en la AMD y sin embargo, no se trasladó al Palacio Nacional como podía, sino que prefirió quedarse en el mismo despacho, en el cual permaneció hasta el día último cuando decidió abandonar el país en noviembre de 1961.

Ramfis Trujillo se ausentó del país el 18 de noviembre de 1961, horas después de ultimar en la playa de Nigua al grupo de participantes en la muerte de su padre, ocurrida el 30 de mayo del mismo año.

El hijo mayor de Trujillo Molina murió en Madrid en diciembre de 1969 tras un aparatoso accidente de tránsito

