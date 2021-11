OPINION: La disonancia cognitiva del Presidente

POR SONIA CALDERON

El miércoles 27 de octubre el Lic. Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, se dirigió al país en una alocución sorpresiva, digo esto, porque apenas nos enteramos en la mañana de ese mismo día que se llevaría a cabo.

Escuché el discurso completo y al finalizar me di cuenta de que el mandatario no dijo nada, lo que pareció ser el objetivo del discurso y que lo dijo al final, es que no habrá reforma tributaria, pero para eso no es necesario un discurso, bastaba con un tuit, que de hecho, le encantan bastante al presidente, pudiendo informar que por el momento no habría reforma.

Pues lo que se anuncia debe ser la excepción y no la regla, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, no puede hacer una rueda de prensa para anunciar que no harán mantenimiento a los túneles y que el paso será normal por ellos, pero debe hacerlo, si decide interrumpir el tránsito en algunas vías, pero los buenos asesores de comunicación que tiene palacio no llegan hasta ahí.

En el discurso que «dijo nada», persistió en comparar el gasto con el anterior gobierno y definiéndose como un gobierno austero. Es justo aquí donde se manifiesta la Disonancia Cognitiva, que es una condición psicológica en que hace referencia a la “desarmonía interna» del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene dos pensamientos en conflictos.

He aquí algunas pautas de lo que digo:

1) Se refirió a que había eliminado el Consejo Estatal de la Azúcar, cuando el Decreto 345- 20, lo que habla es de una fusión con Bienes Nacionales, que, de hecho, a un año, aún no ha llegado al Congreso.

2) En abril pasado, designó una gran comisión de Reforma Policial, que nosotros auguramos en artículo anterior que no haría nada y así fue. Ahora destituye al director de la Policía que era un aliado de la Reforma y coloca uno de la vieja guardia. La biblia dice que no se puede poner remiendos viejos en ropas nuevas, ni vino nuevo en odres viejos, pues el odre se rompe.

3) Se jacta de la austeridad y de la reducción del gasto, y las instituciones del Estado siguen comprando vehículos de lujo y alto cilindraje (podemos verlos en INAPA y la misma PN)

4) Volvió a plantear como señal de la austeridad la eliminación del Fonper, ese anuncio lo hizo en agosto de 2020 y, en agosto de 2021, traspasa las acciones de las EDES a Fonper. Aún no puedo entender cómo se le transfieren acciones y fondos a una institución que no existe según el presidente.

5) En nombre de la austeridad crean dos nuevas instituciones: La Dirección General de Alianza Público Privada (Copia del Fonper), y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que bien podría ser una dependencia del Ministerio de Obras Públicas.

6) Hablar de austeridad, cuando se paga RD$400 Millones para asesoría a la DICOM y Roberto Furcal, paga 13 mil millones en asesoría al PNUD, es tener “cachaza”.

El error que cometen es compararse con el PLD, ya que si compara un alcohólico con un delincuente, de seguro el borracho es un santo, pero si compara el alcohólico con un hombre íntegro, entonces el alcohólico es un demonio.

Creo, que definitivamente este es un gobierno de improvisados, y reto a cualquiera que compare las ejecutorias con el programa de gobierno.

Finalmente, estoy convencida que el Presidente y el PRM, son de los llamados mechas cortas y que a penas en un año se le apagó la flama.