OPINION: Entérate NY

►Ex funcionarios apresados en RD: Entérate NY recibió este domingo decenas de llamadas telefónicas de dominicanos residentes en la Gran Manzana. El 90% manifestó apoyar la medida de la Procuraduría General de la República (PGR) y el 10% no, sobre el apresamiento de exfuncionarios. Entre las expresiones de los criollos figuran “si no le quitan lo robado la corrupción seguirá”, “faltan muchos otros”, “eso es persecución política”, “ojalá no sea un allante”, entre otras cosas. Nos enviaron un video del ex presidente Danilo Medina. ¡Ay, ay, ay! Ver: https://twitter.com/ RDSomosPueblo/status/ 1333063754918014977?s=08 Ver: https://almomento.net/ arrestan-por-presunta- corrupcion-a-dos-hermanos-del- expresidente-dm/ recibió este domingo decenas de llamadas telefónicas de dominicanos residentes en la Gran Manzana. El 90% manifestó apoyar la medida de la Procuraduría General de la República (PGR) y el 10% no, sobre el apresamiento de exfuncionarios. Entre las expresiones de los criollos figuran “si no le quitan lo robado la corrupción seguirá”, “faltan muchos otros”, “eso es persecución política”, “ojalá no sea un allante”, entre otras cosas. Nos enviaron un video del ex presidente Danilo Medina. ¡Ay, ay, ay!Los apresados son los hermanos Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del ex mandatario; Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; y el excontralor de la república Rafael Germosén, por supuestamente favorecer pagos a favor de Alexis Medina.Abogado dice “Arresto de Pagán y Alexis Medina es abusivo y arbitrario”: https://www. diariolibre.com/actualidad/ justicia/video-abogado- arresto-de-pagan-y-alexis- medina-es-abusivo-y- arbitrario-GA22996725

►Por el fortalecimiento de la democracia-RD: Analistas y cienciólogos criollos en NY, creyéndose con master y post grado en todo cuando discuten en las esquinas del Alto Manhattan, debatieron que la JCE ha perdido credibilidad por las cuestionables actuaciones del Voto del Dominicano en el Exterior durante el pasado proceso electoral, especificando que este departamento solicitó un presupuesto de 3 millones 217 mil,107 dólares con 57 centavos en fecha 17 de febrero 2020, mediante oficio VDE:0318-2020, aprobado por el presidente de la Junta mediante oficio UAP:2020-02-20311 de fecha 28 de febrero 2020. Dominicanos en EE.UU. condenan gastos millonarios en elecciones del exterior 5 de julio. Ver: https:// elnacional.com.do/dominicanos- en-ee-uu-condenan-gastos- millonarios-en-elecciones-del- exterior-5-de-julio/ Recuerdan que la JCE ordenó, resolución No. 52-2020 del 25-5-20, celebrar elecciones en el exterior, 6 semanas antes del 5 de julio, entre 595,879 dominicanos registrados. Votaron 129,821 (21.79 %). Ver: https://www. diariolibre.com/usa/ actualidad/solo-el-2179-de- dominicanos-en-padron-del- exterior-voto-para-elegir-al- nuevo-presidente-de-rd- PI19999125. Los todólogos sostienen, que en las últimas semanas han salido a relucir reclamos y demandas hacia la JCE en NY que eran desconocidos. Son líos y no de ropa, se comenta. Especifican que el nuevo presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, debe intervenir el departamento que maneja el Voto del Dominicano en el Exterior hasta que investigue todo, recupere la confianza y credibilidad de la entidad, que vendría a fortalecer el sistema democrático dominicano.

►Elecciones en NY: Los opinólogos sostienen que Gilberto Cruz Herasme, del Voto Dominicano en el Exterior, vino a sustituir a Rafael González como director de la JCE-NY, por sus serios quebrantos de salud y tener licencia médica. Debido al berenjenal que se ha armado en NY con relación al $1,398,930.97 de dólares asignado para desarrollar la logística, por parte de la JCE, durante las pasadas elecciones, diferentes personalidades están solicitando a la Cámara de Cuentas una auditoría. El reporte del presupuesto indica que para alimentación US$178,610. 98; transporte, parqueos y combustibles US$202,200.42; ac omodar electores envejecientes US$13,500.00; co municaciones y redes US$31,602.99; seguridad y vigilancia US$421,985.51; acce sibilidad e imprevistos US$34,054.79, y otros. Entre los que demandan dicha auditoría figuran Cirilo Moronta y Elida Almonte, excandidatos a diputados por el PRSC y País Posible; Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general de AlPaís en los EE.UU; Alix Pérez, excandidato al senado estatal de NY por el Alto Manhattan; Gregorio Morrobel, alto dirigente de la FP, el activista político y comunitario Rubén Darío Vargas, entre otros. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ excandidatos-y-activistas- piden-auditoria-a-la-camara- de-cuentas-sobre-gastos-de- jce-en-elecciones-del- exterior/ Ver: https://www. elcaribe.com.do/destacado/mas- de-155-mil-dominicanos-en-ny- no-votaron-elecciones-5-julio/ Nueva Jersey $224,784.27; Filadelfia $146,709.05; Washington DC $95,037.96; Boston $229,794.88; Orlando $77,605.07; y Miami $135,326.24, entre otros. Asimismo, el influyente periódico hispano “El Faro Latino L.L.C”, de Pensilvania, a través de las juristas Fanny Castillo Cedeño, Rosaurys Villamán Ortiz y Margarita Martínez, depositó una instancia la semana pasada ante la oficina principal de la JCE en RD, demandando una certificación detallada del monto de los recursos económicos asignados al exterior. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= VGhL1pcTSZM&feature=emb_title Los opinólogos sostienen que Gilberto Cruz Herasme, del Voto Dominicano en el Exterior, vino a sustituir a Rafael González como director de la JCE-NY, por sus serios quebrantos de salud y tener licencia médica. Debido al berenjenal que se ha armado en NY con relación al $1,398,930.97 de dólares asignado para desarrollar la logística, por parte de la JCE, durante las pasadas elecciones, diferentes personalidades están solicitando a la Cámara de Cuentas una auditoría. El reporte del presupuesto indica que paraUS$178,610.98;US$202,200.42;US$13,500.00;US$31,602.99;US$421,985.51;US$34,054.79, y otros. Entre los que demandan dicha auditoría figuran Cirilo Moronta y Elida Almonte, excandidatos a diputados por el PRSC y País Posible; Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general de AlPaís en los EE.UU; Alix Pérez, excandidato al senado estatal de NY por el Alto Manhattan; Gregorio Morrobel, alto dirigente de la FP, el activista político y comunitario Rubén Darío Vargas, entre otros.NY con 197,588 criollos aptos para votar solo lo hicieron 42,413 (21.44%). 155,175 (78.56%) no votaron. Dirigentes políticos, profesionales y ciudadanos comunes, culparon la “Junta” por falta de logística, implementándola 35 días antes del proceso electoral.¡Ah! Las asignaciones para$224,784.27;$146,709.05;$95,037.96;$229,794.88;$77,605.07; y$135,326.24, entre otros. Asimismo, el influyente periódico hispano “El Faro Latino L.L.C”, de Pensilvania, a través de las juristas Fanny Castillo Cedeño, Rosaurys Villamán Ortiz y Margarita Martínez, depositó una instancia la semana pasada ante la oficina principal de la JCE en RD, demandando una certificación detallada del monto de los recursos económicos asignados al exterior.

►Evaluando los 100 días de gobierno: Para evaluar los primeros 100 días de gobierno del presidente Luis Abinader, los analistas del patio se emplearon a fondo, para concluir que el mandatario solo está pendiente de la RD y para nada de los 3 millones de dominicanos que residimos fuera del país, convertidos en la espina dorsal de la economía, enviando anualmente más de 7 mil millones de dólares e igual cantidad en los envíos de tanques llenos de alimentos, medicinas, ropa, útiles escolares y de deportes, entre otras cosas (8% PIB). Diiicen que Abinader habla con todos los sectores y recorre el país buscándole posibles soluciones a los problemas que afectan sus connacionales, ¡bien! pero nada para los criollos del exterior, con tantas trabas gubernamentales que los afectas, ni siquiera nos menciona, plantean los todólogos y observadores políticos del patio. Los servicios consulares siguen por las nubes y muchos de ellos que se ofrecían gratuitamente a la comunidad han sido suspendidos y otros abandonados a su suerte. El presidente No. 67 de la RD sostendrá este lunes 30 un diálogo virtual abierto, organizado por la Universidad de Nueva York (NYU), a cargo de un “experto en temas de EE.UU y América Latina”, para millones de dominicanos que residimos en USA podamos tener la “oportunidad de conocer la visión de cambio en la RD, que informará sobre las reformas transformadoras que se están llevando a cabo en las áreas de administración pública, transparencia, atención médica universal, turismo y clima de inversión. Los sabiólogos y científicos políticos criollos, recordaron que cuando Abinader tomó posesión fue que hizo referencia sobre los dominicanos del exterior. “Esa república que vive lejos de esta isla, es la que ha mantenido su esfuerzo en un momento tan duro como este, aumentando las remesas para ayudar a sus familias. Ellos siguen demostrando su inmenso apego a esta tierra. Tienen sus cuerpos fuera, pero su alma y su cultura permanecen entre nosotros. A esta querida diáspora en el exterior solo podemos decirle: Gracias, gracias” ¡Uff!

►Más problemas de la JCE en EE.UU: Entre otros problemas provocados por la JCE en EE.UU, observadores políticos quisqueyanos en Brooklyn señalan: Confirman Bank of América cerró cuenta JCE por retiros en efectivo que generaron dudas. Las autoridades del banco y el cónsul de entonces, Carlos Castillo, se lo advirtieron a Cruz Herasme y no le hizo caso. Ver: https://cdn.com.do/ noticiascdn/exconsul-y- funcionarios-confirman-bank- of-america-cerro-cuenta-de-la- jce/ Desmiente al director del Voto Dominicano en el Exterior sobre manejo cuenta bancaria JCE en NY. Ver: https://elnacional. com.do/desmiente-al-director- del-voto-dominicano-en-el- exterior-sobre-manejo-cuenta- bancaria-jce-en-ny/ Una fuente nos informó que el director del Voto Dominicano en el Exterior, que solicitó él mismo (oficio VDE: 0585b-2020) venir a dirigir las elecciones a NY, no hizo lo que Elpidio de la Rosa, siendo el director de la JCE-NY en el 2016, que se reunió con la gerente del Chase, ubicado en Broadway con la calle 42, y la puso al tanto sobre la enorme cantidad de dinero que una institución del gobierno dominicano enviaría para las elecciones, analizaron todo y acordaron todo. No hubo problemas, porque todo se manejó con cheques y nada de efectivo, pero aun así el banco vivía verificando la cuenta, diiicen.

►Otro lío post electoral en circunscripción UNO-USA: Los reclamos del doctor Yomare Polanco, postulado a diputado por el PLD en la circunscripción Uno, quien ha venido alegando y presentando pruebas del fraude que le hicieron, es otro lío que está pendiente por resolver, sostienen los opinólogos. Acusa al Voto del Dominicano en el Exterior de desaparecer valijas, quemar y no contar más de 5 mil boletas, para no declararlo ganador por el método de D’Hondt, dice. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/polanco- denuncia-jce-ordeno-quemar-y- tirar-a-la-basura-boletas-72- colegios-en-pa-y-dc-para- impedir-su-triunfo/ Ver: https://hoy.com. do/yomare-polanco-denuncia- oclee-se-nego-recontar-votos- nulos-estados-circunscripcion- 1-ee-uu/ Ver: https://hoy. com.do/esperan-de-nueva-jce- aplicacion-de-justicia-y- desmantelar-mafia-electoral/ Los expertos en política vernácula recordaron que el nuevo presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, cuando estalló este lío se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), conoce al dedillo la situación, y ante la veracidad de las pruebas que presentara Polanco, de manera unánime los jueces aprobaron la sentencia TSE-793-2020, ordenando el reconteo, pero los funcionarios electorales de entonces desacataron dicha sentencia y no contaron nada.Ver: https://www. elcaribe.com.do/destacado/tse- acoge-solicitud-reconteo- votos-nulos-circunscripcion-1- en-eeuu/ https://www.youtube. com/watch?v=A1PkScB89Zg Los reclamos del doctor Yomare Polanco, postulado a diputado por el PLD en la circunscripción Uno, quien ha venido alegando y presentando pruebas del fraude que le hicieron, es otro lío que está pendiente por resolver, sostienen los opinólogos. Acusa al Voto del Dominicano en el Exterior de desaparecer valijas, quemar y no contar más de 5 mil boletas, para no declararlo ganador por el método de D’Hondt, dice.Denuncia OCLEE se negó recontar votos nulos en la circunscripción 1-EE.UU.Esperan de nueva JCE aplicación de justicia y desmantelar “mafia” electoral.Los expertos en política vernácula recordaron que el nuevo presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, cuando estalló este lío se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), conoce al dedillo la situación, y ante la veracidad de las pruebas que presentara Polanco, de manera unánime los jueces aprobaron la sentencia TSE-793-2020, ordenando el reconteo, pero los funcionarios electorales de entonces desacataron dicha sentencia y no contaron nada.Un chusco decidió cantar:

►Se quedan esperando pavo del consulado: Cientos de envejecientes dominicanos, y otras etnias, que se encuentran en “Centros para Personas Envejecientes” y “Comunitarios” (Inwood Senior Center; Ft. Washington Senior Center; Star Washington Heights Community Services; Are XVl Ft. Washington Senior, Concourse House; Hands On NY; Tolentine Senior Center; Bailey Senior Center; Davidson Community Center; Acción Dominicana Passaic; y Nueva Jersey-Paterson; entre otros), se quedaron esperando los pavos desde el consulado durante el Día de Acción de Gracias, nos informaron varios de sus familiares. Condenaron el “ol-vi-do” de las actuales autoridades consulares-NY al no entregárselo. ¡Uff! Algunos expresaron que era costumbre de Carlos Castillo, siendo cónsul en NY, entregar para este día cientos de las aves. Ver: https://elnacional. com.do/consul-rd-ny-entrega- pavos-a-dominicanos/ Acción que comenzó en el 2018 y continuó en el 2019. La prensa destacó: “En gesto de humildad cónsul sirve pavos a numerosos envejecientes en centro de Yonkers”. Ver: https://elsoldesantiago.com/ en-gesto-de-humildad-consul- castillo-sirve-pavos-a- numerosos-envejecientes-en- centro-de-yonkers/ Un chusco en el Alto Manhattan vociferó “no querían cambio” y otro le contestó “de reversa”. Volvió a vociferar ¿y los pasaportes cuándo lo van a bajar? y el otro le recordó la cita de Calderón de la Barca “soñar no cuesta nada”. ¡Ah! Hablando del consulado, nos afirmaron varios empleados(as) que entre las nuevas funcionarias consulares hay una guerra de imagen, estando las féminas más preocupadas por exhibir sus vestimentas entre sus otras compañeras de labores, que atender los dominicanos que van en procura de algún documento. ¡Bueeeno!

►Mensaje que ha escalado en la comunidad: Dominicanos residentes en NY, al considerarlo de interés para nuestros connacionales, nos envían el mensaje que hiciera público la semana pasada el polifacético Rafael -Bomba- Brito, por su programa “La Hora del Swing” que produce por Canal América (1014 de Optimun) y en RD por Telenor y Wind TV0. Ni quito ni pongo: Hacia dónde vamos, qué buscamos y qué realmente necesitamos ¿¿¿…??? El dinero llena los bolsillos, no el cerebro; el lujo alimenta el ego; el orgullo y vanidad no dan sabiduría; nadie gana la gloria por tenerlo todo; la abundancia desmedida y descontrolada, la ambición, el egoísmo, y la gula hacen prisionero y miserable el espíritu; venimos sin nada y nada nos llevamos; los poderosos y los ricos también se mueren; estamos en un tiempo de ajustes y es una gran oportunidad para aprender a vivir; la paz y felicidad no son tan caras; nuestra fe y paz con Dios son las armas más poderosas para luchar contra todo; Dios nos ama tanto que sufre más que nosotros mismos; nuestros quebrantos y dolores, hay dos carreteras pegadita una a la otra, por una vienes y por la otra te vas. Las cosas que realmente valen y hacen tesoro en el cielo no se compran con dinero, poder, ni fama; sin Dios la ciencia y la medicina no funcionan y la vida sin él es la miseria más grande y absurda. Dios nos ama tanto que todavía nos está esperando. Un chusco vociferó “a quien le sirva el sobrero que se lo ponga” ¡Huumm!

►La Voz del Volante: Escuche los sábados de 1:00 a 3:00 P.M. “La Voz del Volante Radio”, por KDM -1380- Programa en vivo dirigido a orientar decenas de miles de taxistas en NYC. Productores: Antonio -Tuly- Cabrera y Chris Rey. Participa llamando al 212-966-1380: Escuche los sábados de 1:00 a 3:00 P.M. “La Voz del Volante Radio”, por KDM -1380- Programa en vivo dirigido a orientar decenas de miles de taxistas en NYC. Productores: Antonio -Tuly- Cabrera y Chris Rey. Participa llamando al 212-966-1380: https:// lavozdelvolanteradio.com/

►Un valor dominicano en NY: Harlin Bobadilla (Matute) un cibaeño 100×100 y quien prestara servicios de paramédico en la Defensa Civil de su natal San Fco. de Macorís, reside en la urbe desde hace varios años y asiste al empresario Cirilo Moronta en la fundación de su mismo nombre, prestando ayuda a los más necesitados, entre otras cosas, entregando con frecuencia alimentos desde que comenzó la pandemia del COVID-19, orientando jóvenes en el Alto Manhattan de cómo deben comportarse ante la comunidad, su familia, amigos y relacionados. En vista de que el 75% de las actividades comunitarias, sociales, políticas, culturales, deportivas y empresariales en el Alto Manhattan son efectuadas en el Restaurant 809 (la casa dominicana) donde labora, presta asistencia, recomendaciones y servicios a varias de esas entidades, sin el menor interés. Lo de él es servir a su gente. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre dígale: “Matute, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La plaza de Times Square era visitada semanalmente por millones de personas de todo el mundo. Por el COVID-19 ahora la visitan algunos miles. Brillantemente iluminada por numerosas vallas publicitarias y anuncios, está en la séptima avenida desde las calles 42 hasta la 47 hacia el norte. A veces se lo conoce como «la encrucijada del mundo», «el centro del universo», y «el corazón del mundo», es una de las zonas peatonales más concurridas del planeta. Para conocer su historia, visitar. Ver: https://www.diariolibre.com/ usa/actualidad/conoces-la- historia-de-times-square- estos-son-los-cambios- historicos-que-ha-sufrido-la- famosa-interseccion-BN22944027

►Servicio comunitario: ¿Dónde y cómo obtener comida gratis en el área triestatal? Gobiernos estatales y locales, bancos de comida y otras instituciones, se esfuerzan por proveer alimentos de emergencia a las familias más necesitadas. Ver: https://www.telemundo47. com/noticias/local/donde-y- como-obtener-comida-gratis-en- el-area-triestatal/2045229/ ¿Dónde y cómo obtener comida gratis en el área triestatal? Gobiernos estatales y locales, bancos de comida y otras instituciones, se esfuerzan por proveer alimentos de emergencia a las familias más necesitadas.

►Salud: La remolacha es rica en vitaminas y minerales, ayuda a reducir tus niveles de presión arterial, reduce el colesterol “malo” y previene la formación de placa dental, es un buen alimento para mujeres embarazadas y bebés por nacer, ayuda a combatir la osteoporosis, a controlar la diabetes, aliviar el cansancio, rendimiento sexual, combate el estreñimiento, y mejora la capacidad cognitiva.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 29: Compra del dólar 57.65 y venta 58.44; Compra euro 67.77 y venta 71.14

►Gasolina Premium 206.40 y Regular 193.80…Gasoil Premium 167.10 y Regular 156.40…Kerosene 141.30…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 116.20… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Tarúpido(a) = Persona de ideas absurdas y no muy lista.

►Cita histórica: La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. (Sócrates, filósofo de la antigua Grecia, considerado uno de los más grandes a nivel universal.)

►Truco: Hervir vinagre: Las moscas se irán del lugar por sus vapores.

►Curiosidad: En la Luna: Una persona que pese 45 kilos, en la Luna pesaría 8,05 kilos. Sin traje espacial, la sangre hierve instantáneamente. Es imposible silbar, y ha llegado más gente a la Luna que a las profundidades de los océanos.

