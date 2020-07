OPINION: Entérate NY

►Le quedó pequeño: El Instituto de Estudios Políticos de París, Francia (Institut d’études politiques de Paris) es una institución de educación superior miembro de la Conferencia de las Grandes Escuelas. Fue fundado en 1872 y está catalogado como uno de los mejores para ciencias políticas y estudios internacionales en el mundo. De él han salido 7 presidentes, 13 primeros ministros franceses y 12 jefes de Estado de gobiernos extranjeros. Este Instituto “le quedó pequeño” a los analistas, sabiólogos, todólogos, opinólogos, cienciólogos, sabichochos, catedráticos y decanos políticos callejeros dominicanos en el Alto Manhattan, que se han declarado en sección permanente para analizar el pasado proceso electoral de la RD. Sus conclusiones son extensivas a “Entérate NY”. ¡Uff!

►155 mil dominicanos sin votar en NY: Unos de los cienciólogos, con ínfulas de doctor en política vernácula, dijo que solo en NY no votaron 155,175 (78.56%) dominicanos. ¿Por qué tantos? Miles acudieron temprano a las urnas, pero los centros estaban cerrados y en muchos de ellos las valijas con las boletas llegaron hasta con 5 horas de dilación y otros tantos no llegaron abrir, denunciaron delegados de varios partidos. Esos criollos que llegaron a primeras horas se fueron y no regresaron. Otros no acudieron por temor al Covid-19. Un puñado no acudió por la acostumbrada dejadez y por la falta de logística por parte de la JCE. En NY participaron 25 organizaciones, 8 sin alianza, 4 con alianza y 13 como aliados. Como partido el que sacó mayor cantidad fue el PRM 21,370 y el de menor votación fue UDC 63 votos.

Los opinólogos pasaron balance a las elecciones pasadas en NY. Veamos: El último boletín de la JCE (No.7 y provisional) con los resultados: Total de inscritos: 197,516. Votaron 42,341 (21.44%). Válidos 39,882 (94.19%). Nulos 2,459 (5.81%). Hubo 69 recintos y 356 colegios electorales distribuidos en el Estado.

Distribución: PRM y aliado PRSD: 21,687 (54.38%). PLD y aliados PRD, Moda, PCR, PPC, PAL, PDP y el PRI: 7,613 19.09%). PRSC: 3,260 (8.17%). BIS y aliados FP, FNP, PQDC y el PUN: 3,145 (7.89%). AlPais1,250 (3.13%). Frente Amplio y aliado APD 490 (1.23%). PHD 263 (0.66%). DxC 186 (0.47%) UDC 63 (0.16%). PDI 136 (0.34%). PNVC 1,338 (3.35%). PP 451 (1.13%).

►Analizan candidatura a diputados: Los opinólogos en el Alto Manhattan debatieron el artículo del reconocido y versado articulista Francisco S. Cruz, titulado “Yomare Polanco, y sus derechos”, publicado en varios medios, coincidiendo 100×100 % con el mismo, que trata sobre la tercera posición del diputado en la circunscripción 1 en EE.UU. Veamos: https:// elfarolatino.com/yomares- polanco-y-sus-derechos/. Las declaraciones de Polanco ponen a cualquier a pensar y/o revisar. Ver: https://notisdom.com/?p=4530

►¿Será verdad?: Que “algunos”, “algunos” perremeístas de NY andan buscando $$$ prestados para comprar trajes, camisas, corbatas y zapatos para la toma de posesión ?. Qué ciertos dirigentes tienen una kilométrica lista de los compañeros que ocuparían posiciones en el Consulado, oficinas de la ONU, OEA y Casa de la Cultura ?. Qué donde quieran que vayan harán escuchar el contagioso merengue de Johnny Ventura “Llegaron los caballos”. Escuchar: https:// www.youtube.com/watch?v= Hpuhgtj-98g Dizque ya andan como Chanoc y su asistente Tsekub Baloyán (recuerdan los muñequitos) con el “cuchillito en la boca”. El que gana es el que goza, vociferó un ciudadano en El Bronx.

►Quedaron chiquitos: El run run entre criollos de NY es que el PRD, PRSC y PLD quedaron chiquitos frente al pueblo. El partido del jacho obtuvo apenas 97 mil 649 votos (2.38%), resultando ser un toro “Hereford” y no de “Miura”, diiicen. El PRSC 73 mil 911 (1.80%), cantó como gallo y puso como gallina, diiicen. No perderán la personería jurídica, pero verán muy reducido el $$$ que reciben del Estado, el que la JCE entrega por ley a las organizaciones que obtienen más del 5% de los votos. ¿Seguirán los pasos de la Unión Cívica Nacional de los tiempos inmediatamente post Trujillo?, preguntan algunos. Y el PLD recibió una derrota apabullante, quedando con muy pocos senadores y diputados. Se frustró el anhelo del presidente Danilo Medina de tener el control del Congreso. Ahora comienzan a “gritar como mujeres lo que no supieron defender como hombres”. Bien lo dijo el embajador dominicano en EE.UU, José Tomás Pérez, que la derrota se debió al “agotamiento de un modelo partidario que se desvinculó completamente de la sociedad, y además a la división, tras la salida de Leonel”. Ver: https://www.elcaribe.com.do/ 2020/07/11/la-division/. En NY se sintió eso mismo. Dirigentes peledeistas decían, afirmaban, reafirmaban, planteaban y replanteaban que Fernández no se llevó ni llevaría a nadie. Muchos están recordando a John F. Kennedy, cuando expresó “el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano”. A correr pele deístas. ¡Uff!

►¿Leonel opción en el 2024?: La Fuerza del Pueblo (FP), con 8 meses de fundado nació grande, caminando y corriendo, y en el 2024 puede ser una opción de poder. En NY la FP, alimentado en un 75% por el trabajo del Sector Externo (SELNY), diiicen, obtuvo más votos que 14 partidos juntos, con décadas de existencia (PHD, Frente Amplio, PRI, PDI, PDP, PQDC, FNP, DxC, UDC, PRSD, PAL, PPC, PCR y Moda) que totalizaron 2,336 votos y Leonel 2,367. En RD obtuvo 365,217 (8.90%) y fue apoyado por el PRSC, BIS, PUM, PQDC y FNP. ¡Ah! Se convirtió en la tercera fuerza política del país y en uno de los partidos mayoritarios (5.66%) que junto al PRM y PLD serán los únicos en recibir el 80% de los fondos que entrega la JCE. Tienes varios senadores, diputados y síndicos. Ante la debacle del PLD millares de “peledeces” llegarán en filas al nuevo partido, incluyendo senadores, diputados, síndicos, regidores, dirigentes y militantes del partido morado, plantean los master en política criolla en el Alto Manhattan, poniendo de ejemplo al senador reelecto por San Juan, Félix Bautista, que al celebrar su triunfo levantó sus manos con señal de “L”. Ante este cuadro, diiicen los opinólogos, si Abinader no rompe con los esquemas tradicionales de impunidad, clientelismo y de esta forma llevar la RD hacia un camino más próspero y optimista, Leonel pasa. Especifican que los votos que sacó el PRM, en su mayoría fueron votos de castigo contra el PLD. ¡Huumm!

►Observadores: Políticos dominicanos en Queens sostienen que en la primera reunión de contacto entre los que se van y los que llegan -a pesar de ser protocolar- brilló por su ausencia la vice, doña Margot; y nadie ha pedido ni se han dado explicaciones por el entuerto. Debió estar ahí, diiicen. Como tampoco se sabe el por qué Danilo Medina no ha impuesto nuevamente, ante un alarmante aumento del covid-19 en RD, el “estado de emergencia” con todo y toque de queda. Los analistas del patio sostienen que esa medida es saludable para el país y más para Abinader, que se quitaría de encima buena parte de los “pulgones” que lo asedian a todas horas en busca de un decreto, porque si salen caerían preso y así el nuevo presidente tendría tranquilidad para trabajar con su equipo. Diiicen que eso se está diligenciando, pero el gobierno mantiene la tesis de que dichas medidas ya las tomó.

►Carlos Gómez ganó en Espaillat: El empresario Carlos Gómez, fruto de la comunidad dominicana en NY, ganó la senaduría en la provincia Espaillat. Hubo 185,538 inscritos en la JCE. Se emitieron 115,773 (62.40%) votos. Válidos fueron 113,565 (98.09%). Nulos 2,208 (1.91%). Su contrincante, reelecto senador del PLD José Rafael Vargas, obtuvo 43,429 (38.03%). Gómez fue candidato por el PRM y apoyado por AlPaís, PRSC, PHD, DxC, Frente Amplio, APD, PRSD, PP y el Movimiento “Triunfo 2020”. Quedó demostrado que es querido en los 5 municipios de la provincia (Moca, San Víctor, Cayetano Germosén, Gaspar Hernández y Jamao Al Norte) y en los 7 distritos municipales (Ortega, El Higüerito, José Contreras, Las Lagunas, Juan López, Canca la Reina y Monte de la Jagua). Video: https://www. youtube.com/watch?v= HcovaNBtvu4 En la Gran Manzana se formó un “Comité de Apoyo” a favor de su candidatura. Ver: https://www. elcaribe.com.do/2020/05/01/ forman-ny-comite-de-apoyo-a- favor-candidatura-senador- carlos-gomez-provincia- espaillat/. Un chusco vociferó en el Alto Manhattan “Carlos, ayuda en lo que sea tu comunidad en NY”

►Picadillos: Mauricio De Vengoechea es un consultor político de origen colombiano que diseñó parte de las estrategias políticas de campaña de Luis Abinader. Ofreció sus servicios al expresidente Fernández en los periodos 2004-2008 y 2008-2012. Entre los nuevos funcionarios dado a conocer por el propio Abinader figura Roberto Álvarez a Cancillería, ex embajador ante la OEA durante el gobierno de Leonel.

*El Pachá se le pone a las ordenes a Luis Abinader. Ver: https://www. youtube.com/watch?time_ continue=72&v=L47IqiWaz0w& feature=emb_title Luego dice se retira de la política. Ver: https://hoy.com.do/el-pacha- anuncia-su-retiro-de-la- politica/

*Se avecina lucha por el control de la oposición política en la RD. Ver: https://www. diariolibre.com/actualidad/ politica/se-avecina-lucha-por- el-control-de-la-oposicion- politica-en-el-pais-HB20034704

*Perremeistas en NY están “chivos” al saber que Robert de la Cruz, candidato a senador del PLD en La Altagracia y asistente del presidente Medina, tiene el covid-19, saludó y estuvo presente en el encuentro que sostuvieran el mandatario y Abinader en el Palacio Nacional el pasado miércoles. Ese es el cotorreo entre muchos de los “compañeros”. Ver: https:// www.diariolibre.com/ actualidad/salud/asistente- del-presidente-danilo-medina- da-positivo-a-covid-19- IB20039742?utm_source= articulos&utm_medium=te-puede- interesar&utm_campaign=related

* Una fuente informó a “Entérate NY” que los nuevos huéspedes al llegar al Palacio fumigarán la edificación completa, inclusive usarán mascarillas por largo tiempo, incluyendo a Abinader.

* No existirá el despacho de la Primera Dama, dijo Abinader, porque esa es la actitud que ha mantenido su esposa, Raquel Arbaje.

►Ahora muchos son: En NY hay un sin número de “personeros” y “llamados movimientos políticos”, hechos al vapor e incubadora que solo aparecieron en los medios con “Abinader para aquí”, “Abinader para allá”. De ahí no pasaron, bla, bla, bla y de ABM (Allantes, Bultos y Movimientos) y tienen el tupé de seguir en los medios diciendo que ellos contribuyeron enormemente a que Luis ganara. Ni Neftali Fuerte, presidente del PRM-NY, Alejandro -Tontón- Rodríguez, coordinador del comando de campaña-NY, ni Margarito de León, secretario general internacional del partido, se dejarán embaucar ni sorprender de los trepadores, oportunistas, avivatos y tránsfugas, vociferó un chusco en la avenida Sherman.

►Un valor dominicano en NY: Franklin Sánchez, ingeniero civil, es un dominicano radicado en NY desde hace años. Ha hecho sus contribuciones de manera positiva a la dominicanidad, entre otras cosas, impartiendo durante muchos veranos cursos gratis de tutoría a jóvenes estudiantes, preparándolo para pasar los exámenes de la ciudad. Los mismos eran impartido en diferentes librerías públicas de la Gran Manzana. Fue directivo destacado de la Asociación de Estudiantes Dominicanos en NY, ofreciendo asesoría en recintos de la Universidad de la Ciudad de NY (CUNY) a estudiantes recién llegado desde la RD, para adquirir los primeros conocimientos e insertarse al sistema de educación de NYC. Siempre pone en alto, en todos los escenarios, la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Franklin, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Pocos inventos recientes han cambiado nuestro mundo tanto como el teléfono móvil o celular, particularmente, el de los dueños de los 4.780.000.000 que hay hoy en día en el mundo. Su inventor, Marty Cooper, trabajaba para la compañía Motorola. Medía unos 25 x 5 x 10 centímetros y pesaba más de un kilo, y sólo podías hablar durante 20 minutos antes de que se le acabara la batería. Fue el 3 de abril de 1973, en la 6ª avenida de NY, que Cooper hizo la primera llamada. El celular lo hizo en 3 meses.

