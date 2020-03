OPINION: Entérate NY

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►No acepta en su territorio elecciones RD presenciales: EE.UU no autoriza elecciones dominicanas (17 de mayo 2020) presenciales en su territorio debido a restricciones por Covid-19. El Departamento de Estado comunicó al Consulado General de RD en NY que no se pueden realizar elecciones en estos tiempos, azolados por el coronavirus y que podrán efectuarse por correo u otro método que no requiera la presencia física, porque no quiere aglomeraciones de personas. ¡Uff! Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/eeuu-advierte-a-rd-elecciones-en-su-territorio-tienen-que-ser-por-correo-debido-a-coronavirus-CH17981704 Un chusco atinó escribir por WhatsApp “Los mismo para RD y en el 2021 nos veremos votando” ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Datos coronavirus: Darán $10 millones dólares a comerciantes dominicanos afectados: https://almomento.net/entregaran-us10-millones-a-comerciantes-dominicanos-afectados-covid-19/

Cuidado con sus datos bancarios: https://almomento.net/opinion-cuidado-con-sus-datos-bancarios/

Una muerte cada 9 minutos por coronavirus en NY; instalan morgues extras frente a hospitales: https://eldiariony.com/2020/03/28/una-muerte-cada-9-minutos-por-coronavirus-instalan-morgues-extras-en-nueva-york-por-tantos-cadaveres/?utm_source=El+Diario+-+Noticias+M%C3%A1s+Populares&utm_medium=email&utm_campaign=El%20Diario%20-%20Noticias%20Editorial%20(Morning)

Donde chequearse del COVID-19 en NY, Nueva Jersey y Connecticut:

https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/donde-realizarse-una-prueba-de-covid-19-en-ny-nj-y-ct/2034238/

Qué hacer si tiene inquietudes sobre el alquiler o la hipoteca durante la pandemia de COVID-19 https://www.pix11.com/news/coronavirus/what-to-do-if-you-have-rent-or-mortgage-concerns-during-the-covid-19-pandemic

Housing y coronavirus en NY = https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page

Pequeños Negocios en NY = https://www1.nyc.gov/site/sbs/businesses/covid19-business-outreach.page

Formulario por discriminación https://ag.ny.gov/sites/default/files/cr-discrimiation-complaint-form-english.pdf

Problemas salariales / laborales https://ag.ny.gov/sites/default/files/labor_bureau_complaint.pdf

Cortes y el coronavirus en NY = https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/coronavirus-information.page

Cárceles y coronavirus en NY = https://www1.nyc.gov/site/doc/index.page

Escuelas y coronavirus en NY = https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update

Universidades y el coronavirus en NY = https://www.cuny.edu/coronavirus/

El Transporte y el coronavirus en NY = https://new.mta.info/precautions-against-coronavirus

Los Taxistas y el coronavirus en NY = https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/coronavirus-information.page

Autoridad Portuaria y el coronavirus en NY = https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/coronavirus-information.page

Información sobre el COVID-19 en USA = www.cdc.gov/spanish

Para reportar cualquier caso o emergencia del coronavirus: En NY 1-888-364-3065. En Nueva Jersey 1-800-222-1222. También puede llamar al 311 o enviar un texto con la palabra COVID al 692-692

►Uno demuestra con hechos y los otros con palabras: Analistas junto a opinólogos criollos en el Alto Manhattan se llaman telefónicamente, entre uno y otros diariamente, para analizar la situación política-coronavirus en la RD y sus conclusiones: Veamos: Entre todos los candidatos a la “noña” en la RD el único que ha venido demostrando con hechos a favor del pueblo para combatir el coronavirus ha sido Gonzalo Castillo. Envió 4 aviones a Cuba a rescatar cientos de estudiantes dominicanos. Envío otro avión a China a buscar 15 mil kit para pruebas rápidas y detectar el COVID-19; entregará 20 millones de pesos para combatir el mortal virus, que ha matado decenas de personas y contagiados a miles en el país y donó 15,500 mascarillas, 120 mil guantes y 80 trajes bioseguridad a la Policía y al hospital de esta institución. Los “e-ru-di-tos” recuerdan el reporte de “The Economist” indicando que el coronavirus provocará contracción económica –4.8 % en América Latina, exhortando a los gobiernos de la región acelerar la realización de pruebas del mortal virus para que los periodos de cuarentena no se prolonguen y afecten más la economía. Todo esto, Gonzalo lo hace a título personal y cada familia beneficiada con su “gesto altruista” es un chorro de familiares a seguirlo, diiicen. ¡Ay!

►Después no se quejen: Al bla, bla, bla de la mayoría de los candidatos a la “ñoña” en RD ante la crisis de salud por el coronavirus, el pueblo podría comenzar a vociferar el contenido del salmo Mateo 7:15 “Por sus frutos los conoceréis”, diiicen. Lo grande del caso, sostienen los sabiólogos, que aparte de Gonzalo Castillo, muchos de los demá$ candidato$ también tienen capacidad de endeudamiento para alquilar aviones, mandar a buscar kit y entregar alguno$ millone$ de lo que tienen y entrega la JCE. Ahora es que hay que demostrar que se es nacionalista, revolucionario, patriota, defensor del pueblo y quienes no puedan aportar 20 millones podrían con $18, 15, 12, 8, 5 ó 2, pero se han vueltos “buche y plumas na’ más”, con teorías, señalamientos y recomendaciones. Para todos ellos este merengue.

Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=3zWOq2tHWNY

►Ya quieren ligar una cosa con la otra: Algunos llamados “politólogos” del patio, tomando lo de arriba como pretexto, y en conversación en línea telefónica con dos de ellos, uno alegó que Gonzalo Castillo está haciendo todo eso con el dinero del gobierno, además el Poder Ejecutivo tiene contemplado en el presupuesto del 2020, unos RD$4,647.9 millones para atención a necesidades públicas y RD$594.7 millones para imprevistos y calamidades. Utilizará un financiamiento por $150 millones de dólares, firmado en el 2017, del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Grupo del Banco Mundial, para atender las necesidades de la población afectada por el coronavirus. Ver: https://almomento.net/gobierno-de-rd-utilizara-un-prestamo-150-millones-para-atender-poblacion/ El otro contestó: “pero la oposición no ha podido ni podrá demostrarle que utiliza los fondos del gobierno en nada de esto, lo que pasa es que la oposición en RD práctica el postulado de que “lo que haga su contrincante siempre hay que decir que está mal”. Nadie más ha dicho aquí hay un millón. ¿Y entonces preguntó?, el otro comenzó a “gaguear” y cambió la conversación. ¡Huumm!

►¿Y será que el Presidente se la ha cogido con los periodistas?: Varios periodistas dominicanos en el Alto Manhattan comentan entre bastidores que hace varios años el presidente Medina no pensiona a ningún colega, decenas con enfermedades crónicas, discapacidades, envejecientes, ciegos, etc. etc. ¿Será porque tiene un grupito muy selecto de ellos? Preguntan. Asimismo analizaban lo planteado por el periódico El Caribe. Veamos: Los periodistas nunca esperan reconocimientos por su indelegable labor. Ultimo discurso del mandatario. Simplemente dicen: estamos para informar a la población, sin importar circunstancias. Pero el miércoles chocó a muchos colegas que en las enumeraciones de agradecimientos del presidente Medina por los empeños, dedicación y desvelos de todos los servidores que han asumido el reto de cumplir su misión en la crisis, olvidara a quienes si bien no hacen una entrega material, cumplen con la misión de transmitir oportunamente a las personas los mensajes con frecuencia imprescindibles, sobre el acontecer nacional o internacional. Una tarea a veces riesgosa por incomprensiones de los poderes, de toda índole. Pero aquí estamos, medios y periodistas, con el pueblo dominicano. Y excusamos el olvido. Muchos comunicadores en NY coinciden en manifestar “Y será que el presidente Medina se la ha cogido con los periodistas” ¡Uff”

►Sorpresa por libertad: Observadores criollos en NYC dicen estar sorprendidos por la liberación de José Figueroa Agosto (Junior Cápsula), apresado el 17 de julio de 2010 en Puerto Rico. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=F-Y7uBfmJwA&feature=emb_title Muchos pensaron que pasaría décadas detrás de las rejas y “rían” el pasado sábado lo pusieron en libertad luego de alcanzar un acuerdo con las autoridades federales de EE.UU. En la página cibernética del Buró Federal de Prisiones (BOP) solo establece que Figueroa Agosto, de 55 años, fue liberado el 3/27/2020. En RD les confiscaron 8 apartamentos, 7 solares, una casa, 2 vehículos de motor y un reloj Rolex. Un chusco preguntó, muchos turpenes en RD se beneficiaron de él y cuando fue apresado lo negaron 3 veces como Pedro a Jesús. ¿Se quedaron algunos “jorocones” con propiedades de él?, otro le contestó: “el que opina complica” ¡Ah! Así reaccionó su compañera sentimental Sobeida Félix Morel. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/asi-reacciono-sobeida-a-la-libertad-de-figueroa-agosto-BI17973673?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque&utm_campaign=blueconic

►Negaron a Cristo con más razón a Figueroa: En la Ultima Cena, Jesús anuncia a sus discípulos que lo negarán. Pedro se apresura y dice: “Si todos dan un mal paso contra ti, yo no lo daré”. Jesús le expresó: “Te digo la verdad, esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces”. Pedro le dice: “Aunque tenga que morir contigo, de veras no te negaré”. Estando Jesús ante el sanedrín (lugar donde se reunía el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos) y Pedro sentado en el patio, fue señalado por unas criadas, diciendo “éste también estaba con Jesús” y él contestó apresurado “no sé qué dices”; repitiéndole, si, si usted estaba con Jesús y él contestó por segunda vez “no conozco a ese hombre”, y volvieron acusarlo de estar con Jesús y ahí Pedro empezó a maldecir y a jurar, al decir por tercera vez “que no conozco a ese hombre”, en seguida cantó el gallo.

►Insólitas medidas en NYC: Dominicanos en diferentes condados de esta ciudad han llamado al autor de esta columna para mostrar su indignación y queja por las insólitas medidas tomadas este fin de semana de ciertas autoridades neoyorkinas en medio de la crisis de salud provocada por el coronavirus, y la prensa anglosajona se ha hecho eco de las mismas.

Veamos: Algunos presos liberados de la cárcel Rikers-Island en medio del brote reciben teléfonos celulares gratuitos (para monitorearlo), tarifas de taxi e incluso habitaciones en hoteles cuando salen (porque no tienen dinero), todo cedido por el alcalde Bill de Blasio. El juez de Manhattan, Mark Dwyer, liberó a Pedro Vinent-García, de 63 años, por temor a que pudiera contraer coronavirus. Es un criminal de carrera acusado de apuñalar a su novia hasta la muerte, y a otros 15 reclusos, después de que la Sociedad de Asistencia Legal presentó una petición argumentando que sus detenciones los expone a graves daños médicos en medio de una pandemia que arrasó las cárceles de NYC. El abogado de Brooklyn, Lee Nigen, presentó una demanda contra el gobernador de NY, Andrew Cuomo, alegando que prohíbe grandes reuniones durante la pandemia de coronavirus viola sus derechos a la libertad de expresión y a observar su fe judía; y en medio de la crisis económica por el COVID-19, el alcalde De Blasio se propone multar con 500 dólares a los neoyorkinos por violar las reglas de distanciamiento social destinadas a frenar la propagación del virus.

►Informaciones oportunas: El reconocido locutor criollo Johnny Nova dirige desde su casa 24/7 la emisora por internet www.maremotoradio.com Asimismo labora en “La Mía”, dial 105.7 FM, desde las 10:00 a 11:00 de la noche de lunes a viernes. Al escucharlo el oyente inmediatamente se percatará de informaciones precisas, oportunas, verídicas y actualizadas, pudiendo comunicarse al teléfono 347-303-5823. A partir de esta semana el autor de esta columna hará diariamente su reporte noticioso a los informativos del colega Nova para mantener más informados a los quisqueyanos sobre la situación de salud, política, comunitaria, social, deportiva, entre otras. Muy oportunas las informaciones en este momento de emergencia por el mortal virus COVID-19. ¡Felicitaciones!

►Datos electorales: JCE presenta resultados definitivos del cómputo electoral de Elecciones Extraordinarias Municipales. Ver: https://jce.gob.do/Noticias/jce-presenta-resultados-definitivos-del-computo-electoral-de-elecciones-extraordinarias-municipales

►Un valor dominicano en NY: Isaías Amaro, oriundo de Santiago de los Caballeros, es uno de los mayores exponentes de la cultura popular dominicana en EE.UU y varios países. Veamos: Folklorista, investigador y artesano. Maestro. Ha sido ganador de 2 récords Guinness (acontecimientos únicos en el universo), con el mangú y la güira más grande del mundo, acontecimientos sucedidos en NYC. Fundador e ideólogo del “primer museo del folklor quisqueyano”; del carnaval y festival “Juan Pablo Duarte”; “festival del Son en el Club Deportivo en el Alto Manhattan y de la placita (calle 175 con Broadway), del mismo género musical”. Es fotógrafo profesional, escritor, editor y director del medio de humor “El Periodiquito” de circulación estatal. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Amaro, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Las epidemias más importantes en la humanidad. Años y fallecidos. Peste Antonina del 165 al180 con cerca de 5 millones. Peste de Justiniano del 541-750 con 50 millones. Epidemia de Viruela Japonesa del 735-737 con un tercio de la población mundial fallecidas. Peste Negra del 1300-1400 con 200 millones. Viruela en 1520 con 56 millones. Cólera del 1817-1923 con 1 millón. Fiebre Amarilla en el 1800 con 2 millones. Gripe Española del 1918-1919 con cerca de 500 millones. Gripe Rusa del 1889-1890 con un millón. Gripe Asiática del 1957-1958 con 2 millones. VIH/Sida desde el 1981 con cerca de 30 millones. SARS, Síndrome Respiratorio Agudo Severo, de la misma familia que el coronavirus del 2002-2003 con 1 millón. Gripe Porcina del 2008-2009 con cerca de 500 mil. Ébola del 2014-2015 con cientos de miles.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 54.45 y venta 54.95 ►Compra euro 58.00 y venta 63.00 ►Gasolina Premium 176.50 y Regular 162.00 ►Gasoil Premium 144.00 y Regular 130.10 ►Kerosene 110.60 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 83.80 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Recomendaciones para cuidar personas adultas y niños contra COVID-19. Ver: https://eldia.com.do/recomendaciones-para-cuidadores-de-adultos-y-ninos-contra-covid-19/

►Nuestro idioma: Enigma = Cosa que tiene un significado o un sentido oculto que es difícil de comprender o interpretar.

►Cita histórica: La mejor medicina es un ánimo siempre gozoso. (Salomón, último monarca del reino unido de Israel)

►Refrán y significado: A buena hambre, no hay pan duro = No se es selectivo con la comida.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

