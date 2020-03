OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Entre coronavirus y política: Esta columna, quizás las venideras también, estarán dedicadas mayormente a brindar informaciones sobre la mortal enfermedad del coronavirus. Serán extensas porque hay tiempo para leer en cuarentena. Estarán dirigidas a beneficiar nuestros lectores, tanto en EE.UU, RD, Canadá, Puerto Rico, España, Italia, Rusia y Portugal, entre otros países desde los cuales nos escriben con frecuencia.

►A los dominicos-americanos en RD: Página COVID-19 embajada EE.UU en RD. Ver: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html#_blank. También ver: https://do.usembassy.gov/covid-19-information/ Para comunicarse con la línea directa de información COVID-19 en RD llamar al * 462 (* GOB). Información actualizada de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el coronavirus. Ver: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html Asistencia a ciudadanos de USA. Ver: https://do.usembassy.gov/es/u-s-citizen-services-es/ Comunicarse con la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado: 1-888-407-4747, sin cargo desde EE.UU y Canadá. Al 1-202-501-4444 desde otros países. Para recibir alertas de las autoridades consulares hay que inscribirse al “Smart Traveler Enrollment Program (STEP)” y siguen en Facebook y Twitter. Es un servicio gratuito que permite alertar a los ciudadanos de USA que viajan y viven en el extranjero. Ver: https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/step.html&prev=search Sitio web del Departamento de Seguridad Nacional sobre las últimas restricciones de viaje a los EE. UU. Ver: https://www.dhs.gov/news/2020/02/02/dhs-issues-supplemental-instructions-inbound-flights-individuals-who-have-been-china. Las líneas aéreas que viajan a la RD, desde diferentes destinos. Ver: https://www.skyscanner.com/us/es-es/usd/vuelos-a/sdqa/companias-aereas-que-vuelan-a-santo-domingo.html Embajada de los EE.UU en RD, avenida República de Colombia # 57, Santo Domingo. Teléfono 809-567-7775 … https://do.usembassy.gov/es/

►Elecciones en RD serán pospuesta: Las elecciones presidenciales y congresuales a celebrarse el próximo 17 de mayo en RD serán pospuesta. Las razones sobran, diiicen en NY. Esa idea ha tomado fuerza entre políticos, profesionales, empresarios, comerciantes y ciudadanos comunes dominicanos en NY. Todo debido al coronavirus. La primera advertencia sobre este caso fue externada hace varios días por el director de 3 influyentes medios de la costa Este de los EE.UU y versado articulista Esteban Cabrera. Ver: https://elfarolatino.com/33589-2/ Ya muchos criollos en la Gran Manzana están comparando la situación con Bolivia, país que pospuso la semana pasada las elecciones.

►Sin padrinos ante el presidente Medina: Una prestante dama, de irrefutable credibilidad, nos informó que el fallecido cónsul general de la RD en Haití, Clodomiro Pérez (Clodo) era amigo personal del presidente Danilo Medina, al extremo que de vez en cuando salían algunos sábados solos a visitar viejos amigos. Era la única persona que le llevaba al mandatario costumbres criollas (Chen-chen; dulces) entre otras cosas. Además era el padrino de los principales dirigentes del PLD en la Gran Manzana ante Medina, haciéndole citas con el mandatario, poniendo fechas para ser recibidos por el Ejecutivo, etc. Por el momento los “peledeces-NY” han quedado sin padrinos, nos confió. ¡Oh!, Y ahora, ¿quién podrá gestionarle ver a Medina? “El Chapulín Colorado”.

►Lo del PRM-NY: Otra dama a lo interno del PRM-NY nos confió que un paquetón de dirigentes, militantes y seguidores de Luis Abinader en El Bronx celebraron, el lunes siguiente al concluir las elecciones municipales en la RD, el triunfo de su partido. Fiesta, discursos, alegría y expresiones por doquier “ya estamos ganao, ganao” se decían uno al otro y eso era repartidera de futuros cargos en la administración pública, dijo un observador político presente. Al siguiente día, 2 de los presentes “tumbao con el coronavirus”, por desobedecer la orden de no aglomerarse. Nos reservamos los nombres de ellos. El local está contaminado y ahora nadie quiere ir al mismo, diiicen. Otra cosa, nos expresó la dama, es cierto lo que dice el diputado del PRD, Rubén Luna, ahora que ha brincado al PRM, él no pidió nada, pero eso lo dice él. Ver: https://elnuevodiario.com.do/diputado-ruben-luna-aclara-no-pidio-nada-a-cambio-de-su-apoyo-al-prm-y-abinader/. La Dama aseguró que la dirigencia-NY le hizo algunas precisiones a Luis que fue fueron aceptadas: “Vergüenza contra dinero” y el que venga a preparar terreno para ser diputado en el 2024 por aquí, tendrá que guayar la “yuca” y aportar $$$ significativamente al trabajo político, porque su norma dentro del PRD fue darle la espalda a la militancia y no aportar $$$ nada a la seccional perredeista, sostuvieron algunos dirigentes que conocen su situación al dedillo. ¡Huumm!

►Josecito Hazim: Dominicanos en NY han quedado anonadados por la posición del médico, rector de una universidad en RD y además senador, Josecito Hazim, al hablar sobre el coronavirus: “No ombe, el coronavirus no existe en este país, esa son vainas, aquí lo que hay son 10 casos, qué coronavirus ni coronavirus tú me está hablando, ¿dónde estás el coronavirus?, manifestó. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=oMjSxw6cSR0 ¡Ah! En San Pedro se armó el lío electoral porque los candidatos a síndico fueron la esposa de Hazim, Vilma Torres, como candidata del PLD y PRD y por el PRM lo era Raymundo Rafael Ortiz (Rafa PC). Al final de contar los votos el PRM salió ganando sobre los 500 votos, pero se mandó a parar el conteo, 3 días en suspenso. El presidente de la “Junta” allí dijo que recibía fuertes presiones para que declarara ganadora a la esposa del senador, pero prefirió renunciar: “Bajo ninguna circunstancia dejaría que se vulnere la voluntad de un pueblo, al cual le agradezco tanto; pero mucho menos que nadie suplante mis deberes y responsabilidad; solo aspiro a bajar a la tumba con las manos limpias y el honor intacto”. Decenas de policías fueron enviados frente a la JCE porque el pueblo rechazaba las presiones. Ver: https://relampagoinformativo.com/2020/03/18/video-lio-en-junta-de-spm-presidente-renuncia-por-presion/. Al final hubo que declarar ganador al PRM, y el renunciante funcionario electoral volvió a su puesto. Criollos en el Alto Manhattan recordaron el fraude que le hicieron a Jacinto Peynado en San Pedro de Macorís, durante las primarias del PRSC. Ya cambiaron los tiempos para querer hacer lo mismo, dijo un chusco. ¡Ay!

►Informaciones importantes: Ante la crisis de salud “Prensa & Comunidad Hispana (PRENCOHIS)”, luchando por el interés colectivo hispano, que preside el autor de esta columna, ha recopilado informaciones importantes de instituciones acreditadas; exhortando a las demás instituciones comunitarias, políticas, profesionales, empresariales, religiosas y deportivas, entre otras, expandirlas entre sus allegados: Para reportar cualquier caso o emergencia del coronavirus en NY 1-888-364-3065. En Nueva Jersey 1-800-222-1222. También puede llamar al 311 o enviar un texto con la palabra COVID al 692-692. ¿Dónde están los sitios de prueba de coronavirus en el área Trie-Estatal y cómo funcionan.

Ver: https://www.nbcnewyork.com/news/local/where-are-coronavirus-testings-sites-in-tri-state-and-how-do-they-work/2333890/ Centro Federal Control de Enfermedades. Ver: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fsymptoms.html Centro Organización Mundial de Salud (OMS). Ver: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 7 pasos para hacer un desinfectante de manos casero y prevenir el coronavirus. Ver: https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/7-pasos-para-hacer-un-desinfectante-de-manos-casero-y-prevenir-el-coronavirus-fotos Estos productos NO ayudan contra el coronavirus. El Gobierno ya lo ha denunciado Ver: https://eldiariony.com/2020/03/10/estos-productos-no-ayudan-contra-el-coronavirus-el-gobierno-ya-lo-ha-denunciado/ Esto es lo que hace el coronavirus en el cuerpo antes de matarlo. Ver: https://eldiariony.com/2020/03/10/esto-es-lo-que-hace-el-coronavirus-en-el-cuerpo-antes-de-matarlo/ Lista de compras durante coronavirus: ¿qué comprar en caso de cuarentena? Ver: https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/lista-de-compras-durante-coronavirus-que-comprar-en-caso-de-cuarentena/2028864/ Orientación sobre los recursos del coronavirus y advertencias sobre estafas al consumidor Ver: https://ag.ny.gov/coronavirus Asistencia financiera para los negocios con menos de 100 empleados que han visto una disminución en las ventas del 25% o más por el coronavirus serán elegibles para préstamos sin interés de hasta $ 75,000 dólares. Ver: https://www1.nyc.gov/site/sbs/businesses/covid19-business-financial-assistance.page Asistencia financiera para empresas Ver: https://www1.nyc.gov/site/sbs/businesses/covid19-business-financial-assistance.page Qué hacer si te despiden debido a cierres de coronavirus. Ver: https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/what-to-do-if-youre-laid-off-due-to-coronavirus-closures/2329410/ Cómo solicitar seguro de desempleo en NY, NJ y CT tras cierre de negocios. Ver: https://www.telemundo47.com/historias-destacadas/como-solicitar-seguro-de-desempleo-en-ny-nj-y-ct-tras-cierre-de-negocios/2033315/ Cómo presentar un reclamo. Ver: https://www.labor.ny.gov/home/ Información detallada sobre tus derechos y responsabilidades al solicitar el seguro de desempleo. Ver: https://www.nj.gov/labor/forms_pdfs/ui/PR-94.pdf Para verificar si cumples con los requisitos para obtener el seguro debido a la crisis de salud. Ver: https://www.nj.gov/labor/worker-protections/earnedsick/covid.shtml Si es acosado por raza, país o color. Ver: https://www1.nyc.gov/site/cchr/help/i-need-help.page

►Ante el coronavirus: Varios envejecientes aconsejan que las personas que tengan descendientes deberían preparar un documento-confidencial detallando bienes, ubicación, claves de bancos y deseos, porque en este momento de crisis mundial de salud por la mortal enfermedad de coronavirus cualquiera puede morir de hoy para mañana y se pudieran perder bienes si no los identificamos. Dicho documento ponerlo de conocimiento de personas de extrema confianza. En Italia murieron 793 en un día. Ver: https://almomento.net/italia-registra-un-nuevo-maximo-de-793-muertes-en-un-dia-total-se-eleva-a-4-825/ En NY murieron 14 en solo 8 horas. Ver: https://eldiariony.com/2020/03/21/14-contagiados-murieron-en-8-horas-en-nueva-york-mayoria-de-casos-son-hombres-menores-de-50-anos/

►Resfriados y coronavirus son distintos: Para esta época del año (cambio de invierno a primavera) es normal todos los años que se produzca alguna gripe en la persona. Ahora se está confundiendo una cosa con la otra, son cosas distintas nos explicaba un médico amigo. “Resfriado común” = Estornudos, tos, congestion nasal y dolor de garganta. “Gripe” = Fiebre, dolores, escalofríos, fatiga, estornudos, tos y dolor de cabeza. “COVID-19” = Fiebre, tos y dificultad para respirar. Ver: https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/20/sintomas-del-coronavirus-esta-es-la-lista-completa-para-saber-cuando-pedir-ayuda/

►Toque de queda en RD: El Coronavirus está trastornando la vida del ser humano en el mundo. Su impacto se expresa en lo social, económico y emocional. Es una pandemia que está provocando cambios dramáticos en la conducta del hombre. En RD han muerto varios y cientos de contagiados, situación que ha obligado al gobierno a decretar “toque de queda” desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, como forma de contener el contagio de la mortal enfermedad. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/poder-ejecutivo-decreta-toque-de-queda-obligatorio-de-800-de-la-noche-a-600-de-la-manana-CN17830615 Por desafiar la orden, la guardia y policía detuvieron el primer día a cerca de 1,800 criollos y el segundo día a 2,100 en las calles, desandando y bochincheando, a los cuales deberían proporcionarles técnicas policiales modernas (galletas, patadas, llaves casco blancos, macanazos y culatazos) diiicen dominicanos en el Alto Manhattan, porque ellos están provocando llevar contagios a cientos de familias dominicanas y muchos de sus integrantes con posibilidades de morir o pasar las de Caín por ser familia de escasos recursos. Cuáles derechos ciudadanos quedan suprimidos con la Declaración de Emergencia en RD. Ver: https://eldia.com.do/cuales-derechos-ciudadanos-quedan-suprimidos-con-la-declaracion-de-emergencia-nacional/: ¿Qué es un toque de queda y qué implicaciones tiene? Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/03/20/609537/que-es-un-toque-de-queda-y-que-implicaciones-tiene ¡Ah! el abogado Amadeo Peralta proclama por la prensa “Cometerían exceso si arrestan personas en toque de queda”. Ver: https://almomento.net/opinion-decreto-del-presidente-medina-no-autoriza-apresamientos-y-quienes-lo-hagan-incurren-en-exceso-de-autoridad/# . Varios quisqueyanos nos llamaron para “condenarlo” y exhortarle a que salga de noche y le apliquen lo que deseamos para los improsultos callejeros nocturnos. ¡Ay¡ Lajara Burgos = macana, macana y macana, vociferó un chusco.

►A Saber: 10 mandamientos para soportar cuarentena en el hogar. Ver: https://hoy.com.do/coronavirus-artista-que-estuvo-bajo-arresto-domiciliario-da-10-mandamientos-para-soportar-confinamiento/ En la medida que se paralizan los países por el coronavirus se están paralizando las remesas. Los dominicanos que residen en NY y otras partes del mundo ya no pueden trabajar y, por tanto, se les hará imposible enviar remesas a la RD, además se cae el turismo nacional. Ver: https://almomento.net/coronavirus-impactara-remesas-de-eeuu-a-latinoamerica/ Restaurantes dominicanos del Alto Manhattan limitan sus servicios. Ver: https://almomento.net/restaurantes-dominicanos-alto-manhattan-cumplen-medidas-combatir-coronavirus/¿Conoces la diferencia entre aislamiento y cuarentena? Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/conoces-la-diferencia-entre-aislamiento-y-cuarentena-CO17802167 Cómo limpiar tu celular para prevenir el contagio de coronavirus. Ver: https://eldia.com.do/como-limpiar-tu-celular-para-prevenir-el-contagio-de-coronavirus/ Recomendaciones para cuidadores de adultos y niños contra COVID-19. Ver: https://eldia.com.do/recomendaciones-para-cuidadores-de-adultos-y-ninos-contra-covid-19/ Quiénes califican para hacerse la prueba de coronavirus. Ver: https://eldia.com.do/quienes-califican-para-hacerse-la-prueba-de-coronavirus/ Departamento de Salud NY. Ver: https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page El coronavirus en NYC. Ver: https://coronavirus.health.ny.gov/home# Coronavirus y pacientes. Ver: https://hhinternetauto.blob.core.windows.net/uploads/2020/03/coronavirus_patientPolicy.pdf Información sobre el COVID-19 en USA. Ver: www.cdc.gov/spanish Consulte el sitio web de los CDC para obtener la información más actualizada. Ver: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html Por la pandemia de la Influenza entre 1918-1919 más de 50 millones de personas fallecieron en el mundo. Ver: https://acento.com.do/2020/cultura/8796461-pandemia-de-la-influenza-en-1918-1919-en-6-meses-mas-de-cincuenta-millones-de-personas-fallecieron-en-el-mundo/ Pestes cíclicas siempre diezman la población. Ver: https://elnacional.com.do/pestes-ciclicas-siempre-diezman-la-poblacion/ Epidemias que cambiaron el curso de la historia. Ver: https://www.efesalud.com/coronavirus-epidemias-cambiaron-curso-historia/

►Periodistas lamentan actitud vocero de SOMOS: “SOMOS Community Care” es una red de casi 2,500 médicos en El Bronx, Queens, Manhattan y Brooklyn para garantizar una mejor atención médica a las diferentes comunidades. La dirige el prestigioso médico dominicano Ramón Tallaj. El pasado viernes se propusieron hacer pruebas gratuitas de coronavirus en el parqueo de la Universidad Lehman College en El Bronx, pero el personal de seguridad los conminó a que abandonaran el lugar, teniendo que hacerlo, en vez de la Universidad ser solidaria en este momento crucial con este tipo de actividad dada la escasez y disponibilidad médica para efectuar examen del mortal virus. Es condenable que haciendo una labor de salud tan importante entre la comunidad la Universidad haya tomado esa actitud, han coincidido en manifestar dominicanos en dicho condado. Pero también varios de los principales periodistas criollos en la Gran Manzana que cubrían el evento fueron “maltratados” con calificativos, expresiones imperativas y de corte dictatorial por un “comunicador” que no es periodista y es vocero de la entidad, diciéndole “VUELVAN MAÑANA” Ok. Y no publiquen esto. Ok. Ninguno de los periodistas volvió al siguiente día por la posición hitleriana, se informó a “Entérate NY”. El vocero es un manganzón, grandulón y orejón” que le queda el caparazón porque es Alemán, diiicen. Ver: https://m.facebook.com/notes/miguel-cruz-tejada/seguridad-de-lehman-college-dispersa-operativo-de-m%C3%A9dicos-dominicanos-que-hac%C3%ADan/3087071187971063/?sfnsn=mo

►Datos electorales: JCE dejó abierta la campaña para las elecciones presidencial y congresual del próximo 17 mayo. Podrán votar 7,529,932 ciudadanos, de los cuales 6,934,053 lo harán en el territorio nacional y 595,879 en el exterior. Los candidatos a senadores podrán gastar hasta RD$105 por persona en inscrita en el padrón de su provincia. Los candidatos por el DN tendrán un tope de gastos de RD$81,097,695; los de la provincia Santo Domingo, RD$162,366,645; los de Santiago RD$79,432,920; en San Cristóbal, RD$43,212,120. Los candidatos a diputados tendrán un tope de 105 pesos por cada persona inscrita en el padrón electoral de la circunscripción en donde participa. Se elegirán 264 cargos, entre ellos el presidente y vicepresidente del país; 32 senadores, 190 diputados y 40 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

►Un valor dominicano en NY: Liany Ferreras, a parte de ser periodista egresada de la UASD, fotógrafa, videográfa y diplomada en investigación de la comunicación, efectuado en el Centro Dominicano de Investigación (CEDIS) es una jóven de color indio, al estilo Anacaona, de mirada profunda y penetrante, sonrisa envidiable y su cuerpo bien definido. Una belleza criolla en playas extranjeras, enalteciendo la bandera tricolor. Con frecuencia es solicitada para cubrir eventos sociales y culturales (bodas, cumpleaños, despedida de soltera y aniversario de bodas, entre otras). Ha sido reconocida por la asamblea estatal del estado de NY por su desempeño ante la comunidad Quisqueya en la Gran Manzana. Actualmente labora en la firma de “Medios Neoyorkinos Media Group” ( https://neoyorkinos.com/ … 646-730-9007) que dirige el abogado Nolagko Nolasco. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Liany, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Los beneficios del plátano verde para la salud son significativos. Es un alimento que se destaca por su alto contenido en fibra, potasio, magnesio, vitamina C y ácido fólico. Ver: https://www.diariolibre.com/revista/los-beneficios-del-platano-verde-para-la-salud-GA17608680

►Turismo en RD: RD es el segundo país más grande y más diverso del Caribe. Con vuelos directos desde las principales ciudades de Latinoamérica, EE.UU, Canadá y Europa. Un país cuenta con una naturaleza extraordinaria, fascinante historia y gran riqueza cultural. Cuenta con más de 1,600 Km. de costa y 400 Km. de las mejores playas del mundo.

►Combustibles bajaron significativamente: A la Gasolina Premium le bajaron RD$22.80 por galón; a la Regular RD$20.80; al Gasoil Óptimo RD$12.60; Gasoil Regular RD$14.10; Kerosene RD$18.60; Gas Licuado de Petróleo (GLP) subió RD$5.80 y el Gas Natural quedó igual a RD$28.97

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 53.32 y venta 53.85 ►Compra euro 58.51 y venta 62.46 ►Gasolina Premium 188.10 y Regular 173.20 ►Gasoil Premium 149.70 y Regular 136.30 ►Kerosene 118.60 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 88.30 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Información en español COVID-19 en USA. Ver: www.cdc.gov/spanish

►Nuestro idioma: Pavor = Miedo intenso

►Cita histórica: El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. (Tito Livio, historiado romano.)

►Refrán y significado: Dios aprieta pero no ahoga = La vida nos pone a prueba pero somos capaces de salir adelante.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

wj/am