OPINION: Entérate NY

►Hay que darle confianza al votante: Las elecciones primarias en la RD servirán como prueba de fuego para el nuevo sistema de voto automatizado. La JCE asegura que los electores podrán usar sin dificultades los dispositivos para el voto electrónico, “por su facilidad y lo rápido que es el proceso”, no puede ser hackeado. Hay 3 pasos. ►Primero: Al votante se le escaneará la cédula de identidad para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación, para después elegir el partido político de su preferencia. Entonces aparecerá en el monitor un recuadro que le permite continuar o retornar al paso anterior. ►Segundo: El votante podrá elegir el candidato que desee (presidente, senador, diputado, etc.). Una vez hecha la elección, aparecerá en la pantalla un recuadro con la opción de continuar o retornar en caso de que el ciudadano opte por reconsiderar su voto.► Tercero: Los electores tendrán la opción de verificar su voto para después imprimir la boleta y depositarla en la urna. El diputado por la circunscripción 1 en EE.UU, Alfredo Rodríguez, dice creer en el voto automatizado, pero para el fortalecimiento de la democracia y darle confianza al lector en próximas elecciones, sería saludable hacer concomitantemente el conteo manual o preparar un plan B por si hay fallas. Políticos del patio en el Alto Manhattan nos escribieron diciendo estar de acuerdo con el legislador y pusieron como ejemplo lo siguiente: ►El Gobierno francés renunció al voto electrónico debido al riesgo «extremadamente elevado de ciberataques». Ver: https://www.deia.eus/2017/03/07/mundo/francia-renuncia-al-voto-electronico-en-las-legislativas-por-el-riesgo-de-ciberataques►En EE.UU fallaron (en 2016) máquinas en al menos 8 estados. Ver: https://www.telam.com.ar/notas/201611/169929-estados-unidos-maquinas-voto-electronico-fallaron.html

►Precandidatos del PLD y PRM inscritos en la JCE: En total son 11,427 los precandidatos de ambos partidos inscritos en la JCE. Por el PLD hay 504 a alcaldes, 656 directores de distritos municipales, 3,037 para regidores, como vocales hay 1,754. La cantidad de 616 para diputados, 107 a senadores y 5 a la Presidencia de la RD, para un total de 6,710. En el PRM hay 262 para alcaldes, 399 para distritos municipales, 1,303 para vocales, 244 para diputados, 4 para senadores y 6 para la Presidencia de la RD, para un total de 4,717. ¡Uff! Todos serán escogidos, excepto los 7 candidatos a diputados por el exterior. El PLD se los reservó todos y lo dirá luego. El PRM hará una convención de delegados el próximo 20 de octubre para escoger los suyos. AlPaís también. El PRSC hará encuestas para escogerlos. En el caso del PRD, se anunció que en las próximas semanas informará el método que decidió para la selección de sus candidatos.

►Buscan local PNVC en NY: Después de que Ramfis Domínguez Trujillo anunciara la semana pasada que será candidato presidencial para el 2020 por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), antiguo Partido Nacional de Veteranos y Civiles, se escucha a dominicanos en el Alto Manhattan preguntar dónde está ese partido en NY para inscribirse. “Hemos encontrado un partido acorde a los principios éticos, morales y patrióticos que son fundamentos invariables en nuestro proyecto de nación”, dijo Ramfis, quien nació en EE.UU, pero asegura que cumple los requisitos que marca la Constitución para postularse a la Presidencia de la RD. El PNVC fue fundado el 10 de mayo de 1973 (40 años) y con dirección actual en la calle Arístides García Gómez #19, Los Prados, Santo Domingo, RD. Teléf. 809-334-1378. E-mail: contacto@pnvc.org.do. Su presidente y secretaria general son Juan Cohén y Dulce Viviana Tavares. En este mes sus delegados aprobaron la reforma de los estatutos y eligieron el nuevo Directorio Central Ejecutivo, adaptándolos a las exigencias que marca la ley. Se incorporó como presidente en funciones el reputado y valorado economista Ernesto Selman, quien renunció del PLD. Es hijo del arquitecto Eduardo Selman. En las elecciones del 2016 la entidad obtuvo 4,779 (0.10%) votos y para el 2020 la organización, con Ramfis, obtendrá sobre los 300 mil votos, diiicen opinológos, sabiológos y todológos en la Gran Manzana. ¡Uff!.

►Bochinche entre peledeistas NY: Los peledeístas han capitalizado últimamente la política dominicana. En la mayoría de los encuentros entre criollos, en todas partes, se habla más del PLD que de cualquier otra organización. Los bochinches entre ellos y ciertos políticos de la oposición en NY son lo siguiente: Que Alexis Lantigua, número dos y con mucho poder del ministro administrativo José Ramón Peralta, para parar en “seco” supuestos planes de la vicepresidente, Margarita Cedeño de Fernández, proclamó que el programa del Sistema Único Beneficiarios (Siuben), bajo la dirección de la doña, se estaría utilizando para beneficiar las aspiraciones presidenciales del “León”, su esposo. Este programa que ayuda familias pobres en el país, estaría presionando a los beneficiados con quitarles sus tarjetas si no votaban a favor de Leonel. El plan funcionó, diiicen. Mientras que barahoneros que se identificaban como peledeístas sostuvieron discusiones a todo pulmón en el Alto Manhattan. Expresaban que el sector danilista obligó al actual senador de Barahona, Eddy Mateo Vásquez, a no repetir en el cargo para darle paso a José del Castillo Saviñón. Es lamentable que hombres como Mateo Vásquez, ex gobernador provincial, diputado al Parlacen, dos veces director de la extensión de la UASD, presidente del comité provincial y miembro del Comité Central (CC) del PLD, no se continúe aprovechando su capacidad, seriedad y trabajo a favor de los barahoneros a cambio de intereses personales. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►¿Un desastre?: Lectores de Brooklyn nos escriben. Veamos: “Nuestros compatriotas que piensen viajar a RD no deben alquilar vehículos ni tomar uno prestado allá, porque podrían ser objeto de multas en el “aire” por miles de RD$$$ por la DIGESETT, antigua AMET”. Un desastre, diiicen. Sería más económico pagar taxis. Ponemos el ejemplo del actual senador del PLD-La Vega, Euclides Sánchez, que fue multado en el “aire” 13 veces, teniendo que pagarlas. Ver: https://cdn.com.do/2019/07/03/senador-euclides-sanchez-denuncia-fue-obligado-pagar-13-multas-transito-no-cometio/. La semana pasada el ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), general ® Rafael Ramírez Ferreiras, tronó porque le aparecieron multas en el “aire” que le impiden renovar el marbete de vehículos que no ha movido por meses. La Ley 63-17 establece que las personas para poder renovar su marbete, no pueden tener pendiente pago de multas. El general está “regao” dice que no las pagará. “Que venga Leonel; Abinader; Papá o un importado pero, que acabe con este desastre institucional y este debacle de la Nación”. Hay miles de infelices con multas que no tienen un padrino, diiicen. Aumentan quejas por las multas fantasmas. Ver: https://elnacional.com.do/aumentan-quejas-por-las-multas-fantasmas/ ¡Ah! La Procuraduría General informa que los ciudadanos que “no reconocen multas por infracciones de tránsito” pueden acudir a la Fiscalía de Tránsito más cercana para determinar si se infringió o no la ley, pudiendo verificarlas en www.pgr.gob.do. ¡Huumm!

►Poder político de Adriano: La noche del pasado 27 de septiembre se dio cita en el restaurant “Eatery & Lounge”, ubicado en el 3795 de la 10 avenida, en el Alto Manhattan, un “paquetón de políticos, oficiales electos, profesionales, empresarios, comerciantes, líderes comunitarios y ciudadanos comunes” (cerca de 300) para celebrarle el cumpleaños al primer y único congresista dominicano en EE.UU, Adriano Espaillat (D-13). Se hizo un “Fundraiser”. La invitación especificaba “contribución de US$500, $1,000 y $2,500. Se recaudaron muchos miles de US$, nos informaron. Estaban el presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz Jr; el ex congresista Charles Ranger, Carlos Crespo, presidente del Club Demócrata del mismo condado; la asambleísta estatal Carmen de la Rosa, los concejales Ydanis Rodríguez y Make Levine, entre otros. Hubo cantina abierta, bufete y un mariachi que solo cantaba “Yo sigo siendo el rey”. El criollo demostró que sigue “durísimo” en el quehacer político demócrata del Alto Manhattan. ¡Felicidades! Ver: https://www.youtube.com/watch?v=mKWgkd5rW1Q

►Datos electorales: Primarias simultáneas del 6 de octubre. De los 27 partidos que hay ante la JCE solo el PRM y el PLD harán primarias y el resto de partido optó por asambleas de delegados. En el PLD será abierta y tendrán derecho al voto 7 millones 422 mil 416 votantes. En el PRM cerrada y podrán votar 1 millón 392. Se iniciarán a la las 8:00 AM hasta las 4:00 PM. Las provincias determinantes:► Santo Domingo con 1 millón 651 mil 748 (22%) votantes.► Distrito Nacional con 852 mil 579 (11.48%). Santiago con 834 mil 978 (11.25%).► San Cristóbal con 430 mil 247 (5.80%).► La Vega con 331 mil 738 (4.46%).► Puerto Plata con 258 mil 824 (3.49%).► Duarte con 254 mil 143 (3.42%).► San Pedro con 227 mil 133 (3.06%).► Espaillat con 198 mil 202 (2.67%).► La Romana con 187 mil 748 (2.50%).► San Juan con 185 mil 787 (2.50%). En el exterior no se realizarán primarias porque la JCE argumentó que no posee fondos. A más de 500 mil criollos les cercenaron sus derechos constitucionales “alegir y ser elegidos”. La democracia no tiene precio, diiicen. El 16 de febrero (2020) habrá elecciones para elegir los síndicos, directores de distritos municipales y regidores. El 17 de mayo (2020) al Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados. Si fuese necesaria una segunda vuelta se efectuaría el 28 de junio.

►Un valor dominicano en NY: Manuel Rodríguez, un dominicano con décadas en territorio estadounidense (1969), ha laborado como subdirector de admisiones en el hospital NY Presbyterian Medical Center; como director del programa de la comunidad en el departamento de trabajo-NY, fue propietario de supermercados, actualmente posee una oficina de asesoría y administración de empresas en El Bronx. En cada una de sus facetas profesionales y laborales viene poniendo en alto la dominicanidad y la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Manuel, usted es un valor dominicano en NY.

► Servicio comunitario: El Supplemental Security Income (SSI) es una ayuda de pago mensual para el anciano de 65 años o más, para ciegos o con otras inhabilitaciones que tiene bajo ingreso y son ciudadanos americanos. Mayor información: 1-800-772-1213.

► Cultura General: El pasado mes de julio ha sido el mes más caluroso de los últimos 140 años en el planeta, informó la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA). Según los científicos la media global de las temperaturas fue 0,95 grados centígrados (1,71 grados Fahrenheit) superiores al promedio de todo el siglo XX, que fue de 15,77 grados (60,4 ºF). El calor hizo que se redujera el hielo del mar en el Ártico y la Antártida a mínimos históricos. La NOAA señala que 2019 ha sido el año con mayores temperaturas hasta la fecha en partes del Norte y el Sur de América, Asia, Australia y Nueva Zelanda, así como en la mitad meridional de África y en porciones del oeste del océano Pacífico, el oeste del Índico y del Atlántico.

► Turismo en RD: El Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo (Dr. Rafael Ma. Moscoso) es un paseo casi obligado para quienes visitan la capital dominicana. Posee unos dos millones de metros cuadrados. Está situado en los Altos de Galá, cuya altitud varía entre 70 a 80 msnm. Su clima es tropical, húmedo, con una precipitación media anual de 1366 mm. Fue fundado con el fin de estudiar, preservar e investigar la variada flora de la RD. Su paisaje es indescriptible.

► Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 51.66 y venta 52.20 ►Compra euro 55.81 y venta 59.68 ►Galón de gasolina Premium 229.40 y regular 214.80 ►Gasoil Premium 196.40 y regular 184.50 ►Kerosene 168.80 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 94.90 ►Gas Natural Vehicular 28.97

► Nuestro idioma: Proscrito = Que ha sido expulsado de su patria o su ambiente, especialmente por causas políticas.

► Cita histórica: La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos (Platón, filósofo y fundador de la escuela de pensamiento platónico y de la Academia, la primera institución de educación superior en el mundo occidental.)

► Refrán y significado: La venganza no es siempre dulce, una vez consumada nos sentimos inferiores a su víctima = No siempre es positivo el resultado de tomarnos la justicia por nuestra mano.

