OPINION: Entérate NY

►Ramfis Trujillo en caminata NY: Este domingo, Ramfis Domínguez Trujillo hizo una caminata por la avenida Saint Nicholas en el Alto Manhattan. Fueron cerca de 400 personas. Estaba franqueado por 4 detectives, 7 motocicletas policiales, 13 vehículos patrulleros y unos 35 agentes estableciendo el orden. En posición firme y a escasas pulgadas del precandidato iba el ex general Rafael Percival. Vociferaban todo tipo de epítetos contra el gobierno de Medina. Algunos alegaron que por ser un domingo de mañana fría y los quisqueyanos acostumbran levantarse tarde para descansar, no fueron más de dos mil personas. Entre otras cosas, el nieto del “jefe” proclamó: “Estamos aquí en honor a todos los dominicanos que sufren a manos de estos delincuentes todos los días, queremos mandar un mensaje de esperanza y fe que ya en el 2020 la restauración de la Patria será una realidad y nuestra bandera volverá a imperar en el territorio nacional”. Este es solo el primer paso hacia la restauración de la Patria, hacia el rescate de los dominicanos, para acabar con la corrupción, impunidad, porque a partir del 2020, y lo digo claro aquí, “los funcionarios públicos que hayan incurrido en la malversación de fondos irán presos”. Solo tengo compromiso con Dios y la Patria. No se dejen llevar de los “cuentos chinos” del gobierno que quiere confundir a las personas diciendo que no nos podemos postular, el pueblo es el máximo soberano y la Constitución nos faculta para ser el próximo presidente de la RD”, sentenció. Ver:https://www.youtube.com/watch? v=rOHLfjdMMD8

►¿PRM dividiéndose en NY?: Perremeistas en NY, pidiendo reservas de sus identidades, confesaron a “Entérate NY” que el no reconocimiento de Margarito de León, a los resultados de la convención pasada y ahora crear el movimiento “Lineamientos Alternativos al Poder” (LAP) para el fortalecimiento del PRM, como un aporte fundamental para lograr los cimientos que requiere la entidad política y alcanzar el poder, ha comenzado a dividir la organización, expresan. En vez de integrarse para fortalecer el PRM lo que está haciendo es dividiéndolo. De León con las funciones de “Presidente Internacional del PRM; Director Ejecutivo Nacional de Operaciones del Proyecto Presidencial y Miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional, (vienen otros cargos por ahí, diiiicen) proclamó en su último encuentro efectuado hace dos semanas en El Bronx lo siguiente: “Hago un ferviente llamado a los amigos, aliados, camaradas y hermanos, para que se integren a los trabajos de nuestro proyecto político y nos demos un abrazo fraterno, deponiendo actitudes, para marchar juntos, parejos, al unísono” = ABM: Allante, Bulto y Movimiento), alegan. ¡Otra cosa!, algunos de sus áulicos han iniciado gestiones para prepararnos un gancho de grabaciones. Hay periodistas en NY y RD incluidos, nos afirmaron. No tengo cola que me pisen en EE.UU ni RD. Seguiremos informando. ¡Bienvenidos!

►Le lanzan dardos a Hipólito en NY: Observadores políticos dominicanos en NY sostienen que al ex presidente Hipólito Mejía, un sector de Luis Abinader encabezado por Margarito de León, le ha lanzado dardos al proclamar en su último evento: “Están abusando con Chú Vásquez, Andrés Bautista y Leonardo Faña, pero eso va a terminar a partir del 2020. Todos los jueces penales tendrán que responder ante el pueblo, el país y ante Dios por sus actos indecorosos”, y eso fue directo al “Guapo de Gurabo”, diiiicen, porque días antes Mejía había dicho en NY “El PRM no defenderá dirigentes corruptos implicados en actos dolosos”. “Esa gente debe demostrar su inocencia en los tribunales y encarar las consecuencias si son declarados culpables”, en clara alusión a Chú Vásquez y Andrés Bautista, acusados de haber aceptado sobornos de Odebrecht. “Esa gente que arregle su problema, el partido no tiene que meterse en eso”, expresó Mejía. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/hipolito- mejia-el-prm-no-defendera- corruptos-implicados-en-el- caso-obdebrecht/

►¿Muchacho e’ mandao?: Las leyes federales de EE.UU prohíben que se abra algún paquete o caja que transportan las mudanceras o shipping fuera del territorio estadounidense. Ni lo hace con FedEx, UPS, ni DHL. La Comisión Federal Marítima de EE.UU (FMC) es una agencia federal responsable de la regulación del transporte internacional marítimo y define al “agente de carga marítima” como una persona que en EE.UU envía cargas a través de un transportista (mudancera o shipping) a nombre de los remitentes, procesa y documenta el envío, diiiicen entendidos en la materia. Pero un periodista dominicano, empleado del gobierno y en su afán de presentarse ahora más gobiernista que todos, cosa que no sucedía años anteriores, plantea “como ente facilitador del comercio, Aduanas debe mantenerse vigilante para garantizar el cumplimiento de la legislación en vigor y de sus propios dictámenes que puedan emanar de su director Enrique Ramírez Paniagua, quien actúa en consonancia con los lineamientos y valores que caracterizan la gestión del honorable y excelentísimo señor presidente de la RD, licenciado Danilo Medina Sánchez, frente a los desafíos locales y mundiales, ya que últimamente, inspectores de Aduanas han decomisado armas de alto calibre, municiones, electrodomésticos y cargamentos de alucinógenos que llegan desde los EE.UU en tanques y cajas transportadas por empresas embarcadoras o shipping. Estas empresas deben implementar medidas de inspección antes de enviar los tanques o cajas a los puertos de embarque, que eviten que entre las mercancías enviadas por dominicanos se introduzcan cosas ilícitas. Sectores de poder en RD están utilizando diferentes mecanismos para desacreditar el honrado trabajo de los “mudanceros” en EE.UU. Le ordenaron al comunicador desde RD convertirse en muchacho e’ mandao, diiicen en el Alto Manhattan.

►¿Poderosos RD quieren el negocio de las mudanceras?: Hasta nosotros ha llegado la denuncia, con detalles convincentes, que empresarios y funcionarios gubernamentales están interesados en manejar el asunto de las mudanceras o shipping. Vienen influyendo en Aduanas y por eso le ponen trabas, impuestos exagerados, entre otras medidas represivas. Cuando un agente de Aduanas descubre algo ilícito en un furgón le echa la culpa al mudancero y no hacen lo que tienen que hacer, caerle encima a quien recibe y envía, porque los datos están ahí, pero es más fácil echarle la culpa a los shipping, en el sentido de que debe tener el control y revisar lo que se envía desde EE.UU hacia RD. Una pregunta ¿Aduanas hace lo mismo con UPS, FedEx o DHL? Las mudanceras están luchando para que las regularicen por Ley y en RD ponen trabas. ¡Huumm!

►El concejal Ydanis Rodríguez: Analistas políticos en el Alto Manhattan han puesto en entredicho nuevamente al concejal por su “proyecto de ley que establecería un proceso de arbitraje cuando casero e inquilino no logran ponerse de acuerdo. Dicho proyecto no es de su autoría, pero lo presenta como de él. Esta Ley de Salvación de los Trabajos y los Pequeños Negocios ha estado pendiente en el Concejo Municipal desde el 1986, sin poder pasar debido a la presión de los caseros. Hay 220 mil negocios en NY; 216,600 con menos de 100 empleados, es decir el 98% del total de negocios de la ciudad; 89% tiene menos de 20 empleados; y el 50.2% de la fuerza laboral de la urbe están empleados por esos pequeños negocios. Al ser asumida y sometida de nuevo la Ley por Rodríguez no es más para hacer campaña en sus nuevas aspiraciones para el puesto de “Defensor del Pueblo”, diiicen los analistas. Ver: https:// almomento.net/concejal-y- potencial-candidato-a- defensor-del-pueblo-busca- salvar-pequenos-negocios/. Com o no ha defendido el pueblo, recordamos: ►Es rechazado por la mayoría de los residentes en los vecindarios de Inwood y Washington Heights, por legislar en su contra. ►El desalojo de pequeños comerciantes en el mall del puente George Washington. ►Apoyó y votó a favor de la rezonificación en el Alto Manhattan, donde miles de personas serán desplazadas. ►Sometió una ley para multar a taxistas hasta con 10 mil dólares por recoger pasajeros en la calle. ►La imposición de las bicicletas. ►El poco apoyo a los vendedores ambulantes, entre otras cosas. ¡Huumm!

►Ruedas de Prensa en NY: Partidos políticos, instituciones públicas, privadas, artistas y empresarios cuando efectúan una rueda de prensa en el 99% de los casos las convierten en actos de masas, las “chabacanean” y desvían su objetivo, dejando que obstaculicen el trabajo de los periodistas. Si es una rueda de prensa con 10 ó 12 periodistas Ok. Pero no, ellos quieren que dirigentes y militantes de sus partidos, activistas comunitarios, empleados gubernamentales o de empresas privadas se sienten en primera fila hacer preguntas que no vienen al caso; al verdadero periodista, (no de facebook, redes sociales ni programero) se le imposibilita tirar fotos y preguntar. La noche de este viernes el PRSC hizo una en el restaurant 809 y eso pareció un mitin, al extremo que le imposibilitaron terminar de hacer preguntas a los periodistas porque el reformista Héctor Ferreiras quiso darle paso a ponencias personales, partidarias y a “tumba polvo”, para con el presidente de la entidad, Federico Antún Batlle. Por más que el periodista trate de alegar por sus derechos, los “afrentao” quieren que el “jefe” los veas. ¿Caramba! ¡Dios mío!, seguiremos denunciando.

►Félix Cabrera aspira a senador en RD: El reconocido y valorado empresario artístico en NY, Félix Cabrera, aspira a la senaduría por su natal Hermanas Mirabal (Salcedo) por el PLD. Ya tiene vallas gigantes en toda la provincia y municipios con el lema “Para hacer lo que nadie ha hecho”. El nuevo político afirma que “venía recibiendo solicitudes de cientos de admiradores y amigos cercanos para que se decidiera por la candidatura. Cabrera es uno de los más leales colaboradores del PLD en NY, amigo personal de Leonel y el presidente Medina. Una pregunta que flota entre políticos, periodistas, empresarios y profesionales en NY es ¿Cabrera con El León o Tiburón? ¡Huumm!

►Francisco Spies como “Defensor del Pueblo-NY: Prestantes y reconocidos dominicanos en NY apoyan la precandidatura al puesto de “Defensor del Pueblo-NY” del criollo Francisco Spies, un prestigioso líder comunitario muy valorado entre los hispanos, afroamericanos y blancos en esta urbe, principalmente entre los quisqueyanos, y que dirige una empresa dedicada a la asesoría y consultoría política para candidatos a diferentes puestos en los EE.UU, ha expresado: “He obtemperando al llamado que me han hecho políticos demócratas, profesionales, empresarios, periodistas, activistas y líderes comunitarios, religiosos y deportivos, entre otros, para que lance mi candidatura al cargo, porque ellos se encuentran aunando esfuerzos para apoyarme y triunfar”, afirma Spies. Asimismo, se encuentra trabajando para empoderar las diferentes fuerzas políticas en la Metrópoli para su causa. ¡Ay! ¡ay! ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Rubén Darío Vargas, dominicano radicado en NY desde hace décadas, ha sabido enarbolar la bandera tricolor en EE.UU. Ha sido miembro del Ejército y Policía en USA. Desde hace años viene ofreciendo servicios de orientación a diferentes comunidades, especialmente a la dominicana. Ha sido candidato a posiciones electivas en la Gran Manzana. En las primarias demócratas pasadas compitió para la asamblea estatal por el distrito 69 (calle 125 hasta la 96-West Side), contra el actual incumbente desde 1998, el irlandés Daniel O’donel. Vargas, batallando solo, sin recursos, ni apoyo de ninguna organización, obtuvo 8,114 votos (36%) y O’donel 14,150 (63.%). La comunidad latina en su distrito no llega al 15%, pero los blancos reconocen su buena labor comunitaria hacia los residentes del mismo. Hay que apoyarlo. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Vargas, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Ley Volstead es el nombre con el que se conoce la “Ley Seca” en EE.UU. La misma especificaba que “ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará o entregará ningún licor embriagador excepto los autorizados por esta ley”. Reemplazó todas las leyes de prohibición existentes. Inmediatamente fue asumido por bandas criminales, que lucharon unas contra otras por el control del mercado en confrontaciones violentas, incluso llegando a cometer asesinatos en masa. Los gángsteres principales, como Al Capone y Tom Dennison se hicieron ricos y fomentaron la expansión del crimen en todo EE.UU. Las bandas se hicieron tan ricas que llegaron a tener poder para sobornar a personal de la Policía y del estamento judicial. La pérdida de las costumbres sociales durante los años 1920 incluyó la popularización del “cóctel” entre los grupos socio-económicos más elevados.

►Servicio comunitario: La enfermedad de la tiroides es más común en las mujeres, especialmente después de un embarazo o luego de la menopausia. Los problemas de la tiroides hacen que una persona produzca demasiada o muy poca cantidad de la hormosa toroidea. Mayor información visite: https://espanol.womenshealth. gov/ o llamar al 1-800-994-9662

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.57 y Venta $60.02 ►Compra Euro $56.50 y Venta $60.32 ►Galón de Gasolina Premiun $240.60 y Regular $229.20 ►Gasoil Premium $205.90 y Regular $193.80 ►Kerosene $181.60 ►Gas Licuado de Petróleo $125.60 ► Gas Natural Vehícular $28.97

►Nuestro idioma: Liliputiense = Que es extraordinariamente pequeño. Pusilánime = Que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades.

►Cita histórica: El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan. (Pablo Neruda, seudónimo del poeta chileno Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX y premio Nobel de Literatura en 1971).

