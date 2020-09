OPINION; Entérate N

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Si se mete la pata y saca rápido no se ha metido: Así reza el refrán, expresan los sabiólogos y opinólogos criollos en el Alto Manhattan, al analizar la cancelación del pasado lunes 7 (Decreto 442-20, artículo 15) del vicecónsul Román Jáquez, único acreditado actualmente ante el Departamento de Estado residiendo en la urbe. Esta situación dejó el Consulado sin firma autorizada para poderes, cartas de ruta, traducciones de actas de nacimiento, y defunciones y otros asuntos. Jáquez firmó martes y miércoles y el presidente Luis Abinader lo repuso, mediante el decreto 457-20, el pasado miércoles día 9 en horas de la tarde (2 días después), adquiriendo legitimidad todo lo firmado por el funcionario consular porque no se llegó a tramitar su cancelación, informó un experto en derecho internacional. Su partido PLD lo había suspendido, al igual que otros funcionarios diplomáticos, sin razones justificadas. Román pasó a la FP, partido aliado del PRM. Las nuevas autoridades consulares lo mandaron a buscar para firmar, ya que el otro vicecónsul acreditado, Eduardo Hernández, pasó 4 años trabajando sin vacaciones y tomó un mes, que por ley le corresponde, pero fue cesanteado en esa circunstancia, se informó. Queda, hasta la fecha, un solo vicecónsul acreditado, pero reside en RD. Un chusco vociferó “no hay mal que por bien no venga, le salió el tiro por la culata a los peledeístas con Román Jáquez”.

►Declaración de bienes para los que entran y se fueron: Observadores políticos criollos en Brooklyn y Queens afirman estar atento a lo proclamado recientemente por el presidente Abinader: “Funcionario que no presente declaración de bienes al 15 de septiembre 2020 (mañana martes) será suspendido”. “Posteriormente tendrán 3 semanas adicionales y si tampoco lo cumplen en ese plazo serán destituidos del cargo”. Esto se aplicaría a principio del próximo mes de octubre, especifican los eruditos y científicos callejeros de la política dominicana en la Gran Manzana. El mandatario lo dijo en el Palacio Nacional en presencia del contralor de la República, y la directora General de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, en una rueda de prensa. Por su parte, Bosch manifestó que buscará en las leyes dominicanas los mecanismos para inhabilitar para la función pública por 5 años a 3,400 funcionarios que salieron de la pasada administración sin realizar su declaración jurada de bienes. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/video- ortiz-bosch-buscara- inhabilitar-a-3400- funcionarios-que-no-hicieron- declaracion-jurada-de-bienes/ Ante tal advertencia, los ex funcionarios del PLD que han presentado sus declaraciones de bienes son la ex vicepresidente Margarita Cedeño, por RD$51,465,851; Antonio Isa Conde, ex ministro de Energía y Minas, por RD$48 millones y el exministro de Defensa, Paulino Sem, por RD$82,681,079. Ver: https:// almomento.net/margarita- declaro-que-posee-bienes- valorados-en-unos-rd51465851/ Varios quisqueyanos en El Bronx interpretaron la canción: Escuchar: https://www.youtube.com/ watch?v=xh_KmJUodYU Pero otros en el Alto Manhattan, con ínfulas de analistas, sabiólogos y todólogos, vociferaron: “A los funcionarios que entran y salieron hay que hacer una revisión exhaustiva para verificar (normativa de transparencia) si coinciden con los impuestos pagados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y no sean simples declaraciones en papeles». Alguien cantó: https://www.youtube. com/watch?v=A1PkScB89Zg

►¿Ganó el PRM o el PLD? Es la pregunta que se hacen por doquier perremeístas en la Gran Manzana. Sostienen que algunos “peledeces” de la ONU, (relación hasta Julio 2018 = https://mirex.gob.do/ transparencia/media/recursos- humanos/nomina/RELACION-DE- PERSONAL-SERVICIO-EXTERIOR- JULIO-2018.pdf ), en el Consulado, OEA e INDEX están buscando padrinos ante el Presidente Luis Abinader y hasta en Washington DC, donde vivió y trabajó el actual canciller. Buscan como agujita a compadres, familiares y compañeros de estudio para que los bauticen y dejen en las posiciones que tienen desde hace años. ¡Ah! Hasta empresarios con inversiones en RD son buscados para que hablen a su favor. Algunos “comesolos” están en Santo Domingo mudados. Inquieta al partido y a muchos ciudadanos comunes que los peledeístas antes no tenían tiempo para llamar, andar por la comunidad, juntarse con sus amistades, miraban sus connacionales por encima del hombre, respondían escuetamente “si”, “no”, caminaban abiertos, erguidos, con cara dura, mostrando arrogancia, engreimiento, orgullo, imperio, opulencia y cuando analizaban algo ni siquiera Albert Einstein e Isaac Newton, dos de los grandes científicos de la humanidad, se lo podían rebatir, porque se consideraban todológos y sabiólogos. Atacaban el PRM sin piedad, recuerdan. Ahora sonríen, saludan y son amables. ¡Uff! Alguien vociferó en el Alto Manhattan “cantaban como gallo y ahora están poniendo como gallina”. Ante la incertidumbre que viven, algunos “peledeces” enviaron a esta columna lo expresado hace varios meses por el presidente Abinader: https://www.youtube. com/watch?v=Ziztqmtf-bA& feature=youtu.be

►Se sorprenden dominicanos en NY: Carlos Gómez, actual senador por la provincia Espaillat, es considerado un hijo de la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana, por residir en ella durante décadas, y le están dando seguimiento a su accionar, ahora como hombre público. Muchos se han sorprendido ante la denuncia que hace el legislador Gómez en el sentido que el ex senador del PLD José Rafael Vargas no le ha entregado la oficina senatorial que le corresponde, siendo la misma construida con fondos y en terreno del Estado, exhortando hacerlo. Criollos en el Alto Manhattan consideran que Vargas no debería crear una situación enojosa sin tener razón, que él no es hombre ni fue funcionario del PLD cuestionado. Que entregue dicen. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=6wO6nw2nXcE&feature= youtu.be

►Los empleos: Es el tema que se debate entre perremeístas, profesionales, comunitarios y ciudadanos comunes en la urbe, quienes coinciden en decir que solo se están nombrando en RD, en muchos casos aplicando el nepotismo. Los contertulios analizan y discuten en lugares públicos, precisando los últimos casos: El presidente Abinader designó a Omar García Castillo, hijo de la nueva Superintendente de Seguros, como subdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS). A Eduardo Guarionex Estrella, hijo del presidente del senado, como subdirector del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). El hijo del asesor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en Aduanas de Punta Cana, denunció el diputado Francisco Villegas. Dirigentes del PRM en Nueva Jersey exigen la oficina consular de Paterson, denunciando que el presidente del PRM allí, Lucilo Santos, solo impulsa nombramientos para seguidores de Hipólito. Ver: https:// almomento.net/nueva-jersey- dirigentes-del-prm-exigen- entrega-consulado-de-paterson/ ¡Ah! Observadores políticos en NY especifican que “El Guapo de Gurabo” sigue bateando por los 411 al nombrarle a Manuel Duran como cónsul en Cabo Haitiano, el cuarto mejor consulado. (1=Puerto Principe. 2=NY. 3=Madrid. 5=Puerto Rico. 6=Miami. Durán fue cónsul en Miami cuando el gobierno de Mejía y coordinador general internacional de su proyecto político (H20). Asimismo, fue nombrado Porfirio Peralta, como Director General del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Promipyme) y Banca Solidaria. En el gobierno de Hipólito (2000-2004) fungió como Director General de Promipyme. ¿Y los nombramientos en NY?, señalando a las esposas de Neftalí Fuerte, presidente de la seccional-NY y la de Alejandro -Tontón- Rodríguez, coordinador del comando de campaña; de Margarita Pichardo, José Miguel Sosa, Jairo Guerra, Rafael Mendoza, entre otros ya mencionados. Los diputados de la bancada perremeista Luis Báez y Juan Medina hicieron un llamado a los ministros a “responder llamadas para nombrar a miembros de la base del PRM”: https://www.youtube.com/ watch?v=lekIHlHJK-o

►Fijan posiciones: En cuanto a empleos, el presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía han fijado posiciones. El mandatario declaró en Santiago “el que quiera servir al país, lo va a hacer donde esté capacitado para servir, y donde pueda hacer un buen servicio, pero todo eso de manera organizada. Esto no es un botín, advirtiendo que es el presidente de todos los dominicanos”. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= ICeCBgPBgbA Mientras, Mejía ha dicho “no he pedido al presidente que designe a alguien en particular, porque no es su estilo, proclamando que tiene “méritos” para pedir cargos en el gobierno”.

Ver: https://www.diariolibre. com/actualidad/politica/ hipolito-proclama-que-tiene- meritos-para-pedir-cargos-en- el-gobierno-MA20578884?utm_ source=recomendadas&utm_ medium=bloque&utm_campaign= blueconic

¡Ah! Margarito de León hizo nombrar a otro de los suyos, a Ramón Amparo, de Long Island, como cónsul en New Orleans.

►Advertencia: Los dominicanos que se propongan venir a la Gran Manzana hay que advertirle del repunte alarmante de los tiroteos, con muertos y heridos, en los diferentes vecindarios de la ciudad. Entre enero y agosto se han registrado 1.014 tiroteos, y el año pasado en la misma fecha 541. Además 291 asesinatos y el pasado año 217, para la misma fecha. La policía ha expresado su preocupación al Concejo Municipal y a los fiscales de los condados sobre la forma como está redactada la nueva ley para hacer arrestos. La institución ha proporcionado estadísticas del crimen y números que confirman que los autores de delitos y violencia en las últimas semanas fueron liberados por el Covid-19 de las cárceles y son reincidentes. De los 2.500 presos liberados, entre ellos por asaltos, violaciones, robos, balaceras, entre otros delitos, 275 han sido arrestados nuevamente, dice la policía. Actualmente no se observa un solo policía a pie patrullando las calles neoyorkinas, en raras ocasiones algún patrullero. “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado”. ¡Huumm!

►El doble de los deseos: Para aquellos que hablan, comentan y piensan por diversos deseos para el autor de esta columna. Que esos mismos deseos se dupliquen para ellos y se extiendan a sus familiares más cercanos. Thank you.

►El run run en el Alto Manhattan: El run run entre dominicanos del Alto Manhattan se relaciona con el funcionamiento actual del Comisionado de Cultura en NY, porque la incumbente, Lourdes Batista, canceló todo el personal el mismo día que tomó juramento y no se ha tenido noticia pública de que han sido reemplazados. Se ha informado que los empleados cancelados no han recibido sus $$$$ del mes pasado. “Entérate NY” espera por noticias en ese sentido y los planes de trabajo a ejecutar. Al juramentarse había puesto estrictas objeciones para reunirse con dirigentes del PRM, pero ha bajado la guardia y ya se ha reunido, recibiendo de ellos una lista para que los 16 cargos existentes (Sub Comisionada; directora administrativa; contable; directores de literatura y comunicaciones; recursos humanos, eventos, cine, audiovisuales y música, coordinador de enlaces culturales comunitarios; redes sociales; técnico y operativo; gestor literario y coordinador de talleres; asistente ejecutiva; encargadas de recepción, biblioteca y conserjería) sean compartidos entre el partido, sector externo y ella, pero dijo que va a ver lo que hace, sin asegurar nada, informó una fuente del perremeísmo en la Gran Manzana. La Comisionada Batista ha expresado sus deseos de seguir fortaleciendo, expandiendo y enriqueciendo la cultura dominicana en EE.UU. a través de actividades sobresalientes que destaquen el arte, tales como exposiciones de pintura, escultura, carnaval y folklore, entre otras cosas. ¡Bienvenida!

►Picadillos: Se comenta por doquier, dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * Comienzan a salir los trapos sucios de Jean Alain: https://eljacaguero. com.do/comienzan-a-salir-los- trapos-sucios-de-jean-alain/

* Abinader habría firmado la extradición de Yamil Abreu del PRM: https://elnuevodiario. com.do/abinader-habria- firmado-extradicion-de-yamil- abreu-navarro-a-estados- unidos/

* Asaltos durante un día en sector cercano al Ministerio de Defensa: https://www. diariolibre.com/actualidad/ sucesos/video-seis-asaltos-en- un-dia-en-sector-cercano-al- ministerio-de-defensa- NG20402528?utm_source= recomendadas&utm_medium= bloque&utm_campaign=blueconic

* PLD exige al Presidente que ordene el cese de acusaciones irresponsable: https://almomento.net/pld- exige-al-presidente-que- ordene-el-cese-de-acusaciones- irresponsables/

* Respuesta de Chu Vásquez al PLD: El pueblo tiene derecho a saber lo que encontramos: https:// periodicoelsiglo.com/politica/ respuesta-de-chu-vasquez-al- pld-el-pueblo-tiene-derecho-a- saber-lo-que-encontramo/

* Paliza dice PLD no se ha dado cuenta el pueblo los echó del poder: https://almomento.net/ paliza-recuerda-a-cupula-del- pld-que-fue-el-pueblo-que-los- echo-del-poder/

►Un valor dominicano en NY: Carlos Gutiérrez, mejor conocido como Carlito de la Vega o El Cubano, viene destacando, valorando y enalteciendo desde hace años la dominicanidad a través de su programa de TV “El Show de Carlos de la Vega”, que produce semanalmente por Súper Canal 33. Asimismo se ha convertido en un defensor de las injusticias que se cometen dentro de la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana. Por su forma de accionar es muy reconocido entre los diferentes sectores que componen la comunidad dominicana en NY. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Carlito, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La histórica visita de Trujillo a España (1954). Ver: https://www.rtve. es/alacarta/videos/ documentales-b-n/generalisimo- trujillo-espana/2847629/ y la ocurrencia de un famoso hecho anecdótico antes de que llegara el “Jefe”. Ver: https:// almomento.net/trujillo-caiman- o-bondadoso/

►Servicio comunitario: El Estado de NY comenzará a pagar a partir de la presente semana los $300 dólares adicionales del seguro de desempleo. El programa será retroactivo a principios de agosto, detalla el Departamento de Trabajo. Aproximadamente 2 millones de neoyorquinos recibirán la ayuda, dijeron las autoridades. Alrededor de 435.000 residentes deben presentar una certificación adicional para obtener el pago y aquellos que la necesiten pueden presentar los documentos en línea o por teléfono. Recibirán un correo electrónico de DocuSign del DOL con un enlace para las certificación. También pueden llamar al 1-833-491-0632 para certificar a través de un sistema telefónico automatizado.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 13: Compra del dólar 57.71 y venta 58.48; Compra euro 67.66 y venta 71.00

►Gasolina Premium 206.80 y Regular 198.30…Gasoil Premium 159.60 y Regular 145.40…Kerosene 133.40…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.60…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Impoluto = Limpio, puro y no tiene ninguna mancha

►Cita histórica: Hay que mejorar las instituciones para que puedan cumplir su rol, en un marco de confianza y apoyo de la ciudadanía. (Roberto Santana, ex rector de la UASD y actual asesor del Poder Ejecutivo en sistemas penitenciarios en RD)

►Truco: Quitar la suciedad y evitar malos olores del inodoro: Mezcla medio vaso de vinagre blanco con 2 cucharadas de bicarbonato y jugo de limón. Poner en los lados y el fonde del inodoro. Dejarlo de 2 a 3 horas.

►Curiosidad: El chocolate es una gran fuente de energía, hasta tal punto que Napolén, militar y estadista francés, siempre llevaba encima en el campo de batalla para comerlo cuando le fallaban las fuerzas.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660