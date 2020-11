OPINION: Diáspora de RD, entre el desorden y la esperanza

Ninguno de los partidos políticos dominicanos ha organizado correctamente sus bases de sustentación en el Exterior. He hecho alrededor de cinco propuestas para reorganizar el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Exterior, pero la dirección allí luce cansada y agotada y la local desenfocada. El Doctor José Francisco Peña Gòmez hizo grandes aportes en ese sentido y en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) eso se reflejó, pero los conflictos internos y su posterior división discontinuó esos logros.

Desde que llegué al Exterior me integré a la política partidista. Ese es mi desvelo y mi vocación. Desde la actividad política quiero gritar como San Pablo: “Ay de mí si no evangelizare”. En los primeros pasos que dí fuera de mi país en el 2010 todavía estábamos en el PRD.

Al pasar al Partido Revolucionario Moderno (PRM), una amplia franja del mismo nos dimos cuenta que el mismo había nacido muy contaminado en el Exterior, pues estaba sustentado en un liderazgo al estilo del medioevo.

Pero no nos quedamos dormidos. Una Comisión compuesta por 35 altos dirigentes de las 3 Circunscripciones nos trasladamos a Rep. Dominicana el 2, 3 y 4 de Febrero del 2019. En nuestra tierra natal nos reunimos con todos los dirigentes con capacidad de acompañarnos en la solución de nuestras debilidades. ¿Qué pedíamos nosotros?

Dos eran las principales propuestas. Organizar el PRM en las Seccionales y Delegaciones, creando una Comisión provisional en cada Circunscripción para coordinar los trabajos y, además, crear las condiciones a fin de que los dirigentes del Exterior participen en las grandes decisiones del partido. Para eso propusimos reformar los estatutos para que haya al menos un dirigente en la Dirección Ejecutiva por cada Circunscripción.

¿Cuàl fue la respuesta?

El presidente y la Secretaria General del PRM nos sorprendieron con una triste e inconsulta resolución nombrando dos personas valiosas, pero ya alejadas de nuestros trajines políticos para dirigir el partido. Con eso le daban continuidad al “elefante blanco”. Después de esa lamentable decisión muchos esfuerzos hemos hecho para cambiar el rumbo del PRM en el Exterior, pero el caudillismo, la mezquindad y el desorden han prevalecido. Resultados?

Ya los ven. Después de la victoria de nuestro partido en las elecciones del 5 de Julio de este año, cientos de dirigentes nos dirigimos al país a buscar nuestros espacios en el gobierno. Muchos funcionarios han sido atentos, pero también hay mucho cansancio, burlas, humillaciones e intolerancias en otros.

El PRM, como partido de gobierno, tiene la responsabilidad y el gran desafío de reorganizarse para contribuir en la realización de ese sueño. tonreino@gmail.com JPM La comunidad dominicana en el Exterior mantiene su esperanza de vivir con dignidad y en bienestar.El PRM, como partido de gobierno, tiene la responsabilidad y el gran desafío de reorganizarse para contribuir en la realización de ese sueño.