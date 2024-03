OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva York

Por Belkys Martínez

Bendiciones mi gente. ¡Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva entrega De Aquí Y De Allá! El tiempo vuela, ¡caramba, ya estamos prácticamente en la semana mayor y a tan solo 9 semanas de las elecciones presidenciales y congresuales de nuestro país! ¡Qué rápido se nos va el año, ¿verdad? Pero no te preocupes, que todavía estás a tiempo de ser el navegante de tu destino y llegar a puerto seguro.

Cada vivencia, por más sencilla que parezca, nos deja una enseñanza invaluable. El tiempo, en su magia infinita, nos va mostrando los resultados de nuestras acciones y decisiones. Para algunos, el tiempo es solo una medida, para otros es experiencia, para otros es relativo e incluso hay quienes piensan que el tiempo ni siquiera existe. En mi opinión, el tiempo es vida, es cada segundo, cada experiencia, cada posibilidad de lograr algo, que nos llena de fe y nos acerca a un final perfecto.

Pero bueno, ¡vamos a lo nuestro que hay mucha información por compartir! .

TODOS VAMOS PARA NY

Ueeepa, esta semana viene cargada de todo un poco, como en botica. Cena, encuentros, ruedas de prensa y para botar el estrés, ¡presentaciones artísticas! Parece que no habrá descanso para la prensa local, ¡actividades por aquí y por allá en New Jersey!

Recuerdo a mi querida abuela, que solía decir en tiempos como estos y cuando los políticos se movían de un lado a otro en busca de votos: «Estamos en campaña porque hay votos que buscar». ¡Qué sabios eran nuestros ancestros!

¿Ya te aseguraste tu entrada para la cena donde el principal orador será el coordinador general de la campaña del PRM? ¡Si no lo hiciste, te quedarás fuera porque las boletas están casi agotadas! y no hay fiao. Si quieres lucirte donde todo el mundo te vea, esa cena es el lugar perfecto para presumir tu cercanía al gobierno. Con José Ignacio Paliza y otras figuras clave del gobierno central como Yayo Lovatón y Samuel Pereyra, ¡no te faltará oportunidad para tomarte tus fotos y presumirlas en las redes sociales! ¡Aprovecha, aprovecha, que el tiempo corre! Jijijijijijijijij Lo que no se ve en los Newyores no se ve en ninguna parte.

Esa es la cena de Paliza, pero oye, soñé que la cena pesada, pesada, será el próximo mes de abril para los empresarios. Siempre sueño que el señor presidente de la República, Luis Abinader, estará por los Newyores en el mes de abril. En mi sueño visualizo al primer mandatario compartiendo con empresarios de la región en franca camaradería. Lo que más me llama la atención en el sueño es que veo al mandatario llegar a la gran urbe y luego de compartir con sus invitados, regresar nuevamente al terruño querido. Tendré que dejar de comer de noche para no soñar de esa manera jijijijijijijijij ay virgencita. ¡Así que prepárate que vienen grandes eventos por delante! Según soñé, perooooo que quita que se haga realidad mi sueño? Lalalalala jajajajajaja.

MANNY CRUZ EN SALSA CON FUEGO

Déjame empezar a ensayar el tema de Manny Cruz *Santo Domingo*

*Ay, Santo Domingo, como tú nada igualCaminar por siempre la zona colonialPasear una tarde por el MalecónNada como tu magia, eres tú mi gran amorAy, Santo Domingo, como tú nada igualComo tus palmeras y el sol al despertarSi Dios a mí me regala una oportunidadYo naciera, de nuevo, en mi linda capital*

Estoy modo ensayo, porque no me voy a perder el próximo viernes 22, su presentación en la discoteca Salsa con Fuego, ubicada en Fordham Road en el condado del Bronx.

Esta rumba también será propicia para felicitar a Manny Cruz por su Premio Soberano 2024, en la categoría “Colaboración del Año” junto a Milly Quezada con el tema “Llegaste”.

La fiesta de Manny y su orquesta va a estar buenísima, porque van a tener de invitado a Ismael “Tu Cupido”, un bachatero con una voz de otro nivel que viene desde Tenares para darlo todo en el escenario.

Manny Cruz está súper emocionado de estar en esta ciudad y hacer que la primavera inicie con buena música y mucho baile. La producción está a cargo de Mundo Libre Music y Juan Cima.

Y para mantener la fiesta sabrosa, el maestro de ceremonias será elperiodista Roberto Gerónimo, de Súper Canal. ¡Hasta la suela de los zapatos las vamos a perder bailando! Si señor.

AUTOS FANTASMAS

Arrestar a los falsificadores de placas vehiculares es una prioridad en la lucha contra los ‘autos fantasmas’, que representan un peligro para la ciudadanía. En un operativo reciente, se incautaron 73 autos con placas falsas, se detuvo a ocho conductores y se impusieron cientos de multas. Entre los vehículos confiscados se encontraban camiones comerciales, autos de lujo e incluso un taxi que evadía el peaje en los aeropuertos

Las autoridades han advertido que muchos de estos conductores están involucrados en crímenes violentos y peligrosos, abandonando los vehículos y huyendo a la noche. Alterar las placas con cinta o tape, así como cambiar los números para evadir el pago de peajes, son algunos de los métodos utilizados por los evasores.

Por esta razón, se ha anunciado que se incrementarán las multas y arrestos para quienes utilicen placas falsas o intenten evadir los peajes de esta forma. La colaboración ciudadana es muy importante para denunciar cualquier sospecha de vehículos con placas falsas y garantizar la seguridad de todos.

Uno de los métodos utilizados por estos evasores es alterar las placas con cinta o tape para confundir a los lectores de los peajes. También se ha visto que cambian los números de las placas para evitar el pago.

En una conferencia de prensa, el alcalde Eric Adams expresó su preocupación por la proliferación de ‘autos fantasmas’, catalogándolos como una amenaza para la seguridad pública. Destacó la importancia de combatir esta práctica y anunció que la ciudad intensificará sus esfuerzos para identificar y detener a los infractores.

Adams hizo un llamado a la colaboración ciudadana y afirmó que las multas y arrestos se aumentarán para disuadir a quienes infrinjan la ley en este aspecto. La ciudad ha creado una fuerza de tarea especializada para combatir este fenómeno y proteger la integridad del sistema de transporte público y privado.

CANDIDATURA ANDRES MELENDEZ VALOIS

La presentación de Andrés Meléndez Valois como candidato a diputado de ultramar por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ayer domingo, ha generado gran expectativa entre la comunidad dominicana en Estados Unidos. Con un discurso centrado en la defensa de los intereses de los dominicanos en el exterior, Meléndez Valois se comprometió a luchar por la adquisición segura de viviendas para sus compatriotas en República Dominicana, preocupado por los cientos de dominicanos residentes en el exterior que han sido estafados al adquirir una vivienda en la República Dominicana.

Su propuesta de establecer una oficina operativa para brindar asistencia y orientación a los dominicanos en Estados Unidos ha sido bien recibida por los presentes en el evento. Con el respaldo de la dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano, Meléndez Valois se perfila como un candidato fuerte con posibilidades reales de representar a la diáspora dominicana en el Congreso Nacional.

La dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), liderada por Héctor José, Vicepresidente de la Circunscripción uno del exterior, Pablo Núñez, presidente de la filial de New Jersey, Orlando Rosado presidente de la filial de New York, Héctor Ferreira, vicepresidente de la filial de New York y Belkys Martínez secretaria filial NY, también Secretaria de la Circunscripción, miembros de las directivas de las diferentes filiales del partido Reformista Social Cristiano, estuvieron presente en la actividad de presentación de Andrés Meléndez Valois como candidato a diputado de ultramar. Junto a ellos, destacados miembros y simpatizantes del partido respaldaron la candidatura de Meléndez Valois y se comprometieron a trabajar en conjunto para garantizar su triunfo en las próximas elecciones del 19 de mayo.

Cabe destacar que la labor comunitaria de Andrés Meléndez Valois en New Jersey ha sido ejemplar durante más de 30 años, dedicando su tiempo y esfuerzo a proyectos sociales y actividades que benefician a los dominicanos residentes en la zona. Su compromiso con la comunidad ha sido reconocido por los comunitarios y organizaciones locales, quienes han elogiado su constante apoyo y solidaridad en momentos de necesidad.

La candidatura de Meléndez Valois representa una oportunidad única para que la diáspora dominicana en Estados Unidos tenga una voz en el Congreso Nacional y pueda ser parte de las decisiones que afectan a nuestro país. Su experiencia y compromiso con la comunidad lo convierten en un candidato firme y confiable, capaz de representar los intereses de los dominicanos en el exterior de manera efectiva.

Esperamos que la candidatura de Andrés Meléndez Valois por el PRSC sea el inicio de una nueva etapa para la comunidad dominicana en el exterior, donde puedan contar con un verdadero defensor de sus derechos y una voz que los represente de manera justa y equitativa en el ámbito legislativo. Su dedicación y compromiso son un ejemplo a seguir para todos los dominicanos, tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana.

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción.

Que si es verdad que Roque Espaillat y Yadira Marte, quedaron enemiguitos con el dedo meñique, luego del cambio de partido político?……Yadira esta da al pecao con el cobrador.

La segunda que recibimos por email:

¿Que si es cierto que la ciudad de Nueva York ya no está obligada por ley a garantizar alojamiento a largo plazo para migrantes adultos?…….Eeeeepa

Y la última que recibimos por WhatsApp:

¿Que si alguien sabe por qué la población de Nueva York continúa disminuyendo, según el censo?……Aaaaay el alto costo no lo aguanta nadie.

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá, recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, en horario de 6:00 p.m. a 7:00 p.m, a través dewww.visionglobaltv.nety todas sus plataformas satelitales. Nos reencontramos el próximo lunes, un abrazo.